https://ria.ru/20221125/dnr-1834258133.html
В ДНР за неделю погибли 84 силовика и пять мирных жителей
В ДНР за неделю погибли 84 силовика и пять мирных жителей - РИА Новости, 25.11.2022
В ДНР за неделю погибли 84 силовика и пять мирных жителей
В Донецкой Народной Республике с 18 по 24 ноября из-за действий украинских войск погибли 84 сотрудника силовых структур и пять мирных жителей, сообщил в пятницу РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T16:05
2022-11-25T16:05
2022-11-25T16:05
специальная военная операция на украине
дарья морозова
донецкая народная республика
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg
ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике с 18 по 24 ноября из-за действий украинских войск погибли 84 сотрудника силовых структур и пять мирных жителей, сообщил в пятницу аппарат омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой."В период 18 ноября по 24 ноября 2022 погибли: силовые структуры – 84, гражданские лица – пять", - говорится в сообщении аппарата омбудсмена, опубликованном в его Telegram-канале.За этот период пострадали 271 сотрудник силовых структур и 23 гражданских. В ведомстве добавили, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 10 010 человек, в том числе 125 детей.Ранее аппарат омбудсмена сообщал, что с 11 по 17 ноября из-за действий украинских войск погибли 100 сотрудников силовых структур и три мирных жителя, а пострадали 412 сотрудников силовых структур и 17 гражданских.
https://ria.ru/20221125/mariupol-1834234790.html
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604102203_0:0:2159:1619_1920x0_80_0_0_725104de8b328a632fea2e15703a970f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дарья морозова, донецкая народная республика, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Дарья Морозова, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия
В ДНР за неделю погибли 84 силовика и пять мирных жителей
В ДНР из-за действий ВСУ за неделю погибли 84 силовика и пять мирных жителей