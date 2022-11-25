Рейтинг@Mail.ru
Замглавкома флота рассказал об увеличении численности морской пехоты - РИА Новости, 25.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221125/formirovanie-1834095307.html
Замглавкома флота рассказал об увеличении численности морской пехоты
Замглавкома флота рассказал об увеличении численности морской пехоты - РИА Новости, 25.11.2022
Замглавкома флота рассказал об увеличении численности морской пехоты
Морская пехота российского Военно-морского флота будет увеличена за счет формирования новых частей и подразделений из-за изменения военно-политической... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T00:31
2022-11-25T00:53
безопасность
россия
красная звезда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154779/42/1547794241_0:0:2631:1480_1920x0_80_0_0_d93cc84dc492a9339cacf1e8bee11063.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Морская пехота российского Военно-морского флота будет увеличена за счет формирования новых частей и подразделений из-за изменения военно-политической обстановки, заявил в пятницу в интервью газете "Красная звезда" заместитель главкома ВМФ России, генерал-лейтенант Виктор Астапов в преддверии Дня морской пехоты в России."Существующая численность морской пехоты в целом обеспечивает выполнение поставленных задач, но с учетом изменения военно-политической обстановки планируется формирование новых частей и подразделений", - сообщил Астапов.По его словам, среди основных задач на будущее - увеличение боевого потенциала соединений и частей морской пехоты за счет перевооружения на перспективные образцы техники и оснащения средствами автоматизации управления, подготовка войск с учетом опыта специальной военной операции, современных конфликтов и передовых технологий, а также создание эффективной системы подготовки кадров для удовлетворения потребностей морской пехоты в офицерах командного звена и младших специалистах.
https://ria.ru/20221125/desant-1834095020.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154779/42/1547794241_0:0:2631:1974_1920x0_80_0_0_1c4481531bd2f3b8c4afb8a42e5c8085.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, красная звезда
Безопасность, Россия, Красная звезда
00:31 25.11.2022 (обновлено: 00:53 25.11.2022)
 
Замглавкома флота рассказал об увеличении численности морской пехоты

Замглавкома ВМФ России: морскую пехоту увеличат за счет новых частей и подразделений

© РИА Новости / Виталий АньковБронетранспортеры с морскими пехотинцами
Бронетранспортеры с морскими пехотинцами - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Бронетранспортеры с морскими пехотинцами. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Морская пехота российского Военно-морского флота будет увеличена за счет формирования новых частей и подразделений из-за изменения военно-политической обстановки, заявил в пятницу в интервью газете "Красная звезда" заместитель главкома ВМФ России, генерал-лейтенант Виктор Астапов в преддверии Дня морской пехоты в России.
"Существующая численность морской пехоты в целом обеспечивает выполнение поставленных задач, но с учетом изменения военно-политической обстановки планируется формирование новых частей и подразделений", - сообщил Астапов.
Высадка морской пехоты - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
00:18Специальная военная операция на Украине
Замглавкома ВМФ рассказал, как морские пехотинцы освободили Бердянск
По его словам, среди основных задач на будущее - увеличение боевого потенциала соединений и частей морской пехоты за счет перевооружения на перспективные образцы техники и оснащения средствами автоматизации управления, подготовка войск с учетом опыта специальной военной операции, современных конфликтов и передовых технологий, а также создание эффективной системы подготовки кадров для удовлетворения потребностей морской пехоты в офицерах командного звена и младших специалистах.
 
БезопасностьРоссияКрасная звезда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала