https://ria.ru/20221125/dizel-1834117734.html

Зеленский попросил Запад предоставить дизель и газ

Зеленский попросил Запад предоставить дизель и газ - РИА Новости, 25.11.2022

Зеленский попросил Запад предоставить дизель и газ

Владимир Зеленский обратился к Западу с просьбой предоставить Украине дизельное топливо для аварийных генераторов и дополнительный газ, чтобы компенсировать... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T09:26

2022-11-25T09:26

2022-11-25T09:26

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский обратился к Западу с просьбой предоставить Украине дизельное топливо для аварийных генераторов и дополнительный газ, чтобы компенсировать нехватку электроэнергии в стране."Зеленский обратился к западным партнерам Украины с просьбой предоставить... дизель для аварийных генераторов и дополнительный газ, чтобы компенсировать нехватку электроэнергии", - пишет газета Financial Times, которой Зеленский дал интервью.Как отметило издание, интервью проходило в здании офиса президента, где не было воды.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221124/infrastruktura-1833816067.html

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, владимир зеленский, украина