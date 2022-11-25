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Войска Украины обстреляли Донецк и Гольмовский - РИА Новости, 25.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221125/donetsk-1834116066.html
Войска Украины обстреляли Донецк и Гольмовский
Войска Украины обстреляли Донецк и Гольмовский - РИА Новости, 25.11.2022
Войска Украины обстреляли Донецк и Гольмовский
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и поселок Гольмовский, выпустив за четыре минуты восемь снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T09:18
2022-11-25T09:18
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
гольмовский
украина
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 25 ноя – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и поселок Гольмовский, выпустив за четыре минуты восемь снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:16 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что в 8.20 украинские военные выпустили 5 снарядов калибром 152 миллиметра по Гольмовскому.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221124/udary-1833945629.html
донецк
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в мире, донецк, гольмовский, украина, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Гольмовский, Украина, НАТО, СЦКК
09:18 25.11.2022
 
Войска Украины обстреляли Донецк и Гольмовский

Войска Украины выпустили восемь снарядов по Донецку и Гольмовскому

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкОбломок снаряда
Обломок снаряда - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Обломок снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 ноя – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и поселок Гольмовский, выпустив за четыре минуты восемь снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:16 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что в 8.20 украинские военные выпустили 5 снарядов калибром 152 миллиметра по Гольмовскому.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 14:19Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкГольмовскийУкраинаНАТОСЦКК
 
 
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