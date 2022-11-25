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Путин оценил объем экспорта вооружений - РИА Новости, 25.11.2022
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Путин оценил объем экспорта вооружений
Путин оценил объем экспорта вооружений - РИА Новости, 25.11.2022
Путин оценил объем экспорта вооружений
Объем экспорта российских вооружений, несмотря на сложные условия 2022 года, уже составил 8 миллиардов долларов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T23:36
2022-11-25T23:36
безопасность
владимир путин
россия
ростех
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Объем экспорта российских вооружений, несмотря на сложные условия 2022 года, уже составил 8 миллиардов долларов, заявил президент России Владимир Путин.Он отметил, что в таких условиях это очень хороший результат. По его словам, контракты заключены на еще большую сумму."Сейчас не буду об этом говорить, потому что, как у нас в народе говорят, еще не вечер, год еще не закончился", - сказал Путин.Он подчеркнул, что Россия во все времена по праву гордилась своими оружейниками."Вы всегда на ключевых направлениях были впереди, как и сейчас - имею в виду не только гиперзвуковое оружие, но и другие компоненты нашей вооруженной составляющей", - подчеркнул Путин
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безопасность, владимир путин, россия, ростех
Безопасность, Владимир Путин, Россия, Ростех
23:36 25.11.2022
 
Путин оценил объем экспорта вооружений

Путин: объем экспорта вооружений в этом году уже составил восемь миллиардов долларов

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Объем экспорта российских вооружений, несмотря на сложные условия 2022 года, уже составил 8 миллиардов долларов, заявил президент России Владимир Путин.
"Сегодня понятно, что значительная часть вооружений идет для внутреннего потребления, для нужд Вооруженных сил, но даже в этих условиях мы уже продали за границу на мировые рынки вооружений на 8 миллиардов долларов", - сказал он на мероприятии в честь 15-летия "Ростеха".
Он отметил, что в таких условиях это очень хороший результат. По его словам, контракты заключены на еще большую сумму.
"Сейчас не буду об этом говорить, потому что, как у нас в народе говорят, еще не вечер, год еще не закончился", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что Россия во все времена по праву гордилась своими оружейниками.
"Вы всегда на ключевых направлениях были впереди, как и сейчас - имею в виду не только гиперзвуковое оружие, но и другие компоненты нашей вооруженной составляющей", - подчеркнул Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
Вчера, 23:28
Путин призвал использовать опыт противодействия западному оружию
 
БезопасностьВладимир ПутинРоссияРостех
 
 
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