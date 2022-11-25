https://ria.ru/20221125/ekonomika-1834152912.html

Силуанов сравнил степень вмешательства в экономику в России и на Западе

Силуанов сравнил степень вмешательства в экономику в России и на Западе - РИА Новости, 25.11.2022

Силуанов сравнил степень вмешательства в экономику в России и на Западе

Степень вмешательства государства в экономику России не больше, чем у западных стран, считает министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T11:37

2022-11-25T11:37

2022-11-25T11:54

россия

экономика

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Степень вмешательства государства в экономику России не больше, чем у западных стран, считает министр финансов РФ Антон Силуанов.Минторг США 10 ноября сообщил, что лишает российскую экономику статуса рыночной из-за усиления влияния на нее государства. В ответ Минэкономразвития РФ заявило, что решение со стороны США лишить Россию статуса страны с рыночной экономикой предвзятое и носит политически мотивированный характер."Решение чисто политизировано. Понятно, что у нас никакой нерыночной экономики нет. И степень вмешательства государства, если так можно сказать, в экономику не больше, чем в тех же самых западных странах", - сказал Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".Он отметил, что власти России, как и западные страны, оказывали поддержку отраслям экономики во время пандемии коронавируса.Рыночный статус был предоставлен России со стороны минторга США в 2002 году. До этого момента Россия считалась страной с "нерыночной" экономикой, что снижало возможности экспортеров для защиты их интересов и приводило к завышенным антидемпинговым пошлинам.В беседе с журналистами на полях саммита АТЭС замглавы Минэкономразвития РФ Владимир Ильичев говорил, что оспорить признание внерыночного статуса экономики России Минторгом США в американских судах в текущих условиях бесперспективно, а в ВТО пока преждевременно.

https://ria.ru/20221123/eksport-1833800809.html

https://ria.ru/20221123/zapret-1833777675.html

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Владимир Лаврентьев

россия, экономика, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)