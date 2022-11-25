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Экспортный потенциал итогов бизнес-миссии в Казахстан превысил $15 млн - РИА Новости, 25.11.2022
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Экспортный потенциал итогов бизнес-миссии в Казахстан превысил $15 млн
Экспортный потенциал итогов бизнес-миссии в Казахстан превысил $15 млн - РИА Новости, 25.11.2022
Экспортный потенциал итогов бизнес-миссии в Казахстан превысил $15 млн
Российские экспортеры провели около 100 встреч с потенциальными казахстанскими контрагентами в ходе своей бизнес-миссии, потенциал этих встреч оценивается в... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T17:26
2022-11-25T17:26
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
казахстан
россия
экономика
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российские экспортеры провели около 100 встреч с потенциальными казахстанскими контрагентами в ходе своей бизнес-миссии, потенциал этих встреч оценивается в более чем 15 миллионов долларов, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).В центре напомнили, что двухдневная деловая миссия в Казахстане в сфере промышленного оборудования, в которой приняли участие 12 российских компаний, завершилась 23 ноября. В открытии выставки 22 ноября принял участие вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев.Компании из Казахстана проявили большой интерес к российской продукции и высоко оценили перспективы совместного сотрудничества. С рядом компаний достигнуты предварительные договоренности о продолжении переговоров по организации поставок.Кроме того, в рамках деловой программы для российских компаний были проведены тематические сессии и круглые столы, посвященные вопросам совершенствования транспортно-логистического взаимодействия в новых реалиях международной торговли, инструментам поддержки экспорта российских товаров в Казахстан, а также развитию и эффективному использованию местной индустриальной инфраструктуры для продвижения и локализации российской продукции.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), казахстан, россия, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Казахстан, Россия, Экономика
17:26 25.11.2022
 

Экспортный потенциал итогов бизнес-миссии в Казахстан превысил $15 млн

© РИА Новости / Михаил Кутузов / Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российские экспортеры провели около 100 встреч с потенциальными казахстанскими контрагентами в ходе своей бизнес-миссии, потенциал этих встреч оценивается в более чем 15 миллионов долларов, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"За два дня миссии российские экспортеры провели более 100 двусторонних деловых встреч с 36 потенциальными контрагентами, среди которых крупные промышленные компании и заводы, нефтесервисные холдинги, представители свободных экономических зон и инжиниринговых центров. Потенциал проведенных переговоров оценивается в более чем 15 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
В центре напомнили, что двухдневная деловая миссия в Казахстане в сфере промышленного оборудования, в которой приняли участие 12 российских компаний, завершилась 23 ноября. В открытии выставки 22 ноября принял участие вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев.
Компании из Казахстана проявили большой интерес к российской продукции и высоко оценили перспективы совместного сотрудничества. С рядом компаний достигнуты предварительные договоренности о продолжении переговоров по организации поставок.
Кроме того, в рамках деловой программы для российских компаний были проведены тематические сессии и круглые столы, посвященные вопросам совершенствования транспортно-логистического взаимодействия в новых реалиях международной торговли, инструментам поддержки экспорта российских товаров в Казахстан, а также развитию и эффективному использованию местной индустриальной инфраструктуры для продвижения и локализации российской продукции.
Логотип Международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
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Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)КазахстанРоссияЭкономика
 
 
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