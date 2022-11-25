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Силуанов сравнил степень вмешательства в экономику в России и на Западе - РИА Новости, 25.11.2022
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Силуанов сравнил степень вмешательства в экономику в России и на Западе
Силуанов сравнил степень вмешательства в экономику в России и на Западе - РИА Новости, 25.11.2022
Силуанов сравнил степень вмешательства в экономику в России и на Западе
Степень вмешательства государства в экономику России не больше, чем у западных стран, считает министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T11:37
2022-11-25T11:54
россия
экономика
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Степень вмешательства государства в экономику России не больше, чем у западных стран, считает министр финансов РФ Антон Силуанов.Минторг США 10 ноября сообщил, что лишает российскую экономику статуса рыночной из-за усиления влияния на нее государства. В ответ Минэкономразвития РФ заявило, что решение со стороны США лишить Россию статуса страны с рыночной экономикой предвзятое и носит политически мотивированный характер."Решение чисто политизировано. Понятно, что у нас никакой нерыночной экономики нет. И степень вмешательства государства, если так можно сказать, в экономику не больше, чем в тех же самых западных странах", - сказал Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".Он отметил, что власти России, как и западные страны, оказывали поддержку отраслям экономики во время пандемии коронавируса.Рыночный статус был предоставлен России со стороны минторга США в 2002 году. До этого момента Россия считалась страной с "нерыночной" экономикой, что снижало возможности экспортеров для защиты их интересов и приводило к завышенным антидемпинговым пошлинам.В беседе с журналистами на полях саммита АТЭС замглавы Минэкономразвития РФ Владимир Ильичев говорил, что оспорить признание внерыночного статуса экономики России Минторгом США в американских судах в текущих условиях бесперспективно, а в ВТО пока преждевременно.
https://ria.ru/20221123/eksport-1833800809.html
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россия, экономика, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Россия, Экономика, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
11:37 25.11.2022 (обновлено: 11:54 25.11.2022)
 
Силуанов сравнил степень вмешательства в экономику в России и на Западе

Силуанов: степень вмешательства государства в экономику не больше, чем у западных стран

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкМинистр финансов России Антон Силуанов
Министр финансов России Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Министр финансов России Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Степень вмешательства государства в экономику России не больше, чем у западных стран, считает министр финансов РФ Антон Силуанов.
Минторг США 10 ноября сообщил, что лишает российскую экономику статуса рыночной из-за усиления влияния на нее государства. В ответ Минэкономразвития РФ заявило, что решение со стороны США лишить Россию статуса страны с рыночной экономикой предвзятое и носит политически мотивированный характер.
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"Решение чисто политизировано. Понятно, что у нас никакой нерыночной экономики нет. И степень вмешательства государства, если так можно сказать, в экономику не больше, чем в тех же самых западных странах", - сказал Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
Он отметил, что власти России, как и западные страны, оказывали поддержку отраслям экономики во время пандемии коронавируса.
"В нынешних условиях поддерживаем отдельные секторы экономики. И делаем это на абсолютно рыночных основаниях, с учетом тех практик, лучших практик, которые существуют в мире", - добавил глава Минфина.
Рыночный статус был предоставлен России со стороны минторга США в 2002 году. До этого момента Россия считалась страной с "нерыночной" экономикой, что снижало возможности экспортеров для защиты их интересов и приводило к завышенным антидемпинговым пошлинам.
В беседе с журналистами на полях саммита АТЭС замглавы Минэкономразвития РФ Владимир Ильичев говорил, что оспорить признание внерыночного статуса экономики России Минторгом США в американских судах в текущих условиях бесперспективно, а в ВТО пока преждевременно.
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РоссияЭкономикаАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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