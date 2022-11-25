14:10 25.11.2022 (обновлено: 17:38 25.11.2022)
Девушка, которую в Москве сбил подросток без прав, умерла от травм
Девушка, которую на пешеходном переходе в Москве сбил подросток без прав, умерла от травм
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Девушка, которую в Москве на пешеходном переходе сбил несовершеннолетний без водительских прав, умерла в больнице, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
"По уточненным данным, ей было 22 года", — добавили в ведомстве.
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Водителю могут предъявить обвинение по уголовной статье о нарушении лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. По ней может грозить до 12 лет лишения свободы.
Расследование передали в территориальный отдел СК.
Накануне поздним вечером 17-летний подозреваемый, у которого еще нет водительских прав, за рулем Toyota Corolla сбил девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Красноярской. Пострадавшую госпитализировали.
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Несовершеннолетний рассказал, что купил машину в начале ноября, не сообщив продавцу о своем возрасте.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, подросток приобрел автомобиль у частного лица за 140 тысяч рублей. Машину сняли с учета, она подлежала утилизации.
Собеседник агентства добавил, что в ПТС указано не менее десяти бывших владельцев авто. Машина 1992 года выпуска, ее постоянно перепродавали. Так, автомобиль использовался как минимум в двух регионах: Красноярском крае и Нижегородской области. За машиной числится всего один штраф — за превышение скорости, его оплатили еще в ноябре 2020 года.
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