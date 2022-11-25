https://ria.ru/20221125/deti-1834336375.html

Путин призвал принять меры по поддержке беспризорных детей в зоне СВО

Путин призвал принять меры по поддержке беспризорных детей в зоне СВО - РИА Новости, 25.11.2022

Путин призвал принять меры по поддержке беспризорных детей в зоне СВО

Сейчас в зоне специальной военной операции разворачивается работа российских социальных служб, но этого мало, нужно принимать особые меры, связанные с поиском... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T19:09

2022-11-25T19:09

2022-11-25T19:09

специальная военная операция на украине

общество

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834246568_507:0:3003:1404_1920x0_80_0_0_3bcbc065743035b93a6d93f51bba8fbb.jpg

НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя - РИА Новости. Сейчас в зоне специальной военной операции разворачивается работа российских социальных служб, но этого мало, нужно принимать особые меры, связанные с поиском беспризорных детей и с их поддержкой, сообщил президент РФ Владимир Путин.На встрече президента с матерями военнослужащих-участников СВО, Ирина Сумынина из Краснодара отметила, что военные встречают много беспризорных детей и кормят их из своих запасов."Вы сказали о беспризорных детях. Сейчас на этих территориях разворачивается только работа российских социальных служб, их же не было раньше там. Там вообще мало чего было, насколько я понимаю. Но сейчас эта работа разворачивается. Но я вот сейчас, когда вас послушал, подумал вот о чем, о том, что просто развернуть работу социальных служб недостаточно, там нужно принимать какие-то особые меры, связанные с поиском этих детей и с их поддержкой. И обязательно мы этим займемся", - сказал Путин.

https://ria.ru/20221024/deti-1826258325.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, владимир путин, россия