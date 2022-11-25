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Путин назначил экс-посла в Токио Галузина замглавы МИД - РИА Новости, 25.11.2022
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Путин назначил экс-посла в Токио Галузина замглавы МИД
Путин назначил экс-посла в Токио Галузина замглавы МИД - РИА Новости, 25.11.2022
Путин назначил экс-посла в Токио Галузина замглавы МИД
Президент России Владимир Путин освободил Михаила Галузина от обязанностей посла в Японии и назначил его замглавы МИД РФ, соответствующий документ опубликован... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T13:32
2022-11-25T13:50
политика
япония
россия
михаил галузин
владимир путин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Михаила Галузина от обязанностей посла в Японии и назначил его замглавы МИД РФ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Освободить Галузина Михаила Юрьевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Японии... Назначить Галузина Михаила Юрьевича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации", - говорится в тексте документа.Михаил Галузин окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ в 1983 году, владеет японским и английским языками. На дипломатической работе с 1983 года. Работал в посольствах России в Японии, Индонезии (Кирибати, Восточном Тиморе по совместительству), Папуа-Новой Гвинеи. В МИД России занимал руководящие должности во Втором и Третьем департаментах Азии. Был постоянным представителем Российской Федерации при АСЕАН. До сегодняшнего назначения с января 2018 года занимал пост чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Японии.
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политика, япония, россия, михаил галузин, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Политика, Япония, Россия, Михаил Галузин, Владимир Путин, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
13:32 25.11.2022 (обновлено: 13:50 25.11.2022)
 
Путин назначил экс-посла в Токио Галузина замглавы МИД

Путин освободил Галузина от должности посла в Токио и назначил его замглавы МИД

© Фото предоставлено посольством Российской Федерации в ЯпонииМихаил Галузин
Михаил Галузин
© Фото предоставлено посольством Российской Федерации в Японии
Михаил Галузин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Михаила Галузина от обязанностей посла в Японии и назначил его замглавы МИД РФ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить Галузина Михаила Юрьевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Японии... Назначить Галузина Михаила Юрьевича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации", - говорится в тексте документа.
Михаил Галузин окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ в 1983 году, владеет японским и английским языками. На дипломатической работе с 1983 года. Работал в посольствах России в Японии, Индонезии (Кирибати, Восточном Тиморе по совместительству), Папуа-Новой Гвинеи. В МИД России занимал руководящие должности во Втором и Третьем департаментах Азии. Был постоянным представителем Российской Федерации при АСЕАН. До сегодняшнего назначения с января 2018 года занимал пост чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Японии.
Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
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ПолитикаЯпонияРоссияМихаил ГалузинВладимир ПутинМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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