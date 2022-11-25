https://ria.ru/20221125/dtp-1834096644.html
В Москве машина сбила человека на пешеходном переходе
В Москве машина сбила человека на пешеходном переходе - РИА Новости, 25.11.2022
В Москве машина сбила человека на пешеходном переходе
Автомобиль на высокой скорости сбил человека на пешеходном переходе на Красноярской улице в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T01:04
2022-11-25T01:04
2022-11-25T05:19
происшествия
авто
москва
telegram (приложение)
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Автомобиль на высокой скорости сбил человека на пешеходном переходе на Красноярской улице в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."На Красноярской улице в районе дома 9 произошло ДТП с участием пешехода. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.На видео, опубликованном дептрансом, видно, как люди выходят из автобуса и идут по нерегулируемому переходу. В это время автомобиль на большой скорости сбивает пешехода.Добавляется, что затруднения движения нет, проезжая часть свободна.
https://ria.ru/20221118/dtp-1832520765.html
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происшествия, авто, москва, telegram (приложение)
Происшествия, Авто, Москва, Telegram (приложение)
01:04 25.11.2022 (обновлено: 05:19 25.11.2022)
В Москве машина сбила человека на пешеходном переходе
В Москве автомобиль на высокой скорости сбил человека на пешеходном переходе
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Автомобиль на высокой скорости сбил человека на пешеходном переходе на Красноярской улице в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
"На Красноярской улице в районе дома 9 произошло ДТП с участием пешехода. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.
На видео, опубликованном дептрансом, видно, как люди выходят из автобуса и идут по нерегулируемому переходу. В это время автомобиль на большой скорости сбивает пешехода.
Добавляется, что затруднения движения нет, проезжая часть свободна.