Путин призвал принять меры по поддержке беспризорных детей в зоне СВО
Путин: нужно принять меры по поиску беспризорных детей в зоне СВО и оказать им поддержку
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с матерями военнослужащих - участников специальной военной операции
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с матерями военнослужащих - участников специальной военной операции
НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя - РИА Новости. Сейчас в зоне специальной военной операции разворачивается работа российских социальных служб, но этого мало, нужно принимать особые меры, связанные с поиском беспризорных детей и с их поддержкой, сообщил президент РФ Владимир Путин.
На встрече президента с матерями военнослужащих-участников СВО, Ирина Сумынина из Краснодара отметила, что военные встречают много беспризорных детей и кормят их из своих запасов.
"Вы сказали о беспризорных детях. Сейчас на этих территориях разворачивается только работа российских социальных служб, их же не было раньше там. Там вообще мало чего было, насколько я понимаю. Но сейчас эта работа разворачивается. Но я вот сейчас, когда вас послушал, подумал вот о чем, о том, что просто развернуть работу социальных служб недостаточно, там нужно принимать какие-то особые меры, связанные с поиском этих детей и с их поддержкой. И обязательно мы этим займемся", - сказал Путин.