https://ria.ru/20221125/dnr-1834179787.html

Пушилин заявил о продвижении почти по всей линии фронта в ДНР

Пушилин заявил о продвижении почти по всей линии фронта в ДНР - РИА Новости, 25.11.2022

Пушилин заявил о продвижении почти по всей линии фронта в ДНР

Российские военные продвигаются практически по всей линии боевого соприкосновения, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T12:47

2022-11-25T12:47

2022-11-25T17:00

специальная военная операция на украине

безопасность

денис пушилин

донецкая народная республика

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Российские военные продвигаются практически по всей линии боевого соприкосновения, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.У российских военных есть возможность формировать резервы, которые помогут правильно и своевременно отреагировать "на различные ситуативные действия" со стороны ВСУ, подчеркнул врио главы региона. "Противник периодически пытается прощупывать разные участки фронта, очень часто это происходит на севере республики, пытается найти слабые места. Но мы сейчас в состоянии адекватно реагировать, после каждой контратаки противника мы также продвигаемся вперед, стараемся улучшать наши позиции", — добавил Пушилин.Накануне он отмечал, что российские военные продолжают наступать на Авдеевском, Марьинском и Угледарском направлениях.При этом Пушилин подчеркнул, что украинские войска пока все равно находятся слишком близко к городам ДНР, из-за чего от их ударов продолжают страдать жители населенных пунктов, в том числе Донецка, Горловки и Ясиноватой.В ноябре союзные силы освободили несколько населенных пунктов в республике. Так, 13-го числа российские войска взяли под контроль поселок Майорск на Донецком направлении.На следующий день после упорных боев российские военные освободили село Павловка, расположение которой позволяет развивать дальнейшее наступление на Угледар. После взятия этого города получится отодвинуть ВСУ от Донецка, объяснял Пушилин.Кроме того, 18 ноября российские военные освободили поселок Опытное. Он прикрывает подходы к южной части авдеевского укрепрайона ВСУ, а именно оттуда украинские военные преимущественно ведут регулярные артиллерийские и ракетные обстрелы Донецка.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин неоднократно называл ее целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221125/poteri-1834140349.html

https://ria.ru/20221122/agressiya-1833492284.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр