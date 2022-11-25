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Между Францией и Германией увеличилось число разногласий, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.11.2022
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Между Францией и Германией увеличилось число разногласий, сообщили СМИ
Между Францией и Германией увеличилось число разногласий, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.11.2022
Между Францией и Германией увеличилось число разногласий, сообщили СМИ
Франция и Германия пока не могут выработать общий ответ на акт о снижении инфляции в США, разногласия между двумя ведущими странами ЕС растут, передает... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T11:39
2022-11-25T11:52
джо байден
олаф шольц
эммануэль макрон
сша
германия
франция
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Франция и Германия пока не могут выработать общий ответ на акт о снижении инфляции в США, разногласия между двумя ведущими странами ЕС растут, передает агентство Блумберг.Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок. В ЕС назвали этот акт дискриминационным по отношению к аналогичной продукции, импортируемой из других стран."Отсутствие согласованного ответа Франции и Германии на так называемый закон о снижении инфляции в США является последним признаком разногласий между двумя ведущими странами ЕС и еще одним свидетельством того, что самые важные двусторонние отношения на континенте ослабевают", - говорится в сообщении агентства.Как отмечает Блумберг, канцлер Германии Олаф Шольц не хочет начинать новую "трансатлантическую войну" и опасается, что президент Франции Эммануэль Макрон может ее "разжечь", он призывает принять аналогичный американскому акт в Европе. По данным агентства, позиция Германии заключается в том, что конфликт с Вашингтоном является стратегической ошибкой. При этом Берлин надеется, что администрация президента США Джо Байдена согласится скорректировать акт о снижении инфляции.Ранее глава минфина Франции Брюно Ле Мэр заявлял, что Франция и Германия работают над общим ответом на закон о снижении инфляции в США, который ставит под угрозу равные конкурентные возможности для европейского бизнеса.В ноябре еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что Еврокомиссия направила Вашингтону письменное предупреждение с требованием изменить ряд пунктов закона о сокращении инфляции в США (IRA), которые противоречат нормам ВТО, отметив, что ЕС готов будет принять ответные меры для защиты своих производителей.
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джо байден, олаф шольц, эммануэль макрон, сша, германия, франция, евросоюз, еврокомиссия, всемирная торговая организация (вто), в мире
Джо Байден, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, США, Германия, Франция, Евросоюз, Еврокомиссия, Всемирная торговая организация (ВТО), В мире
11:39 25.11.2022 (обновлено: 11:52 25.11.2022)
 
Между Францией и Германией увеличилось число разногласий, сообщили СМИ

Блумберг: Париж и Берлин не могут выработать общий ответ на акт о снижении инфляции в США

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкРейхстаг в Берлине
Рейхстаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Рейхстаг в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Франция и Германия пока не могут выработать общий ответ на акт о снижении инфляции в США, разногласия между двумя ведущими странами ЕС растут, передает агентство Блумберг.
Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок. В ЕС назвали этот акт дискриминационным по отношению к аналогичной продукции, импортируемой из других стран.
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"Отсутствие согласованного ответа Франции и Германии на так называемый закон о снижении инфляции в США является последним признаком разногласий между двумя ведущими странами ЕС и еще одним свидетельством того, что самые важные двусторонние отношения на континенте ослабевают", - говорится в сообщении агентства.
Как отмечает Блумберг, канцлер Германии Олаф Шольц не хочет начинать новую "трансатлантическую войну" и опасается, что президент Франции Эммануэль Макрон может ее "разжечь", он призывает принять аналогичный американскому акт в Европе. По данным агентства, позиция Германии заключается в том, что конфликт с Вашингтоном является стратегической ошибкой. При этом Берлин надеется, что администрация президента США Джо Байдена согласится скорректировать акт о снижении инфляции.
Ранее глава минфина Франции Брюно Ле Мэр заявлял, что Франция и Германия работают над общим ответом на закон о снижении инфляции в США, который ставит под угрозу равные конкурентные возможности для европейского бизнеса.
В ноябре еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что Еврокомиссия направила Вашингтону письменное предупреждение с требованием изменить ряд пунктов закона о сокращении инфляции в США (IRA), которые противоречат нормам ВТО, отметив, что ЕС готов будет принять ответные меры для защиты своих производителей.
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