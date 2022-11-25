Рейтинг@Mail.ru
Правительство Украины запретило экспорт дров - РИА Новости, 25.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221125/drova-1834340209.html
Правительство Украины запретило экспорт дров
Правительство Украины запретило экспорт дров - РИА Новости, 25.11.2022
Правительство Украины запретило экспорт дров
Правительство Украины приняло решение о запрете экспорта дров, заявил в пятницу премьер-министр Денис Шмыгаль. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T19:26
2022-11-25T19:26
в мире
денис шмыгаль
украина
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153278/70/1532787065_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_c6b45415b993a761cbd250ea1efff8b5.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Правительство Украины приняло решение о запрете экспорта дров, заявил в пятницу премьер-министр Денис Шмыгаль."Правительство приняло решение о запрете экспорта топливной древесины", - говорится в сообщении в Telegram-канале Шмыгаля.Премьер объяснил такое решение необходимостью накопления дров как основного ресурса для отопления, особенно в районах близких к зоне боевых действий.Шмыгаль в своем Telegram-канале также отметил, что в стране не осталось тепловых и гидроэлектростанций, по которым еще не наносились удары.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221125/kiev-1834141837.html
https://ria.ru/20221125/ukraina-1834108866.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153278/70/1532787065_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_b96002bdc11e74547ab400ba93a808e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, денис шмыгаль, украина, вооруженные силы рф
В мире, Денис Шмыгаль, Украина, Вооруженные силы РФ
19:26 25.11.2022
 
Правительство Украины запретило экспорт дров

Премьер Украины Шмыгаль: правительство приняло решение о запрете экспорта дров

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Правительство Украины приняло решение о запрете экспорта дров, заявил в пятницу премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Правительство приняло решение о запрете экспорта топливной древесины", - говорится в сообщении в Telegram-канале Шмыгаля.
Премьер объяснил такое решение необходимостью накопления дров как основного ресурса для отопления, особенно в районах близких к зоне боевых действий.
Шмыгаль в своем Telegram-канале также отметил, что в стране не осталось тепловых и гидроэлектростанций, по которым еще не наносились удары.
Киев - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
Вчера, 11:07
В трети домов Киева восстановили теплоснабжение
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
Вчера, 08:12
"Укрэнерго" хочет импортировать электроэнергию из ЕС
 
В миреДенис ШмыгальУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала