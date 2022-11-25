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Зеленский попросил Запад предоставить дизель и газ - РИА Новости, 25.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221125/dizel-1834117734.html
Зеленский попросил Запад предоставить дизель и газ
Зеленский попросил Запад предоставить дизель и газ - РИА Новости, 25.11.2022
Зеленский попросил Запад предоставить дизель и газ
Владимир Зеленский обратился к Западу с просьбой предоставить Украине дизельное топливо для аварийных генераторов и дополнительный газ, чтобы компенсировать... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T09:26
2022-11-25T09:26
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский обратился к Западу с просьбой предоставить Украине дизельное топливо для аварийных генераторов и дополнительный газ, чтобы компенсировать нехватку электроэнергии в стране."Зеленский обратился к западным партнерам Украины с просьбой предоставить... дизель для аварийных генераторов и дополнительный газ, чтобы компенсировать нехватку электроэнергии", - пишет газета Financial Times, которой Зеленский дал интервью.Как отметило издание, интервью проходило в здании офиса президента, где не было воды.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221124/infrastruktura-1833816067.html
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в мире, владимир зеленский, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина
09:26 25.11.2022
 
Зеленский попросил Запад предоставить дизель и газ

Зеленский попросил Запад предоставить дизель и газ для компенсации дефицита электроэнергии

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский обратился к Западу с просьбой предоставить Украине дизельное топливо для аварийных генераторов и дополнительный газ, чтобы компенсировать нехватку электроэнергии в стране.
"Зеленский обратился к западным партнерам Украины с просьбой предоставить... дизель для аварийных генераторов и дополнительный газ, чтобы компенсировать нехватку электроэнергии", - пишет газета Financial Times, которой Зеленский дал интервью.
Как отметило издание, интервью проходило в здании офиса президента, где не было воды.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
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