https://ria.ru/20221125/eksport-1834298039.html
Экспортный потенциал итогов бизнес-миссии в Казахстан превысил $15 млн
Экспортный потенциал итогов бизнес-миссии в Казахстан превысил $15 млн - РИА Новости, 25.11.2022
Экспортный потенциал итогов бизнес-миссии в Казахстан превысил $15 млн
Российские экспортеры провели около 100 встреч с потенциальными казахстанскими контрагентами в ходе своей бизнес-миссии, потенциал этих встреч оценивается в... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T17:26
2022-11-25T17:26
2022-11-25T17:26
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
казахстан
россия
экономика
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российские экспортеры провели около 100 встреч с потенциальными казахстанскими контрагентами в ходе своей бизнес-миссии, потенциал этих встреч оценивается в более чем 15 миллионов долларов, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).В центре напомнили, что двухдневная деловая миссия в Казахстане в сфере промышленного оборудования, в которой приняли участие 12 российских компаний, завершилась 23 ноября. В открытии выставки 22 ноября принял участие вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев.Компании из Казахстана проявили большой интерес к российской продукции и высоко оценили перспективы совместного сотрудничества. С рядом компаний достигнуты предварительные договоренности о продолжении переговоров по организации поставок.Кроме того, в рамках деловой программы для российских компаний были проведены тематические сессии и круглые столы, посвященные вопросам совершенствования транспортно-логистического взаимодействия в новых реалиях международной торговли, инструментам поддержки экспорта российских товаров в Казахстан, а также развитию и эффективному использованию местной индустриальной инфраструктуры для продвижения и локализации российской продукции.
https://ria.ru/20221004/ekspozitsiya-1821485524.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), казахстан, россия, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Казахстан, Россия, Экономика
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости.
Российские экспортеры провели около 100 встреч с потенциальными казахстанскими контрагентами в ходе своей бизнес-миссии, потенциал этих встреч оценивается в более чем 15 миллионов долларов, сообщает Российский экспортный центр
(Группа ВЭБ.РФ).
"За два дня миссии российские экспортеры провели более 100 двусторонних деловых встреч с 36 потенциальными контрагентами, среди которых крупные промышленные компании и заводы, нефтесервисные холдинги, представители свободных экономических зон и инжиниринговых центров. Потенциал проведенных переговоров оценивается в более чем 15 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
В центре напомнили, что двухдневная деловая миссия в Казахстане в сфере промышленного оборудования, в которой приняли участие 12 российских компаний, завершилась 23 ноября. В открытии выставки 22 ноября принял участие вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев.
Компании из Казахстана проявили большой интерес к российской продукции и высоко оценили перспективы совместного сотрудничества. С рядом компаний достигнуты предварительные договоренности о продолжении переговоров по организации поставок.
Кроме того, в рамках деловой программы для российских компаний были проведены тематические сессии и круглые столы, посвященные вопросам совершенствования транспортно-логистического взаимодействия в новых реалиях международной торговли, инструментам поддержки экспорта российских товаров в Казахстан, а также развитию и эффективному использованию местной индустриальной инфраструктуры для продвижения и локализации российской продукции.