https://ria.ru/20221125/donetsk-1834207488.html

В Донецке из-за обстрелов ВСУ погиб мирный житель

В Донецке из-за обстрелов ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 25.11.2022

В Донецке из-за обстрелов ВСУ погиб мирный житель

Мирный житель погиб при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T14:00

2022-11-25T14:00

2022-11-25T14:00

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

донецкая народная республика

происшествия

россия

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg

ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины) атаковали Кировский район Донецка. По предварительным данным, погиб мирный житель", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

донецк

кировский район

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, кировский район, донецкая народная республика, происшествия, россия, вооруженные силы украины