https://ria.ru/20221125/eksport-1834383497.html

Путин оценил объем экспорта вооружений

Путин оценил объем экспорта вооружений - РИА Новости, 25.11.2022

Путин оценил объем экспорта вооружений

Объем экспорта российских вооружений, несмотря на сложные условия 2022 года, уже составил 8 миллиардов долларов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T23:36

2022-11-25T23:36

2022-11-25T23:36

безопасность

владимир путин

россия

ростех

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Объем экспорта российских вооружений, несмотря на сложные условия 2022 года, уже составил 8 миллиардов долларов, заявил президент России Владимир Путин.Он отметил, что в таких условиях это очень хороший результат. По его словам, контракты заключены на еще большую сумму."Сейчас не буду об этом говорить, потому что, как у нас в народе говорят, еще не вечер, год еще не закончился", - сказал Путин.Он подчеркнул, что Россия во все времена по праву гордилась своими оружейниками."Вы всегда на ключевых направлениях были впереди, как и сейчас - имею в виду не только гиперзвуковое оружие, но и другие компоненты нашей вооруженной составляющей", - подчеркнул Путин

https://ria.ru/20221125/oruzhie-1834382709.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, владимир путин, россия, ростех