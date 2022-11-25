https://ria.ru/20221125/dnr-1834258133.html

В ДНР за неделю погибли 84 силовика и пять мирных жителей

В ДНР за неделю погибли 84 силовика и пять мирных жителей - РИА Новости, 25.11.2022

В ДНР за неделю погибли 84 силовика и пять мирных жителей

В Донецкой Народной Республике с 18 по 24 ноября из-за действий украинских войск погибли 84 сотрудника силовых структур и пять мирных жителей, сообщил в пятницу РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T16:05

2022-11-25T16:05

2022-11-25T16:05

специальная военная операция на украине

дарья морозова

донецкая народная республика

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg

ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике с 18 по 24 ноября из-за действий украинских войск погибли 84 сотрудника силовых структур и пять мирных жителей, сообщил в пятницу аппарат омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой."В период 18 ноября по 24 ноября 2022 погибли: силовые структуры – 84, гражданские лица – пять", - говорится в сообщении аппарата омбудсмена, опубликованном в его Telegram-канале.За этот период пострадали 271 сотрудник силовых структур и 23 гражданских. В ведомстве добавили, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 10 010 человек, в том числе 125 детей.Ранее аппарат омбудсмена сообщал, что с 11 по 17 ноября из-за действий украинских войск погибли 100 сотрудников силовых структур и три мирных жителя, а пострадали 412 сотрудников силовых структур и 17 гражданских.

https://ria.ru/20221125/mariupol-1834234790.html

донецкая народная республика

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дарья морозова, донецкая народная республика, украина, россия