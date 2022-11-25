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В ЕК заявили, что никогда не рассматривали запрет на импорт газа из России

В ЕК заявили, что никогда не рассматривали запрет на импорт газа из России - РИА Новости, 25.11.2022

В ЕК заявили, что никогда не рассматривали запрет на импорт газа из России

Еврокомиссия никогда не обсуждала возможность запрета на поставки российского газа, заявил пресс-секретарь ЕК Эрик Мамер. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T14:25

2022-11-25T14:25

2022-11-25T15:18

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БРЮССЕЛЬ, 25 ноя — РИА Новости. Еврокомиссия никогда не обсуждала возможность запрета на поставки российского газа, заявил пресс-секретарь ЕК Эрик Мамер.Евросоюз 7 октября ввел восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит введут с 5 декабря нынешнего года для нефти и 5 февраля 2023-го — для нефтепродуктов. При этом введение потолка цен на газ обсуждается.Президент Владимир Путин, комментируя эту инициативу, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что одностороннее ограничение цен со стороны Евросоюза станет нарушением существенных условий контракта, а это влечет за собой прекращение экспорта.Запад усилил санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления Москвы долгосрочной стратегией западных стран. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Глава государства отметил, что основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, эрик мамер, еврокомиссия, в мире, импорт, природный газ, владимир путин, алексей миллер, европа, сша, газпром, экономика