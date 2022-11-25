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Авиационная эскадрилья "Нормандия-Неман"

Авиационная эскадрилья "Нормандия-Неман" - РИА Новости, 25.11.2022

Авиационная эскадрилья "Нормандия-Неман"

"Нормандия-Неман" (Normandie-Nimen) – название французского отдельного истребительного авиационного подразделения, сражавшегося против фашистской Германии на... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T02:01

2022-11-25T02:01

2022-11-25T02:01

справки

вторая мировая война (1939-1945)

франция

шарль де голль

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"Нормандия-Неман" (Normandie-Nimen) – название французского отдельного истребительного авиационного подразделения, сражавшегося против фашистской Германии на советско-германском фронте в 1943-1945 годах, во время Второй мировой войны (1939-1945). После капитуляции Франции и заключения ее правительством перемирия с Германией в июне 1940 года большая часть страны была оккупирована германскими войсками, южная часть оставалась под властью профашистского правительства маршала Анри Петена (правительство "Виши"). Однако не все французы смирились с поражением их страны. Летом 1940 года не принявший перемирие французский генерал Шарль де Голль в Лондоне (Великобритания) создал организацию "Свободная Франция", переименованную в 1942 году в "Сражающуюся Францию", целью которой стало продолжение борьбы на стороне антигитлеровской коалиции. После начала Великой Отечественной войны (1941-1945) руководство "Свободной Франции" во главе с де Голлем инициировало установление дипломатических отношений с СССР, которые были оформлены в сентябре 1941 года.Осенью того же года генерал Шарль де Голль впервые получил от своих подчиненных предложение отправить французских военных воевать в составе Красной Армии. В ноябре того же года он впервые прямо предложил советскому правительству участие французских подразделений в сражениях на советско-германском фронте. В марте 1942 года Французский национальный комитет, возглавлявший эту организацию, обратился к правительству Советского Союза с предложением направить на советско-германский фронт группу своих летчиков и авиамехаников. 31 марта согласие на это было получено. Из лучших пилотов 1-й истребительной авиагруппы военно-воздушных сил (ВВС) "Свободной Франции", базировавшейся в то время на авиабазе Раяк в Ливане, 1 сентября 1942 года сформировали авиационную группу № 3. Вскоре она была преобразована в эскадрилью, получившую по желанию личного состава наименование "Нормандия" (название французской провинции, наиболее пострадавшей от германской оккупации). Эмблемой группы был выбран герб Нормандии – два льва на красном фоне щита. 25 ноября 1942 года состоялось подписание соглашения об участии частей французских ВВС в военных операциях на территории Советского Союза. Через Багдад (Ирак) личный состав эскадрильи "Нормандия" был переброшен в Тегеран (Иран), откуда на четырех транспортных самолетах вылетел в СССР. В конце ноября 1942 года французские добровольцы (14 летчиков и 58 авиамехаников) прибыли в СССР. Формирование эскадрильи проходило на аэродроме города Иваново. В ее состав вошли 17 советских авиамехаников. Советское правительство предоставило эскадрилье самолеты-истребители Як-1 (позднее Як-9 и Як-3), взяло на себя ее материально-техническое обеспечение. 4 декабря 1942 года эскадрилью включили в состав советских ВВС. В Иваново французы учились летать на советских самолетах. Командиром, сформировавшим первую группу французских пилотов и механиков, был майор Жозеф Пуликен. После его отъезда в феврале 1943 года эскадрилью возглавил майор Жан-Луи Тюлян, ставший ее первым боевым командиром (погиб в воздушном бою в июле 1943 года). После освоения боевой техники 22 марта 1943 года французские летчики вылетели на фронт, где вошли в состав 204-й бомбардировочной авиационной дивизии 1-й воздушной армии. Они дислоцировались на военном аэродроме Муковнино, вблизи города Полотняный Завод Калужской области. На советской форме иностранные летчики носили знаки французских ВВС, иногда сочетали свои форменные куртки с обмундированием Красной Армии. Истребители, на которых летали французы, украшали красные звезды, но между винтом и кабиной с обеих сторон каждой машины было нанесено по три цветные полосы: синяя, белая и красная – цвета французского государственного флага, а после появились и белые молнии – символы стремительности. Через день после прибытия эскадрильи на фронт 12 исправных машин вылетели в первый боевой вылет – патрулирование в районе своего аэродрома. Первый совместный боевой полет советских и французских летчиков произошел 5 апреля 1943 года. В этот день эскадрилья "Нормандия" сопровождала советские бомбардировщики, которые наносили удар по артиллерийским батареям противника в районе города Рославля Смоленской области. Когда бомбардировщики выполняли свою работу и легли на обратный курс, их стали преследовать германские истребители. Французские летчики вступили с ними в бой и сбили два самолета. С этого времени эскадрилья "Нормандия" стала регулярно участвовать в выполнении боевых задач. 13 апреля 1943 года из боя, в котором сразились шесть самолетов эскадрильи с девятью германскими истребителями и сбили три из них, не вернулись три французских летчика. Первые потери заставили летчиков эскадрильи в последующих встречах с врагом действовать более осмотрительно и осторожно. В мае 1943 года советское командование вывело эскадрилью из подчинения 204-й бомбардировочной авиационной дивизии и включило в состав 303-й истребительной авиационной дивизии. После этого несколько изменился и характер решаемых задач подразделением. 5 июля 1943 года эскадрилья была переформирована в 1-й отдельный истребительный авиационный полк "Нормандия". По просьбе командования полка французский технический состав был полностью заменен советскими специалистами. Полк принимал участие в освобождении Смоленска и Смоленской области, в Курской битве. После тяжелых боев и потерь в ноябре 1943 года он был направлен в Тулу для пополнения. В мае 1944 года полк "Нормандия" вернулся в 1-ю воздушную армию на 3-й Белорусский фронт, в который был переименован Западный фронт. Французские летчики с успехом участвовали в операции "Багратион" – наступлении в Белоруссии. За активное участие в освобождении Литвы от немецко-фашистских захватчиков и в форсировании реки Неман приказом Верховного Главнокомандующего СССР от 28 ноября 1944 года полку было присвоено наименование "Неманский", а французы по-своему стали называть полк "Нормандия-Неман". В 1945 году полк участвовал в боях в Восточной Пруссии, штурме города-крепости Кенигсберга (ныне Калининград). Во время пребывания на советско-германском фронте с 25 марта 1943 года по 9 мая 1945 года летчики эскадрильи "Нормандия", а впоследствии полка "Нормандия-Неман" совершили 5240 боевых вылетов, провели 869 воздушных боев, сбили 273 и повредили 50 самолетов, уничтожили значительное количество живой силы и боевой техники противника. Летчиками авиаполка стали 97 человек, 42 из них погибли. Героические дела полка указами Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля и 5 июня 1945 года были отмечены награждением его советскими орденами Красного Знамени и Александра Невского. Французское правительство наградило полк орденом Почетного легиона, Боевым крестом с пальмой (Военным крестом 1939-1945 гг.), Крестом Освобождения (орденом Освобождения) и Военной медалью. 96 летчиков, проходивших службу в полку, были награждены 112 орденами Советского Союза, а четверо удостоены звания Героя Советского Союза. Большинство пилотов было награждено французскими орденами и медалями.В июне 1945 года французские летчики на 41 боевом самолете Як-3, переданном Советским Союзом в дар Франции, вылетели на родину. Во Франции летчики "Нормандии-Неман" эксплуатировали истребители Як-3 до 1947 года. Один из самолетов Як-3, на которых воевали летчики "Нормандии-Неман", в настоящее время хранится в Национальном Музее авиации и космонавтики в Ле Бурже. В память о погибших летчиках "Нормандии-Неман" в 1956 году на здании бывшей французской военной миссии в Москве (ныне резиденция военного атташе Франции) была установлена мемориальная доска с именами 42 пилотов, павших в боях. Ниже есть еще одна памятная доска, с эмблемой легендарной эскадрильи и надписью: "Вы жили недолго, но ярко. Ваши советские товарищи". В 1964 году на Введенском кладбище в Москве на могиле французского летчика, останки которого были найдены в Орловской области, установили памятник Неизвестному летчику полка "Нормандия-Неман". В октябре 2007 года памятник летчикам этого полка был открыт в Краснокурсантском сквере в Москве, а в 2015 году – в городе Иваново. В поселке Полотняный Завод Калужской области, откуда начался боевой путь эскадрильи "Нормандия-Неман", в 2009 году установили стелу в память о французских летчиках. Во Франции возле Музея авиации и космонавтики в Ле Бурже под Парижем в 2006 году открыли памятник героям авиаполка "Нормандия-Неман". В центре скульптурной композиции, созданной российским скульптором Владимиром Суровцевым, – французский пилот и русский авиамеханик, которые с тревогой и надеждой глядят в небо, ожидая возвращения товарищей с боевого вылета. В 2017 году перед Музеем авиации и космонавтики в Ле Бурже была открыта мемориальная стела с именами погибших 42 французских летчиков. В настоящее время в составе ВВС Франции и России существуют военно-авиационные подразделения, носящие имя "Нормандия-Неман". Вернувшаяся во Франции авиагруппа "Нормандия-Неман" не была расформирована. Она стала называться истребительной группой "Нормандия-Неман" и базировалась в городе Кольмар. Авиагруппа участвовала в колониальной войне в Индокитае (1946-1954), а также в военной операции НАТО против Югославии (1999). 3 июля 2009 года она была официально расформирована, но в 2011 году возрождена. В Советском Союзе имя "Нормандия-Неман" носил истребительно-бомбардировочный авиаполк, в состав которого весной 1943 года влились французские летчики эскадрильи "Нормандия". С 1993 года военно-авиационное подразделение называлось российский 18-й гвардейский штурмовой авиаполк. Он дислоцировался в поселке Галенки, находящемся в Приморском крае. В 1995 году полку было присвоено почетное наименование "Нормандия-Неман". В 2009 году его расформировали, но позже вновь воссоздали. Свое историческое название полк вновь обрел 1 декабря 2013 года. На сегодняшний день полк базируется на аэродроме "Черниговка" в Приморском крае. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

справки, вторая мировая война (1939-1945), франция, шарль де голль