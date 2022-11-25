https://ria.ru/20221125/doverie-1834139674.html

Почти 79 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ

Почти 79 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 25.11.2022

Почти 79 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,7% россиян, его деятельность одобряют 75%, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T11:01

2022-11-25T11:01

2022-11-25T11:01

владимир путин

россия

вциом

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,7% россиян, его деятельность одобряют 75%, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Большинство респондентов (78,7%) рассказали, что доверяют Владимиру Путину. Председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, судя по опросу, доверяют 62%.Деятельность Путина одобряют 75% опрошенных, деятельность Мишустина - 52,8%, правительства РФ - 49,1%.Также россияне рассказали, за какую партию они бы проголосовали на выборах. если бы они состоялись в ближайшее воскресение. За "Единую Россию" готовы проголосовать 38,8%. Также в тройке лидеров КПРФ (10,7%) и ЛДПР (8,9%). За непарламентские партии готовы проголосовать 10,1% опрошенных, еще 10% сказали, что не стали бы участвовать в выборах.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ -Спутник" проводился с 14 по 20 ноября. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 1%.

https://ria.ru/20221125/trevozhnost-1834124588.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, вциом