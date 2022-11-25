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ЕК призвала страны ЕС ускорить переход на возобновляемые источники энергии - РИА Новости, 25.11.2022
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ЕК призвала страны ЕС ускорить переход на возобновляемые источники энергии
ЕК призвала страны ЕС ускорить переход на возобновляемые источники энергии - РИА Новости, 25.11.2022
ЕК призвала страны ЕС ускорить переход на возобновляемые источники энергии
Евросоюз должен ускорить переход на возобновляемые источники энергии и уменьшить потребление из-за ситуации на Украине, заявил исполнительный вице-президент... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T12:35
2022-11-25T12:35
россия
украина
европа
евросоюз
еврокомиссия
франс тиммерманс
владимир путин
в мире
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ПАРИЖ, 25 ноя - РИА Новости. Евросоюз должен ускорить переход на возобновляемые источники энергии и уменьшить потребление из-за ситуации на Украине, заявил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс."Все поняли, что безотлагательность энергетического перехода стала еще больше теперь на фоне этой войны. В первую очередь нужно ускорить переход на возобновляемые источники энергии. Это требует времени, это непросто, но мы в состоянии это сделать. Также крайне необходимо уменьшить потребление. И тут я по-прежнему разочарован тем, что политические лидеры в государствах-членах высказываются недостаточно ясно по поводу этой необходимости", - заявил Тиммерманс в интервью французской газете Monde в ответ на вопрос, не может ли конфликт на Украине сбить Европу с ее траектории.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221125/germaniya-1834154371.html
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россия, украина, европа, евросоюз, еврокомиссия, франс тиммерманс, владимир путин, в мире
Россия, Украина, Европа, Евросоюз, Еврокомиссия, Франс Тиммерманс, Владимир Путин, В мире
12:35 25.11.2022
 
ЕК призвала страны ЕС ускорить переход на возобновляемые источники энергии

ЕК призвала ускорить переход на возобновляемые источники энергии из-за ситуации на Украине

© AP Photo / Charlie RiedelКорова пасется на одном из ранчо в штате Канзас, США
Корова пасется на одном из ранчо в штате Канзас, США - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© AP Photo / Charlie Riedel
Корова пасется на одном из ранчо в штате Канзас, США. Архивное фото
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ПАРИЖ, 25 ноя - РИА Новости. Евросоюз должен ускорить переход на возобновляемые источники энергии и уменьшить потребление из-за ситуации на Украине, заявил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс.
"Все поняли, что безотлагательность энергетического перехода стала еще больше теперь на фоне этой войны. В первую очередь нужно ускорить переход на возобновляемые источники энергии. Это требует времени, это непросто, но мы в состоянии это сделать. Также крайне необходимо уменьшить потребление. И тут я по-прежнему разочарован тем, что политические лидеры в государствах-членах высказываются недостаточно ясно по поводу этой необходимости", - заявил Тиммерманс в интервью французской газете Monde в ответ на вопрос, не может ли конфликт на Украине сбить Европу с ее траектории.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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