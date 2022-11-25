https://ria.ru/20221125/drova-1834340209.html

Правительство Украины запретило экспорт дров

Правительство Украины запретило экспорт дров - РИА Новости, 25.11.2022

Правительство Украины запретило экспорт дров

Правительство Украины приняло решение о запрете экспорта дров, заявил в пятницу премьер-министр Денис Шмыгаль. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T19:26

2022-11-25T19:26

2022-11-25T19:26

в мире

денис шмыгаль

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Правительство Украины приняло решение о запрете экспорта дров, заявил в пятницу премьер-министр Денис Шмыгаль."Правительство приняло решение о запрете экспорта топливной древесины", - говорится в сообщении в Telegram-канале Шмыгаля.Премьер объяснил такое решение необходимостью накопления дров как основного ресурса для отопления, особенно в районах близких к зоне боевых действий.Шмыгаль в своем Telegram-канале также отметил, что в стране не осталось тепловых и гидроэлектростанций, по которым еще не наносились удары.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221125/kiev-1834141837.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, денис шмыгаль, украина, вооруженные силы рф