https://ria.ru/20221125/donetsk-1834116066.html

Войска Украины обстреляли Донецк и Гольмовский

Войска Украины обстреляли Донецк и Гольмовский - РИА Новости, 25.11.2022

Войска Украины обстреляли Донецк и Гольмовский

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и поселок Гольмовский, выпустив за четыре минуты восемь снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T09:18

2022-11-25T09:18

2022-11-25T09:18

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

гольмовский

украина

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 25 ноя – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и поселок Гольмовский, выпустив за четыре минуты восемь снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:16 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что в 8.20 украинские военные выпустили 5 снарядов калибром 152 миллиметра по Гольмовскому.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221124/udary-1833945629.html

донецк

гольмовский

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк, гольмовский, украина, нато, сцкк