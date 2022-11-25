Правительство Украины запретило экспорт дров
Премьер Украины Шмыгаль: правительство приняло решение о запрете экспорта дров
Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Правительство Украины приняло решение о запрете экспорта дров, заявил в пятницу премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Правительство приняло решение о запрете экспорта топливной древесины", - говорится в сообщении в Telegram-канале Шмыгаля.
Премьер объяснил такое решение необходимостью накопления дров как основного ресурса для отопления, особенно в районах близких к зоне боевых действий.
Шмыгаль в своем Telegram-канале также отметил, что в стране не осталось тепловых и гидроэлектростанций, по которым еще не наносились удары.
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Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.