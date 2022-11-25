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Песков прокомментировал ситуацию с молдавским газом, "осевшим" на Украине - РИА Новости, 25.11.2022
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Песков прокомментировал ситуацию с молдавским газом, "осевшим" на Украине
Песков прокомментировал ситуацию с молдавским газом, "осевшим" на Украине - РИА Новости, 25.11.2022
Песков прокомментировал ситуацию с молдавским газом, "осевшим" на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию с "оседанием" на Украине российского газа, который предназначался для Молдавии,... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T13:03
2022-11-25T13:03
экономика
алексей миллер
украина
молдавия
россия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию с "оседанием" на Украине российского газа, который предназначался для Молдавии, Песков отметил, что на этот счет была хорошо обозначена позиция "Газпрома"."Вы слышали заявление "Газпрома". Контакты идут по их линии, поэтому нужно туда обращаться. Позиция "Газпрома" хорошо была обозначена в их заявлении", - сказал Песков во время общения с журналистами в пятницу.Ранее "Газпром" сообщал, что подаваемый им объем газа для транзита в Молдавию через Украину превышает объем, передаваемый на украино-молдавской границе. Компания объявила, что 28 ноября начнет сокращать поставки газа через станцию "Суджа", если дисбаланс передачи газа транзитом в Молдавию сохранится.Также пресс-секретаря президента РФ спросили о встрече главы "Газпрома" Алексея Миллера и президента SOCAR Ровшана Наджафа. На вопрос, идет ли речь о том, чтобы азербайджанский газ стал частью нового турецкого хаба, Песков сообщил, что ему нечего ответить на этот счет.
https://ria.ru/20221123/moldaviya-1833543927.html
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экономика, алексей миллер, украина, молдавия, россия, socar, газпром
Экономика, Алексей Миллер, Украина, Молдавия, Россия, SOCAR, Газпром
13:03 25.11.2022
 
Песков прокомментировал ситуацию с молдавским газом, "осевшим" на Украине

Песков о ситуации с газом, "осевшим" на Украине: позиция "Газпрома" хорошо обозначена

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкСотрудник газокомпрессорной станции в Украине
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию с "оседанием" на Украине российского газа, который предназначался для Молдавии, Песков отметил, что на этот счет была хорошо обозначена позиция "Газпрома".
"Вы слышали заявление "Газпрома". Контакты идут по их линии, поэтому нужно туда обращаться. Позиция "Газпрома" хорошо была обозначена в их заявлении", - сказал Песков во время общения с журналистами в пятницу.
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Ранее "Газпром" сообщал, что подаваемый им объем газа для транзита в Молдавию через Украину превышает объем, передаваемый на украино-молдавской границе. Компания объявила, что 28 ноября начнет сокращать поставки газа через станцию "Суджа", если дисбаланс передачи газа транзитом в Молдавию сохранится.
Также пресс-секретаря президента РФ спросили о встрече главы "Газпрома" Алексея Миллера и президента SOCAR Ровшана Наджафа. На вопрос, идет ли речь о том, чтобы азербайджанский газ стал частью нового турецкого хаба, Песков сообщил, что ему нечего ответить на этот счет.
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ЭкономикаАлексей МиллерУкраинаМолдавияРоссияSOCARГазпром
 
 
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