https://ria.ru/20221125/evropa-1834154191.html

Между Францией и Германией увеличилось число разногласий, сообщили СМИ

Между Францией и Германией увеличилось число разногласий, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.11.2022

Между Францией и Германией увеличилось число разногласий, сообщили СМИ

Франция и Германия пока не могут выработать общий ответ на акт о снижении инфляции в США, разногласия между двумя ведущими странами ЕС растут, передает... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T11:39

2022-11-25T11:39

2022-11-25T11:52

джо байден

олаф шольц

эммануэль макрон

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германия

франция

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Франция и Германия пока не могут выработать общий ответ на акт о снижении инфляции в США, разногласия между двумя ведущими странами ЕС растут, передает агентство Блумберг.Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок. В ЕС назвали этот акт дискриминационным по отношению к аналогичной продукции, импортируемой из других стран."Отсутствие согласованного ответа Франции и Германии на так называемый закон о снижении инфляции в США является последним признаком разногласий между двумя ведущими странами ЕС и еще одним свидетельством того, что самые важные двусторонние отношения на континенте ослабевают", - говорится в сообщении агентства.Как отмечает Блумберг, канцлер Германии Олаф Шольц не хочет начинать новую "трансатлантическую войну" и опасается, что президент Франции Эммануэль Макрон может ее "разжечь", он призывает принять аналогичный американскому акт в Европе. По данным агентства, позиция Германии заключается в том, что конфликт с Вашингтоном является стратегической ошибкой. При этом Берлин надеется, что администрация президента США Джо Байдена согласится скорректировать акт о снижении инфляции.Ранее глава минфина Франции Брюно Ле Мэр заявлял, что Франция и Германия работают над общим ответом на закон о снижении инфляции в США, который ставит под угрозу равные конкурентные возможности для европейского бизнеса.В ноябре еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что Еврокомиссия направила Вашингтону письменное предупреждение с требованием изменить ряд пунктов закона о сокращении инфляции в США (IRA), которые противоречат нормам ВТО, отметив, что ЕС готов будет принять ответные меры для защиты своих производителей.

https://ria.ru/20221121/inflyatsiya-1833125360.html

https://ria.ru/20221123/neft-1833575534.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

джо байден, олаф шольц, эммануэль макрон, сша, германия, франция, евросоюз, еврокомиссия, всемирная торговая организация (вто), в мире