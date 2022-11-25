https://ria.ru/20221125/eksport-1834298039.html

Экспортный потенциал итогов бизнес-миссии в Казахстан превысил $15 млн

Экспортный потенциал итогов бизнес-миссии в Казахстан превысил $15 млн - РИА Новости, 25.11.2022

Экспортный потенциал итогов бизнес-миссии в Казахстан превысил $15 млн

Российские экспортеры провели около 100 встреч с потенциальными казахстанскими контрагентами в ходе своей бизнес-миссии, потенциал этих встреч оценивается в... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T17:26

2022-11-25T17:26

2022-11-25T17:26

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

казахстан

россия

экономика

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российские экспортеры провели около 100 встреч с потенциальными казахстанскими контрагентами в ходе своей бизнес-миссии, потенциал этих встреч оценивается в более чем 15 миллионов долларов, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).В центре напомнили, что двухдневная деловая миссия в Казахстане в сфере промышленного оборудования, в которой приняли участие 12 российских компаний, завершилась 23 ноября. В открытии выставки 22 ноября принял участие вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев.Компании из Казахстана проявили большой интерес к российской продукции и высоко оценили перспективы совместного сотрудничества. С рядом компаний достигнуты предварительные договоренности о продолжении переговоров по организации поставок.Кроме того, в рамках деловой программы для российских компаний были проведены тематические сессии и круглые столы, посвященные вопросам совершенствования транспортно-логистического взаимодействия в новых реалиях международной торговли, инструментам поддержки экспорта российских товаров в Казахстан, а также развитию и эффективному использованию местной индустриальной инфраструктуры для продвижения и локализации российской продукции.

https://ria.ru/20221004/ekspozitsiya-1821485524.html

казахстан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), казахстан, россия, экономика