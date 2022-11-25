https://ria.ru/20221125/dtp-1834112475.html

За рулем автомобиля, сбившего женщину в Москве, оказался подросток без прав

За рулем автомобиля, сбившего женщину в Москве, оказался подросток без прав - РИА Новости, 25.11.2022

За рулем автомобиля, сбившего женщину в Москве, оказался подросток без прав

Не имеющий водительских прав подросток купил автомобиль, на котором сбил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу, сообщает пресс-служба прокуратуры РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T08:52

2022-11-25T08:52

2022-11-25T10:38

происшествия

авто

москва

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Не имеющий водительских прав подросток купил автомобиль, на котором сбил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.По информации ведомства, поздним вечером 24 ноября 17-летний юноша, не имея прав на управление транспортным средством, сел за руль Toyota Corolla и на улице Красноярская сбил 30-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая была госпитализирована."Со слов несовершеннолетнего, автомобиль он купил в начале ноября, не сказав продавцу о своем возрасте. Прокуратура Восточного административного округа поставила на контроль расследование обстоятельств ДТП, а также установление причин и условий произошедшего, обстоятельств приобретения и использования подростком транспортного средства", - говорится в сообщении.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, подросток купил автомобиль у частного лица за 140 тысяч рублей. Машина была снята с учета, и подлежала утилизации.

https://ria.ru/20221124/strelba-1834092060.html

москва

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Момент ДТП с участием 17-летнего водителя В Москве 17-летний юноша сбил женщину на пешеходном переходе, она попала в больницу. Прокуратура сообщает, что водительских прав у него не было, а машину он купил меньше месяца назад, не сказав продавцу о своем возрасте. 2022-11-25T08:52 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, москва