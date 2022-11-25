https://ria.ru/20221125/formirovanie-1834095307.html

Замглавкома флота рассказал об увеличении численности морской пехоты

Замглавкома флота рассказал об увеличении численности морской пехоты - РИА Новости, 25.11.2022

Замглавкома флота рассказал об увеличении численности морской пехоты

Морская пехота российского Военно-морского флота будет увеличена за счет формирования новых частей и подразделений из-за изменения военно-политической... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T00:31

2022-11-25T00:31

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безопасность

россия

красная звезда

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Морская пехота российского Военно-морского флота будет увеличена за счет формирования новых частей и подразделений из-за изменения военно-политической обстановки, заявил в пятницу в интервью газете "Красная звезда" заместитель главкома ВМФ России, генерал-лейтенант Виктор Астапов в преддверии Дня морской пехоты в России."Существующая численность морской пехоты в целом обеспечивает выполнение поставленных задач, но с учетом изменения военно-политической обстановки планируется формирование новых частей и подразделений", - сообщил Астапов.По его словам, среди основных задач на будущее - увеличение боевого потенциала соединений и частей морской пехоты за счет перевооружения на перспективные образцы техники и оснащения средствами автоматизации управления, подготовка войск с учетом опыта специальной военной операции, современных конфликтов и передовых технологий, а также создание эффективной системы подготовки кадров для удовлетворения потребностей морской пехоты в офицерах командного звена и младших специалистах.

https://ria.ru/20221125/desant-1834095020.html

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безопасность, россия, красная звезда