https://ria.ru/20221125/evrosoyuz-1834097586.html
В Евросоюзе обеспокоены переменами в Twitter
В Евросоюзе обеспокоены переменами в Twitter - РИА Новости, 25.11.2022
В Евросоюзе обеспокоены переменами в Twitter
Евросоюз обеспокоен увольнениям в Twitter, а также снижением контроля в этой соцсети за нежелательным контентом, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T01:20
2022-11-25T01:20
2022-11-25T01:21
технологии
илон маск
дидье рейндерс
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БРЮССЕЛЬ, 25 ноя - РИА Новости. Евросоюз обеспокоен увольнениям в Twitter, а также снижением контроля в этой соцсети за нежелательным контентом, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс по итогам переговоров в штаб-квартире соцсети в Дублине."Во время встречи в штаб-квартире Twitter я подчеркнул, что мы ожидаем, что будут выполнены добровольные обязательства, касающиеся соблюдения Закона о цифровых услугах и Регламента о защите персональных данных в ЕС", - говорится в сообщении Рейндерса в этой соцсети.Ранее ЕС опубликовал доклад, согласно которому Twitter и другие соцсети значительно снизили рассмотрение уведомлений о публикациях призывов к насилию и ненависти в соответствии с правилами ЕС в этой сфере.Кроме того, по данным Financial Times, соцсеть закрыла свое представительство в Брюсселе после того, как из него уволились сотрудники, отвечающие за соответствие контента Twitter европейским правилам.После приобретения Илоном Маском онлайн-платформы в октябре 2022 года за 44 миллиарда долларов Twitter преследует череда изменений как в управлении компанией, так и в политиках самой соцсети.Маск обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".Еврокомиссия заявила, что следит за развитием событий вокруг компании Twitter и размышляет о других возможных каналах обмена информацией.
https://ria.ru/20221123/twitter-1833649831.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, илон маск, дидье рейндерс, дублин, брюссель, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Технологии, Илон Маск, Дидье Рейндерс, Дублин, Брюссель, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
01:20 25.11.2022 (обновлено: 01:21 25.11.2022)
В Евросоюзе обеспокоены переменами в Twitter
Еврокомиссар Рейндерс обеспокоен увольнениями в Twitter и снижением контроля над контентом
БРЮССЕЛЬ, 25 ноя - РИА Новости. Евросоюз обеспокоен увольнениям в Twitter, а также снижением контроля в этой соцсети за нежелательным контентом, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс по итогам переговоров в штаб-квартире соцсети в Дублине.
"Во время встречи в штаб-квартире Twitter я подчеркнул, что мы ожидаем, что будут выполнены добровольные обязательства, касающиеся соблюдения Закона о цифровых услугах и Регламента о защите персональных данных в ЕС", - говорится в сообщении Рейндерса в этой соцсети.
Ранее ЕС опубликовал доклад, согласно которому Twitter и другие соцсети значительно снизили рассмотрение уведомлений о публикациях призывов к насилию и ненависти в соответствии с правилами ЕС в этой сфере.
Кроме того, по данным Financial Times, соцсеть закрыла свое представительство в Брюсселе
после того, как из него уволились сотрудники, отвечающие за соответствие контента Twitter европейским правилам.
После приобретения Илоном Маском
онлайн-платформы в октябре 2022 года за 44 миллиарда долларов Twitter преследует череда изменений как в управлении компанией, так и в политиках самой соцсети.
Маск обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".
Еврокомиссия
заявила, что следит за развитием событий вокруг компании Twitter и размышляет о других возможных каналах обмена информацией.