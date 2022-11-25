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В Москве машина сбила человека на пешеходном переходе - РИА Новости, 25.11.2022
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В Москве машина сбила человека на пешеходном переходе
В Москве машина сбила человека на пешеходном переходе - РИА Новости, 25.11.2022
В Москве машина сбила человека на пешеходном переходе
Автомобиль на высокой скорости сбил человека на пешеходном переходе на Красноярской улице в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T01:04
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происшествия
авто
москва
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Автомобиль на высокой скорости сбил человека на пешеходном переходе на Красноярской улице в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."На Красноярской улице в районе дома 9 произошло ДТП с участием пешехода. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.На видео, опубликованном дептрансом, видно, как люди выходят из автобуса и идут по нерегулируемому переходу. В это время автомобиль на большой скорости сбивает пешехода.Добавляется, что затруднения движения нет, проезжая часть свободна.
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происшествия, авто, москва, telegram (приложение)
Происшествия, Авто, Москва, Telegram (приложение)
01:04 25.11.2022 (обновлено: 05:19 25.11.2022)
 
В Москве машина сбила человека на пешеходном переходе

В Москве автомобиль на высокой скорости сбил человека на пешеходном переходе

© Фото : АГН "Москва"Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© Фото : АГН "Москва"
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Автомобиль на высокой скорости сбил человека на пешеходном переходе на Красноярской улице в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
"На Красноярской улице в районе дома 9 произошло ДТП с участием пешехода. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.
На видео, опубликованном дептрансом, видно, как люди выходят из автобуса и идут по нерегулируемому переходу. В это время автомобиль на большой скорости сбивает пешехода.
Добавляется, что затруднения движения нет, проезжая часть свободна.
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