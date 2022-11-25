Рейтинг@Mail.ru
В ДНР за неделю погибли 84 силовика и пять мирных жителей - РИА Новости, 25.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221125/dnr-1834258133.html
В ДНР за неделю погибли 84 силовика и пять мирных жителей
В ДНР за неделю погибли 84 силовика и пять мирных жителей - РИА Новости, 25.11.2022
В ДНР за неделю погибли 84 силовика и пять мирных жителей
В Донецкой Народной Республике с 18 по 24 ноября из-за действий украинских войск погибли 84 сотрудника силовых структур и пять мирных жителей, сообщил в пятницу РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T16:05
2022-11-25T16:05
специальная военная операция на украине
дарья морозова
донецкая народная республика
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg
ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике с 18 по 24 ноября из-за действий украинских войск погибли 84 сотрудника силовых структур и пять мирных жителей, сообщил в пятницу аппарат омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой."В период 18 ноября по 24 ноября 2022 погибли: силовые структуры – 84, гражданские лица – пять", - говорится в сообщении аппарата омбудсмена, опубликованном в его Telegram-канале.За этот период пострадали 271 сотрудник силовых структур и 23 гражданских. В ведомстве добавили, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 10 010 человек, в том числе 125 детей.Ранее аппарат омбудсмена сообщал, что с 11 по 17 ноября из-за действий украинских войск погибли 100 сотрудников силовых структур и три мирных жителя, а пострадали 412 сотрудников силовых структур и 17 гражданских.
https://ria.ru/20221125/mariupol-1834234790.html
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604102203_0:0:2159:1619_1920x0_80_0_0_725104de8b328a632fea2e15703a970f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дарья морозова, донецкая народная республика, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Дарья Морозова, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия
16:05 25.11.2022
 
В ДНР за неделю погибли 84 силовика и пять мирных жителей

В ДНР из-за действий ВСУ за неделю погибли 84 силовика и пять мирных жителей

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкАвтомобиль Скорой помощи около амбулатории №4 помощи в Донецке
Автомобиль Скорой помощи около амбулатории №4 помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Автомобиль Скорой помощи около амбулатории №4 помощи в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике с 18 по 24 ноября из-за действий украинских войск погибли 84 сотрудника силовых структур и пять мирных жителей, сообщил в пятницу аппарат омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.
"В период 18 ноября по 24 ноября 2022 погибли: силовые структуры – 84, гражданские лица – пять", - говорится в сообщении аппарата омбудсмена, опубликованном в его Telegram-канале.
За этот период пострадали 271 сотрудник силовых структур и 23 гражданских. В ведомстве добавили, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 10 010 человек, в том числе 125 детей.
Ранее аппарат омбудсмена сообщал, что с 11 по 17 ноября из-за действий украинских войск погибли 100 сотрудников силовых структур и три мирных жителя, а пострадали 412 сотрудников силовых структур и 17 гражданских.
Жители новых квартир в районе Черемушки города Мариуполя - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
Вчера, 15:12
Мариупольцам, утратившим дома, временно предоставят бесхозное жилье
 
Специальная военная операция на УкраинеДарья МорозоваДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала