https://ria.ru/20221125/dizel-1834117734.html
Зеленский попросил Запад предоставить дизель и газ
Зеленский попросил Запад предоставить дизель и газ - РИА Новости, 25.11.2022
Зеленский попросил Запад предоставить дизель и газ
Владимир Зеленский обратился к Западу с просьбой предоставить Украине дизельное топливо для аварийных генераторов и дополнительный газ, чтобы компенсировать... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T09:26
2022-11-25T09:26
2022-11-25T09:26
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833242162_0:0:3056:1720_1920x0_80_0_0_553b93ed676b033caf294226ebbb2683.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский обратился к Западу с просьбой предоставить Украине дизельное топливо для аварийных генераторов и дополнительный газ, чтобы компенсировать нехватку электроэнергии в стране."Зеленский обратился к западным партнерам Украины с просьбой предоставить... дизель для аварийных генераторов и дополнительный газ, чтобы компенсировать нехватку электроэнергии", - пишет газета Financial Times, которой Зеленский дал интервью.Как отметило издание, интервью проходило в здании офиса президента, где не было воды.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221124/infrastruktura-1833816067.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833242162_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_37bedb0a2fd35ef8fbc753a6d38cdfef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина
Зеленский попросил Запад предоставить дизель и газ
Зеленский попросил Запад предоставить дизель и газ для компенсации дефицита электроэнергии