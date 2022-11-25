https://ria.ru/20221125/donetsk-1834116066.html
Войска Украины обстреляли Донецк и Гольмовский
Войска Украины обстреляли Донецк и Гольмовский - РИА Новости, 25.11.2022
Войска Украины обстреляли Донецк и Гольмовский
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и поселок Гольмовский, выпустив за четыре минуты восемь снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T09:18
2022-11-25T09:18
2022-11-25T09:18
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
гольмовский
украина
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 25 ноя – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и поселок Гольмовский, выпустив за четыре минуты восемь снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:16 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что в 8.20 украинские военные выпустили 5 снарядов калибром 152 миллиметра по Гольмовскому.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221124/udary-1833945629.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, гольмовский, украина, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Гольмовский, Украина, НАТО, СЦКК
Войска Украины обстреляли Донецк и Гольмовский
Войска Украины выпустили восемь снарядов по Донецку и Гольмовскому