https://ria.ru/20221125/eksport-1834383497.html
Путин оценил объем экспорта вооружений
Путин оценил объем экспорта вооружений - РИА Новости, 25.11.2022
Путин оценил объем экспорта вооружений
Объем экспорта российских вооружений, несмотря на сложные условия 2022 года, уже составил 8 миллиардов долларов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T23:36
2022-11-25T23:36
2022-11-25T23:36
безопасность
владимир путин
россия
ростех
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Объем экспорта российских вооружений, несмотря на сложные условия 2022 года, уже составил 8 миллиардов долларов, заявил президент России Владимир Путин.Он отметил, что в таких условиях это очень хороший результат. По его словам, контракты заключены на еще большую сумму."Сейчас не буду об этом говорить, потому что, как у нас в народе говорят, еще не вечер, год еще не закончился", - сказал Путин.Он подчеркнул, что Россия во все времена по праву гордилась своими оружейниками."Вы всегда на ключевых направлениях были впереди, как и сейчас - имею в виду не только гиперзвуковое оружие, но и другие компоненты нашей вооруженной составляющей", - подчеркнул Путин
https://ria.ru/20221125/oruzhie-1834382709.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир путин, россия, ростех
Безопасность, Владимир Путин, Россия, Ростех
Путин оценил объем экспорта вооружений
Путин: объем экспорта вооружений в этом году уже составил восемь миллиардов долларов
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Объем экспорта российских вооружений, несмотря на сложные условия 2022 года, уже составил 8 миллиардов долларов, заявил президент России Владимир Путин.
"Сегодня понятно, что значительная часть вооружений идет для внутреннего потребления, для нужд Вооруженных сил, но даже в этих условиях мы уже продали за границу на мировые рынки вооружений на 8 миллиардов долларов", - сказал он на мероприятии в честь 15-летия "Ростеха
".
Он отметил, что в таких условиях это очень хороший результат. По его словам, контракты заключены на еще большую сумму.
"Сейчас не буду об этом говорить, потому что, как у нас в народе говорят, еще не вечер, год еще не закончился", - сказал Путин
.
Он подчеркнул, что Россия во все времена по праву гордилась своими оружейниками.
"Вы всегда на ключевых направлениях были впереди, как и сейчас - имею в виду не только гиперзвуковое оружие, но и другие компоненты нашей вооруженной составляющей", - подчеркнул Путин