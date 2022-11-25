https://ria.ru/20221125/draka-1834169906.html

Владелец сети "Правда кофе" с друзьями подрался с полицией в Москве

Владелец сети "Правда кофе" с друзьями подрался с полицией в Москве - РИА Новости, 25.11.2022

Владелец сети "Правда кофе" с друзьями подрался с полицией в Москве

Владелец сети кофеен "Правда кофе" и еще три человека сцепились с полицейскими в Москве, одному из правоохранителей сломали палец, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T12:25

2022-11-25T12:25

2022-11-25T12:25

происшествия

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_59:743:2379:2048_1920x0_80_0_0_53052dc417b86340e3cf315d97f23a6b.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Владелец сети кофеен "Правда кофе" и еще три человека сцепились с полицейскими в Москве, одному из правоохранителей сломали палец, заявил РИА Новости информированный источник.По словам собеседника агентства, в ночь на четверг в один из бизнес-центров на севере Москвы был вызван наряд полиции – в здании якобы хулиганили четверо граждан."Как оказалось, эти четверо граждан разбили стеклянную дверь. Полицейские призвали дебоширов перестать буянить, но те требованиям не подчинились. В процессе задержания граждан двое полицейских получили травмы. Одному из них сломали палец", - сказал источник.Всех правонарушителей – трех мужчин и женщину - доставили в отдел полиции. Среди них оказался основатель и владелец сети кофеен "Правда кофе" Филипп Лейтес. "Полиция проводит проверку по данному факту", - резюмировал собеседник.В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили РИА Новости факт инцидента, не называя имен, и отметили, что у всех четверых наблюдались признаки опьянения."В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство)", - сказал собеседник агентства, добавив, что собранные материалы передали в следственные органы для принятия процессуального решения."Правда кофе" была создана в 2013 году, сейчас это одна из самых "динамично развивающихся компаний в сфере кофейного бизнеса в России", говорится на сайте сети.

https://ria.ru/20221114/voronezh-1831359390.html

https://ria.ru/20220915/ukraina-1816995354.html

https://ria.ru/20221114/kofe-1831360529.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия