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В Кабардино-Балкарии ребенок умер, отравившись угарным газом
В Кабардино-Балкарии ребенок умер, отравившись угарным газом - РИА Новости, 25.11.2022
В Кабардино-Балкарии ребенок умер, отравившись угарным газом
Один ребенок скончался, еще двое детей и их мать попали в больницу в результате отравления угарным газом в Лескенском районе Кабардино-Балкарии, сообщил РИА... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T16:15
2022-11-25T16:15
2022-11-25T16:15
происшествия
лескенский район
кабардино-балкарская республика (кбр)
россия
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НАЛЬЧИК, 25 ноя – РИА Новости. Один ребенок скончался, еще двое детей и их мать попали в больницу в результате отравления угарным газом в Лескенском районе Кабардино-Балкарии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."Вечером в четверг в селении Второй Лескен угарным газом отравились трое детей 2019, 2021 и 2022 годов рождения и их мать. Один ребенок – 2021 года рождения – скончался, двое остальных детей и их мать находятся в больнице", - сказал собеседник агентства.В региональной прокуратуре сообщили, что по факту отравления детей угарным газом организована проверка. "По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц в части эксплуатации и обеспечения безопасности газового оборудования, соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности, рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования", - отметили в ведомстве.
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происшествия, лескенский район, кабардино-балкарская республика (кбр), россия
Происшествия, Лескенский район, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Россия
В Кабардино-Балкарии ребенок умер, отравившись угарным газом
В Кабардино-Балкарии женщина с тремя детьми отравились угарным газом, один ребенок умер
НАЛЬЧИК, 25 ноя – РИА Новости. Один ребенок скончался, еще двое детей и их мать попали в больницу в результате отравления угарным газом в Лескенском районе Кабардино-Балкарии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Вечером в четверг в селении Второй Лескен угарным газом отравились трое детей 2019, 2021 и 2022 годов рождения и их мать. Один ребенок – 2021 года рождения – скончался, двое остальных детей и их мать находятся в больнице", - сказал собеседник агентства.
В региональной прокуратуре сообщили, что по факту отравления детей угарным газом организована проверка. "По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц в части эксплуатации и обеспечения безопасности газового оборудования, соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности, рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования", - отметили в ведомстве.