https://ria.ru/20221125/gaz-1834261698.html

В Кабардино-Балкарии ребенок умер, отравившись угарным газом

В Кабардино-Балкарии ребенок умер, отравившись угарным газом - РИА Новости, 25.11.2022

В Кабардино-Балкарии ребенок умер, отравившись угарным газом

Один ребенок скончался, еще двое детей и их мать попали в больницу в результате отравления угарным газом в Лескенском районе Кабардино-Балкарии, сообщил РИА... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T16:15

2022-11-25T16:15

2022-11-25T16:15

происшествия

лескенский район

кабардино-балкарская республика (кбр)

россия

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НАЛЬЧИК, 25 ноя – РИА Новости. Один ребенок скончался, еще двое детей и их мать попали в больницу в результате отравления угарным газом в Лескенском районе Кабардино-Балкарии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."Вечером в четверг в селении Второй Лескен угарным газом отравились трое детей 2019, 2021 и 2022 годов рождения и их мать. Один ребенок – 2021 года рождения – скончался, двое остальных детей и их мать находятся в больнице", - сказал собеседник агентства.В региональной прокуратуре сообщили, что по факту отравления детей угарным газом организована проверка. "По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц в части эксплуатации и обеспечения безопасности газового оборудования, соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности, рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20221125/mat-1834258953.html

лескенский район

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происшествия, лескенский район, кабардино-балкарская республика (кбр), россия