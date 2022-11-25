https://ria.ru/20221125/formirovanie-1834095307.html
Замглавкома флота рассказал об увеличении численности морской пехоты
Замглавкома флота рассказал об увеличении численности морской пехоты - РИА Новости, 25.11.2022
Замглавкома флота рассказал об увеличении численности морской пехоты
Морская пехота российского Военно-морского флота будет увеличена за счет формирования новых частей и подразделений из-за изменения военно-политической... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T00:31
2022-11-25T00:31
2022-11-25T00:53
безопасность
россия
красная звезда
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Морская пехота российского Военно-морского флота будет увеличена за счет формирования новых частей и подразделений из-за изменения военно-политической обстановки, заявил в пятницу в интервью газете "Красная звезда" заместитель главкома ВМФ России, генерал-лейтенант Виктор Астапов в преддверии Дня морской пехоты в России."Существующая численность морской пехоты в целом обеспечивает выполнение поставленных задач, но с учетом изменения военно-политической обстановки планируется формирование новых частей и подразделений", - сообщил Астапов.По его словам, среди основных задач на будущее - увеличение боевого потенциала соединений и частей морской пехоты за счет перевооружения на перспективные образцы техники и оснащения средствами автоматизации управления, подготовка войск с учетом опыта специальной военной операции, современных конфликтов и передовых технологий, а также создание эффективной системы подготовки кадров для удовлетворения потребностей морской пехоты в офицерах командного звена и младших специалистах.
https://ria.ru/20221125/desant-1834095020.html
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безопасность, россия, красная звезда
Безопасность, Россия, Красная звезда
00:31 25.11.2022 (обновлено: 00:53 25.11.2022)
Замглавкома флота рассказал об увеличении численности морской пехоты
Замглавкома ВМФ России: морскую пехоту увеличат за счет новых частей и подразделений