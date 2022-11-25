https://ria.ru/20221125/dtp-1834096644.html

В Москве машина сбила человека на пешеходном переходе

В Москве машина сбила человека на пешеходном переходе - РИА Новости, 25.11.2022

В Москве машина сбила человека на пешеходном переходе

Автомобиль на высокой скорости сбил человека на пешеходном переходе на Красноярской улице в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T01:04

2022-11-25T01:04

2022-11-25T05:19

происшествия

авто

москва

telegram (приложение)

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Автомобиль на высокой скорости сбил человека на пешеходном переходе на Красноярской улице в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."На Красноярской улице в районе дома 9 произошло ДТП с участием пешехода. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.На видео, опубликованном дептрансом, видно, как люди выходят из автобуса и идут по нерегулируемому переходу. В это время автомобиль на большой скорости сбивает пешехода.Добавляется, что затруднения движения нет, проезжая часть свободна.

https://ria.ru/20221118/dtp-1832520765.html

москва

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2022

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происшествия, авто, москва, telegram (приложение)