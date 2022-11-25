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Юрист объяснила, когда за перевозку елки могут оштрафовать
Юрист объяснила, когда за перевозку елки могут оштрафовать - РИА Новости, 25.11.2022
Юрист объяснила, когда за перевозку елки могут оштрафовать
Несоблюдение правил ПДД при перевозе елки грозит штрафом, рассказала в беседе с агентством "Прайм" юрист Европейской Юридической Службы Юлия Цын. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T03:18
2022-11-25T03:18
2022-11-25T03:18
общество
европейская юридическая служба
новый год
ель
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Несоблюдение правил ПДД при перевозе елки грозит штрафом, рассказала в беседе с агентством "Прайм" юрист Европейской Юридической Службы Юлия Цын.Эксперт отметила, что, согласно ПДД, груз не должен ограничивать водителю обзор, не затруднять управление и не нарушать устойчивость транспортного средства, не закрывать внешние световые приборы и световозвращатели, регистрационные и опознавательные знаки, а также не мешать восприятию подаваемых рукой сигналов. Если елка будет выступать более чем на метр или сбоку более чем на 0,4 метра от внешнего края габаритного огня, необходимо обозначить ТС знаком "Крупногабаритный груз" и при необходимости фонарем и световозвращателем.Цын добавила, что за незаконную вырубку деревьев предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы. Поэтому при покупке елки необходимо просить у продавца документы вплоть до расписки, подчеркнула юрист.
https://ria.ru/20211231/nasekomye-1766258305.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, европейская юридическая служба, новый год, ель
Общество, Европейская Юридическая Служба, Новый год, Ель
Юрист объяснила, когда за перевозку елки могут оштрафовать
Юрист Цын предупредила, что несоблюдение ПДД при перевозке новогодней ели грозит штрафом