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Владелец сети "Правда кофе" с друзьями подрался с полицией в Москве
Владелец сети "Правда кофе" с друзьями подрался с полицией в Москве - РИА Новости, 25.11.2022
Владелец сети "Правда кофе" с друзьями подрался с полицией в Москве
Владелец сети кофеен "Правда кофе" и еще три человека сцепились с полицейскими в Москве, одному из правоохранителей сломали палец, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T12:25
2022-11-25T12:25
2022-11-25T12:25
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Владелец сети кофеен "Правда кофе" и еще три человека сцепились с полицейскими в Москве, одному из правоохранителей сломали палец, заявил РИА Новости информированный источник.По словам собеседника агентства, в ночь на четверг в один из бизнес-центров на севере Москвы был вызван наряд полиции – в здании якобы хулиганили четверо граждан."Как оказалось, эти четверо граждан разбили стеклянную дверь. Полицейские призвали дебоширов перестать буянить, но те требованиям не подчинились. В процессе задержания граждан двое полицейских получили травмы. Одному из них сломали палец", - сказал источник.Всех правонарушителей – трех мужчин и женщину - доставили в отдел полиции. Среди них оказался основатель и владелец сети кофеен "Правда кофе" Филипп Лейтес. "Полиция проводит проверку по данному факту", - резюмировал собеседник.В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили РИА Новости факт инцидента, не называя имен, и отметили, что у всех четверых наблюдались признаки опьянения."В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство)", - сказал собеседник агентства, добавив, что собранные материалы передали в следственные органы для принятия процессуального решения."Правда кофе" была создана в 2013 году, сейчас это одна из самых "динамично развивающихся компаний в сфере кофейного бизнеса в России", говорится на сайте сети.
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Происшествия, Москва, Россия
Владелец сети "Правда кофе" с друзьями подрался с полицией в Москве
Владелец сети "Правда кофе" Лейтес с друзьями подрался пьяным с полицией в Москве
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Владелец сети кофеен "Правда кофе" и еще три человека сцепились с полицейскими в Москве, одному из правоохранителей сломали палец, заявил РИА Новости информированный источник.
По словам собеседника агентства, в ночь на четверг в один из бизнес-центров на севере Москвы был вызван наряд полиции – в здании якобы хулиганили четверо граждан.
"Как оказалось, эти четверо граждан разбили стеклянную дверь. Полицейские призвали дебоширов перестать буянить, но те требованиям не подчинились. В процессе задержания граждан двое полицейских получили травмы. Одному из них сломали палец", - сказал источник.
Всех правонарушителей – трех мужчин и женщину - доставили в отдел полиции. Среди них оказался основатель и владелец сети кофеен "Правда кофе" Филипп Лейтес. "Полиция проводит проверку по данному факту", - резюмировал собеседник.
В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили РИА Новости факт инцидента, не называя имен, и отметили, что у всех четверых наблюдались признаки опьянения.
"В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ
(Мелкое хулиганство)", - сказал собеседник агентства, добавив, что собранные материалы передали в следственные органы для принятия процессуального решения.
"Правда кофе" была создана в 2013 году, сейчас это одна из самых "динамично развивающихся компаний в сфере кофейного бизнеса в России", говорится на сайте сети.