https://ria.ru/20221125/doverie-1834139674.html
Почти 79 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ
Почти 79 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 25.11.2022
Почти 79 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,7% россиян, его деятельность одобряют 75%, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T11:01
2022-11-25T11:01
2022-11-25T11:01
владимир путин
россия
вциом
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,7% россиян, его деятельность одобряют 75%, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Большинство респондентов (78,7%) рассказали, что доверяют Владимиру Путину. Председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, судя по опросу, доверяют 62%.Деятельность Путина одобряют 75% опрошенных, деятельность Мишустина - 52,8%, правительства РФ - 49,1%.Также россияне рассказали, за какую партию они бы проголосовали на выборах. если бы они состоялись в ближайшее воскресение. За "Единую Россию" готовы проголосовать 38,8%. Также в тройке лидеров КПРФ (10,7%) и ЛДПР (8,9%). За непарламентские партии готовы проголосовать 10,1% опрошенных, еще 10% сказали, что не стали бы участвовать в выборах.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ -Спутник" проводился с 14 по 20 ноября. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 1%.
https://ria.ru/20221125/trevozhnost-1834124588.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, вциом
Владимир Путин, Россия, ВЦИОМ
Почти 79 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ
ВЦИОМ: Путину доверяют 78,7 процента россиян, 75 процентов одобряют его деятельность
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости.
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,7% россиян, его деятельность одобряют 75%, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ
).
Большинство респондентов (78,7%) рассказали, что доверяют Владимиру Путину. Председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, судя по опросу, доверяют 62%.
Деятельность Путина одобряют 75% опрошенных, деятельность Мишустина - 52,8%, правительства РФ - 49,1%.
Также россияне рассказали, за какую партию они бы проголосовали на выборах. если бы они состоялись в ближайшее воскресение. За "Единую Россию" готовы проголосовать 38,8%. Также в тройке лидеров КПРФ (10,7%) и ЛДПР (8,9%). За непарламентские партии готовы проголосовать 10,1% опрошенных, еще 10% сказали, что не стали бы участвовать в выборах.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ -Спутник" проводился с 14 по 20 ноября. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 1%.