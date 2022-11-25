https://ria.ru/20221125/evrosoyuz-1834097586.html

В Евросоюзе обеспокоены переменами в Twitter

В Евросоюзе обеспокоены переменами в Twitter - РИА Новости, 25.11.2022

В Евросоюзе обеспокоены переменами в Twitter

Евросоюз обеспокоен увольнениям в Twitter, а также снижением контроля в этой соцсети за нежелательным контентом, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T01:20

2022-11-25T01:20

2022-11-25T01:21

технологии

илон маск

дидье рейндерс

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БРЮССЕЛЬ, 25 ноя - РИА Новости. Евросоюз обеспокоен увольнениям в Twitter, а также снижением контроля в этой соцсети за нежелательным контентом, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс по итогам переговоров в штаб-квартире соцсети в Дублине."Во время встречи в штаб-квартире Twitter я подчеркнул, что мы ожидаем, что будут выполнены добровольные обязательства, касающиеся соблюдения Закона о цифровых услугах и Регламента о защите персональных данных в ЕС", - говорится в сообщении Рейндерса в этой соцсети.Ранее ЕС опубликовал доклад, согласно которому Twitter и другие соцсети значительно снизили рассмотрение уведомлений о публикациях призывов к насилию и ненависти в соответствии с правилами ЕС в этой сфере.Кроме того, по данным Financial Times, соцсеть закрыла свое представительство в Брюсселе после того, как из него уволились сотрудники, отвечающие за соответствие контента Twitter европейским правилам.После приобретения Илоном Маском онлайн-платформы в октябре 2022 года за 44 миллиарда долларов Twitter преследует череда изменений как в управлении компанией, так и в политиках самой соцсети.Маск обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".Еврокомиссия заявила, что следит за развитием событий вокруг компании Twitter и размышляет о других возможных каналах обмена информацией.

https://ria.ru/20221123/twitter-1833649831.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221122/mask-1833293437.html

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технологии, илон маск, дидье рейндерс, дублин, брюссель, евросоюз, еврокомиссия, в мире