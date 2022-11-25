https://ria.ru/20221125/eda-1834218185.html

В РПЦ назвали уничтожение еды грехом

В РПЦ назвали уничтожение еды грехом - РИА Новости, 25.11.2022

В РПЦ назвали уничтожение еды грехом

Уничтожение пригодной в пищу еды вместо передачи нуждающимся – это грех, нужно принять законы, которые помогли бы развивать фудшеринг (распределение продуктов... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T14:28

2022-11-25T14:28

2022-11-25T18:46

религия

здоровье - общество

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Уничтожение пригодной в пищу еды вместо передачи нуждающимся – это грех, нужно принять законы, которые помогли бы развивать фудшеринг (распределение продуктов нуждающимся) в РФ, следует из заявления председателя синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению епископа Верейского Пантелеймона (Шатова)."Забвение о Боге – причина того, что уничтожается еда, что еды людям не хватает, что в России забыли многие традиции благотворительности. Наша задача – прекратить это безобразие, грех уничтожения еды, и помочь тем, кто в ней нуждается", - сказал епископ Пантелеимон на пресс-конференции, посвященной 10-летию фудшеринга в России.Он отметил, что многие люди экономят и нуждаются в еде. "Сейчас это количество людей увеличилось, потому что, скажем, в Херсонской области, есть селения, куда не привозят гумпомощь: там была спецоперация, не вырастили урожай, у них не хватает еды", - пояснил епископ.Он подчеркнул, что заботиться о нуждающихся – долг каждого человека. "Слава Богу, что у нас есть такая возможность (помочь нуждающимся в еде – ред.). Призываю всех участвовать в этом деле. Призываю принять законы, которые могли бы помочь фонду "Русь" развивать свою деятельность. Церковь в этом участвует. У нас в РФ действует 258 (церковных – ред.) центров гумпомощи в 26 регионах. Всего с 2020 года мы с помощью фонда Русь раздали 4 тысяч тонн продуктовой помощи", - заключил епископ Пантелеимон.Как отметила президент благотворительного фонда "Банк еды "Русь" Юлиа Назарова, фудшеринг – это перераспределение нереализованных, но пригодных для употребления продуктов. Она выделила несколько направлений работы фонда: промышленный фудшеринг - с крупными производителями продуктов питания, агрофудшеринг - с агропромышленными компаниями и фермами, и розница – с кафе и магазинами. Назарова привела данные, согласно которым ежегодно в РФ утилизируется 17 миллионов тонн еды, 71% из которых приходится на потребителей, 29% - на кафе и рестораны, а есть и продовольственные потери.По ее данным, в РФ проживает 18 миллионов нуждающихся, и "в некоторых семьях от 30 до 90% бюджета уходит на еду". Она также отметила важность выстраивания инфраструктуры, чтобы быстро распределять большие объемы помощи - и это, по ее словам, зависит от эффективного взаимодействия с органами власти, бизнесом и обществом в регионах РФ.В сентябре Росстат опубликовал предварительные данные за первое полугодие 2022 года, согласно которым 18,9 миллиона человек в РФ (13% от всех жителей страны) имеют доходы ниже границы бедности. В первое полугодие 2021 года, по данным Росстата, таких людей было 19,3 миллиона человек.Минпромторг РФ заявлял, что совместно с торговыми сетями прорабатывает законодательные решения для развития в стране программы фудшеринга. В конце июля X5 Group и "Магнит" заявили о начале проекта фудшеринга в своих магазинах. А во "ВкусВилл" такая практика действует с конца 2021 года. Тогда же в пресс-службе компании сообщили РИА Новости, что фудшеринг влечет за собой уплату налогов, но и утилизация предполагает расходы.

https://realty.ria.ru/20221125/rankhigs-1834139413.html

https://ria.ru/20221125/serial-1834128721.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество