https://ria.ru/20221125/dtp-1834209476.html

Девушка, которую в Москве сбил подросток без прав, умерла от травм

Девушка, которую в Москве сбил подросток без прав, умерла от травм - РИА Новости, 25.11.2022

Девушка, которую в Москве сбил подросток без прав, умерла от травм

Девушка, которую в Москве на пешеходном переходе сбил несовершеннолетний без водительских прав, умерла в больнице, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T14:10

2022-11-25T14:10

2022-11-25T17:38

происшествия

авто

москва

россия

восточный административный округ (москва)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114740_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_61314c9de1062f41cb3a1cf71155fb3a.jpg

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Девушка, которую в Москве на пешеходном переходе сбил несовершеннолетний без водительских прав, умерла в больнице, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры."По уточненным данным, ей было 22 года", — добавили в ведомстве.Водителю могут предъявить обвинение по уголовной статье о нарушении лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. По ней может грозить до 12 лет лишения свободы.Расследование передали в территориальный отдел СК.Накануне поздним вечером 17-летний подозреваемый, у которого еще нет водительских прав, за рулем Toyota Corolla сбил девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Красноярской. Пострадавшую госпитализировали.Несовершеннолетний рассказал, что купил машину в начале ноября, не сообщив продавцу о своем возрасте.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, подросток приобрел автомобиль у частного лица за 140 тысяч рублей. Машину сняли с учета, она подлежала утилизации.Собеседник агентства добавил, что в ПТС указано не менее десяти бывших владельцев авто. Машина 1992 года выпуска, ее постоянно перепродавали. Так, автомобиль использовался как минимум в двух регионах: Красноярском крае и Нижегородской области. За машиной числится всего один штраф — за превышение скорости, его оплатили еще в ноябре 2020 года.

https://ria.ru/20221118/dtp-1832430022.html

https://ria.ru/20221123/anapa-1833554178.html

https://ria.ru/20221121/rebenok-1832994975.html

москва

россия

восточный административный округ (москва)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, москва, россия, восточный административный округ (москва)