https://ria.ru/20221125/diagnostika-1833974483.html

Более 113 тысяч МСП прошли диагностику бизнеса на Цифровой платформе МСП.РФ

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Более 113 тысяч МСП прошли диагностику бизнеса на Цифровой платформе МСП.РФ

Свыше 113 тысяч малых и средних предприятий с начала года прошли диагностику бизнеса на Цифровой платформе МСП.РФ, получив рекомендации по дальнейшему развитию, РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T10:00

2022-11-25T10:00

2022-11-25T10:00

корпорация мсп

александр исаевич

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

экономика

технологии

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Свыше 113 тысяч малых и средних предприятий с начала года прошли диагностику бизнеса на Цифровой платформе МСП.РФ, получив рекомендации по дальнейшему развитию, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).По итогам оценки каждому предприятию были выставлены баллы, которые показали его владельцу картину состояния бизнеса. Полная диагностика для юрлиц проводится по 44 показателям, для ИП – по 24.Каждый пользователь сервиса "Расчет рейтинга бизнеса и комплексные услуги" может бесплатно провести анализ деятельности предприятия на основе данных из официальных источников, включая ФНС, Банк России, МВД, ФССП, ЕИС и др."В середине октября мы расширили функционал сервиса "Расчет рейтинга бизнеса" и включили в него получение комплексных региональных услуг. Для пользователей это дополнительное удобство: после прохождения диагностики и получения результатов им предлагаются пакеты региональных комплексных услуг. Это меры поддержки, которые максимально подходят конкретному бизнесу с учетом присвоенного рейтинга", - сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.Он добавил, что рейтинг дает возможность пользователю узнать, каким его видит государство, в том числе: есть ли налоговая задолженность, нарушались ли условия предоставленной господдержки и т.д.Лидерами по проведению диагностики стали субъекты МСП Москвы (около 34 тысяч), Челябинской области (более 6 тысяч) и Санкт-Петербурга (5,6 тысяч). В Топ-10 регионов по количеству пройденных диагностик вошли Московская область, Пермский край, Ростовская, Самарская, Нижегородская и Свердловская области, а также Республика Татарстан.Среди прошедших диагностику бизнеса - компания "Элиттент", выпускающая текстильные изделия. По итогам комплексной поддержки Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства компания получила возможность реализации продукции через крупную торговую сеть и заключила контракт на пробную поставку с другой компанией. Также руководство компании проконсультировали по вопросам экспорта и организовали участие в акселерационной программе. Поддержка позволила расширить поставки продукции внутри страны, найти потенциальных заказчиков за границей, повысить узнаваемость компании, отмечают в КМСП.Диагностикой бизнеса также воспользовался Экспертный центр технологических решений, работающий в сфере энергетики. Этой компании помогли привлечь оборотное финансирование и наладить взаимодействие с крупными заказчиками. Была проведена консультация по внешнеэкономической деятельности и привлечению финансирования по льготной ставке, оказана помощь с поиском партнеров. Поддержка позволила расширить перечень клиентов в стране, найти потенциальных заказчиков за рубежом, начать получение

https://ria.ru/20221110/uslugi-1830547592.html

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россия

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, александр исаевич, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная служба судебных приставов (фссп россии), экономика, технологии