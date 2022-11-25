https://ria.ru/20221125/diagnostika-1833974483.html
Более 113 тысяч МСП прошли диагностику бизнеса на Цифровой платформе МСП.РФ
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Более 113 тысяч МСП прошли диагностику бизнеса на Цифровой платформе МСП.РФ
Свыше 113 тысяч малых и средних предприятий с начала года прошли диагностику бизнеса на Цифровой платформе МСП.РФ, получив рекомендации по дальнейшему развитию, РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T10:00
2022-11-25T10:00
2022-11-25T10:00
корпорация мсп
александр исаевич
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
экономика
технологии
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Свыше 113 тысяч малых и средних предприятий с начала года прошли диагностику бизнеса на Цифровой платформе МСП.РФ, получив рекомендации по дальнейшему развитию, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).По итогам оценки каждому предприятию были выставлены баллы, которые показали его владельцу картину состояния бизнеса. Полная диагностика для юрлиц проводится по 44 показателям, для ИП – по 24.Каждый пользователь сервиса "Расчет рейтинга бизнеса и комплексные услуги" может бесплатно провести анализ деятельности предприятия на основе данных из официальных источников, включая ФНС, Банк России, МВД, ФССП, ЕИС и др."В середине октября мы расширили функционал сервиса "Расчет рейтинга бизнеса" и включили в него получение комплексных региональных услуг. Для пользователей это дополнительное удобство: после прохождения диагностики и получения результатов им предлагаются пакеты региональных комплексных услуг. Это меры поддержки, которые максимально подходят конкретному бизнесу с учетом присвоенного рейтинга", - сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.Он добавил, что рейтинг дает возможность пользователю узнать, каким его видит государство, в том числе: есть ли налоговая задолженность, нарушались ли условия предоставленной господдержки и т.д.Лидерами по проведению диагностики стали субъекты МСП Москвы (около 34 тысяч), Челябинской области (более 6 тысяч) и Санкт-Петербурга (5,6 тысяч). В Топ-10 регионов по количеству пройденных диагностик вошли Московская область, Пермский край, Ростовская, Самарская, Нижегородская и Свердловская области, а также Республика Татарстан.Среди прошедших диагностику бизнеса - компания "Элиттент", выпускающая текстильные изделия. По итогам комплексной поддержки Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства компания получила возможность реализации продукции через крупную торговую сеть и заключила контракт на пробную поставку с другой компанией. Также руководство компании проконсультировали по вопросам экспорта и организовали участие в акселерационной программе. Поддержка позволила расширить поставки продукции внутри страны, найти потенциальных заказчиков за границей, повысить узнаваемость компании, отмечают в КМСП.Диагностикой бизнеса также воспользовался Экспертный центр технологических решений, работающий в сфере энергетики. Этой компании помогли привлечь оборотное финансирование и наладить взаимодействие с крупными заказчиками. Была проведена консультация по внешнеэкономической деятельности и привлечению финансирования по льготной ставке, оказана помощь с поиском партнеров. Поддержка позволила расширить перечень клиентов в стране, найти потенциальных заказчиков за рубежом, начать получение
https://ria.ru/20221110/uslugi-1830547592.html
https://ria.ru/20221021/reklama-1825520445.html
россия
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
корпорация мсп, александр исаевич, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная служба судебных приставов (фссп россии), экономика, технологии
Корпорация МСП, Александр Исаевич, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Экономика, Технологии
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Свыше 113 тысяч малых и средних предприятий с начала года прошли диагностику бизнеса на Цифровой платформе МСП.РФ, получив рекомендации по дальнейшему развитию, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).
По итогам оценки каждому предприятию были выставлены баллы, которые показали его владельцу картину состояния бизнеса. Полная диагностика для юрлиц проводится по 44 показателям, для ИП – по 24.
Каждый пользователь сервиса "Расчет рейтинга бизнеса и комплексные услуги" может бесплатно провести анализ деятельности предприятия на основе данных из официальных источников, включая ФНС
, Банк России, МВД, ФССП
, ЕИС и др.
"В середине октября мы расширили функционал сервиса "Расчет рейтинга бизнеса" и включили в него получение комплексных региональных услуг. Для пользователей это дополнительное удобство: после прохождения диагностики и получения результатов им предлагаются пакеты региональных комплексных услуг. Это меры поддержки, которые максимально подходят конкретному бизнесу с учетом присвоенного рейтинга", - сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич
, слова которого приводит пресс-служба.
Он добавил, что рейтинг дает возможность пользователю узнать, каким его видит государство, в том числе: есть ли налоговая задолженность, нарушались ли условия предоставленной господдержки и т.д.
Лидерами по проведению диагностики стали субъекты МСП Москвы
(около 34 тысяч), Челябинской области
(более 6 тысяч) и Санкт-Петербурга
(5,6 тысяч). В Топ-10 регионов по количеству пройденных диагностик вошли Московская область
, Пермский край
, Ростовская, Самарская
, Нижегородская и Свердловская области
, а также Республика Татарстан
.
Среди прошедших диагностику бизнеса - компания "Элиттент", выпускающая текстильные изделия. По итогам комплексной поддержки Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства компания получила возможность реализации продукции через крупную торговую сеть и заключила контракт на пробную поставку с другой компанией. Также руководство компании проконсультировали по вопросам экспорта и организовали участие в акселерационной программе. Поддержка позволила расширить поставки продукции внутри страны, найти потенциальных заказчиков за границей, повысить узнаваемость компании, отмечают в КМСП.
Диагностикой бизнеса также воспользовался Экспертный центр технологических решений, работающий в сфере энергетики. Этой компании помогли привлечь оборотное финансирование и наладить взаимодействие с крупными заказчиками. Была проведена консультация по внешнеэкономической деятельности и привлечению финансирования по льготной ставке, оказана помощь с поиском партнеров. Поддержка позволила расширить перечень клиентов в стране, найти потенциальных заказчиков за рубежом, начать получение