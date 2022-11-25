13:32 25.11.2022 (обновлено: 13:50 25.11.2022)
Путин назначил экс-посла в Токио Галузина замглавы МИД
Путин освободил Галузина от должности посла в Токио и назначил его замглавы МИД
© Фото предоставлено посольством Российской Федерации в ЯпонииМихаил Галузин
© Фото предоставлено посольством Российской Федерации в Японии
Михаил Галузин. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Михаила Галузина от обязанностей посла в Японии и назначил его замглавы МИД РФ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить Галузина Михаила Юрьевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Японии... Назначить Галузина Михаила Юрьевича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации", - говорится в тексте документа.
Михаил Галузин окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ в 1983 году, владеет японским и английским языками. На дипломатической работе с 1983 года. Работал в посольствах России в Японии, Индонезии (Кирибати, Восточном Тиморе по совместительству), Папуа-Новой Гвинеи. В МИД России занимал руководящие должности во Втором и Третьем департаментах Азии. Был постоянным представителем Российской Федерации при АСЕАН. До сегодняшнего назначения с января 2018 года занимал пост чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Японии.
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