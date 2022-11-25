14:25 25.11.2022 (обновлено: 15:18 25.11.2022)
В ЕК заявили, что никогда не рассматривали запрет на импорт газа из России
Пресс-секретарь Мамер: ЕК никогда не рассматривала запрет на импорт российского газа
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 25 ноя — РИА Новости. Еврокомиссия никогда не обсуждала возможность запрета на поставки российского газа, заявил пресс-секретарь ЕК Эрик Мамер.
"Мы никогда не рассматривали запрет на российский газ. <…> Мы никогда не сообщали о ведении работы над запретом российского газа, и это не изменилось", — сказал он.
Евросоюз 7 октября ввел восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит введут с 5 декабря нынешнего года для нефти и 5 февраля 2023-го — для нефтепродуктов. При этом введение потолка цен на газ обсуждается.
Президент Владимир Путин, комментируя эту инициативу, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что одностороннее ограничение цен со стороны Евросоюза станет нарушением существенных условий контракта, а это влечет за собой прекращение экспорта.
Запад усилил санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления Москвы долгосрочной стратегией западных стран. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Глава государства отметил, что основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.