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В Донецке из-за обстрелов ВСУ погиб мирный житель
В Донецке из-за обстрелов ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 25.11.2022
В Донецке из-за обстрелов ВСУ погиб мирный житель
Мирный житель погиб при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T14:00
2022-11-25T14:00
2022-11-25T14:00
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
происшествия
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины) атаковали Кировский район Донецка. По предварительным данным, погиб мирный житель", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Россия, Вооруженные силы Украины
В Донецке из-за обстрелов ВСУ погиб мирный житель
Штаб теробороны ДНР: мирный житель погиб при обстреле Донецка украинскими войсками