https://ria.ru/20221125/galuzin-1834196184.html

Путин назначил экс-посла в Токио Галузина замглавы МИД

Путин назначил экс-посла в Токио Галузина замглавы МИД - РИА Новости, 25.11.2022

Путин назначил экс-посла в Токио Галузина замглавы МИД

Президент России Владимир Путин освободил Михаила Галузина от обязанностей посла в Японии и назначил его замглавы МИД РФ, соответствующий документ опубликован... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T13:32

2022-11-25T13:32

2022-11-25T13:50

политика

япония

россия

михаил галузин

владимир путин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Михаила Галузина от обязанностей посла в Японии и назначил его замглавы МИД РФ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Освободить Галузина Михаила Юрьевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Японии... Назначить Галузина Михаила Юрьевича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации", - говорится в тексте документа.Михаил Галузин окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ в 1983 году, владеет японским и английским языками. На дипломатической работе с 1983 года. Работал в посольствах России в Японии, Индонезии (Кирибати, Восточном Тиморе по совместительству), Папуа-Новой Гвинеи. В МИД России занимал руководящие должности во Втором и Третьем департаментах Азии. Был постоянным представителем Российской Федерации при АСЕАН. До сегодняшнего назначения с января 2018 года занимал пост чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Японии.

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Кирилл Волков

политика, япония, россия, михаил галузин, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)