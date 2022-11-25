Рейтинг@Mail.ru
Юрист объяснила, когда за перевозку елки могут оштрафовать - РИА Новости, 25.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221125/elka-1834097864.html
Юрист объяснила, когда за перевозку елки могут оштрафовать
Юрист объяснила, когда за перевозку елки могут оштрафовать - РИА Новости, 25.11.2022
Юрист объяснила, когда за перевозку елки могут оштрафовать
Несоблюдение правил ПДД при перевозе елки грозит штрафом, рассказала в беседе с агентством "Прайм" юрист Европейской Юридической Службы Юлия Цын. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T03:18
2022-11-25T03:18
общество
европейская юридическая служба
новый год
ель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/10/1768106323_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_de0525a663e265ff217e43e325d83d8b.jpg
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Несоблюдение правил ПДД при перевозе елки грозит штрафом, рассказала в беседе с агентством "Прайм" юрист Европейской Юридической Службы Юлия Цын.Эксперт отметила, что, согласно ПДД, груз не должен ограничивать водителю обзор, не затруднять управление и не нарушать устойчивость транспортного средства, не закрывать внешние световые приборы и световозвращатели, регистрационные и опознавательные знаки, а также не мешать восприятию подаваемых рукой сигналов. Если елка будет выступать более чем на метр или сбоку более чем на 0,4 метра от внешнего края габаритного огня, необходимо обозначить ТС знаком "Крупногабаритный груз" и при необходимости фонарем и световозвращателем.Цын добавила, что за незаконную вырубку деревьев предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы. Поэтому при покупке елки необходимо просить у продавца документы вплоть до расписки, подчеркнула юрист.
https://ria.ru/20211231/nasekomye-1766258305.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/10/1768106323_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_ebcdbe29b3118dae281163f1aa56622e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, европейская юридическая служба, новый год, ель
Общество, Европейская Юридическая Служба, Новый год, Ель
03:18 25.11.2022
 
Юрист объяснила, когда за перевозку елки могут оштрафовать

Юрист Цын предупредила, что несоблюдение ПДД при перевозке новогодней ели грозит штрафом

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкСбор новогодних елей
Сбор новогодних елей - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Сбор новогодних елей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Несоблюдение правил ПДД при перевозе елки грозит штрафом, рассказала в беседе с агентством "Прайм" юрист Европейской Юридической Службы Юлия Цын.
Эксперт отметила, что, согласно ПДД, груз не должен ограничивать водителю обзор, не затруднять управление и не нарушать устойчивость транспортного средства, не закрывать внешние световые приборы и световозвращатели, регистрационные и опознавательные знаки, а также не мешать восприятию подаваемых рукой сигналов. Если елка будет выступать более чем на метр или сбоку более чем на 0,4 метра от внешнего края габаритного огня, необходимо обозначить ТС знаком "Крупногабаритный груз" и при необходимости фонарем и световозвращателем.
Новогоднее украшение в виде шара на елке - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
31 декабря 2021, 05:01Новый год — 2022
Россиян предупредили о клещах и клопах в новогодних елях
Цын добавила, что за незаконную вырубку деревьев предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы. Поэтому при покупке елки необходимо просить у продавца документы вплоть до расписки, подчеркнула юрист.
 
ОбществоЕвропейская Юридическая СлужбаНовый годЕль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала