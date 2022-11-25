11:37 25.11.2022 (обновлено: 11:54 25.11.2022)
Силуанов сравнил степень вмешательства в экономику в России и на Западе
Силуанов: степень вмешательства государства в экономику не больше, чем у западных стран
Министр финансов России Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Степень вмешательства государства в экономику России не больше, чем у западных стран, считает министр финансов РФ Антон Силуанов.
Минторг США 10 ноября сообщил, что лишает российскую экономику статуса рыночной из-за усиления влияния на нее государства. В ответ Минэкономразвития РФ заявило, что решение со стороны США лишить Россию статуса страны с рыночной экономикой предвзятое и носит политически мотивированный характер.
"Решение чисто политизировано. Понятно, что у нас никакой нерыночной экономики нет. И степень вмешательства государства, если так можно сказать, в экономику не больше, чем в тех же самых западных странах", - сказал Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
Он отметил, что власти России, как и западные страны, оказывали поддержку отраслям экономики во время пандемии коронавируса.
"В нынешних условиях поддерживаем отдельные секторы экономики. И делаем это на абсолютно рыночных основаниях, с учетом тех практик, лучших практик, которые существуют в мире", - добавил глава Минфина.
Рыночный статус был предоставлен России со стороны минторга США в 2002 году. До этого момента Россия считалась страной с "нерыночной" экономикой, что снижало возможности экспортеров для защиты их интересов и приводило к завышенным антидемпинговым пошлинам.
В беседе с журналистами на полях саммита АТЭС замглавы Минэкономразвития РФ Владимир Ильичев говорил, что оспорить признание внерыночного статуса экономики России Минторгом США в американских судах в текущих условиях бесперспективно, а в ВТО пока преждевременно.