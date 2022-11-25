00:18 25.11.2022 (обновлено: 02:11 25.11.2022)
Замглавкома ВМФ рассказал, как морские пехотинцы освободили Бердянск
Замглавкома ВМФ России Астапов: действия морской пехоты позволили освободить Бердянск
Высадка морской пехоты. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Умелые действия сил флота и высадка десанта морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии в районе Бердянска позволили обмануть украинские войска и освободить город, сообщил в интервью газете "Красная звезда" заместитель главкома ВМФ России, генерал-лейтенант Виктор Астапов.
"В ходе специальной военной операции ВСУ ждали морские десанты и готовились к ним, заминировав побережье и акваторию портов Черного и Азовского морей. Умелые действия сил флота позволили обмануть противника и высадить десант морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии в районе Бердянска. Основная же часть морской пехоты флотов вошла на освобождаемую территорию по земле", - рассказал он накануне Дня морской пехоты в России.
"Свежий пример – взятие населенного пункта Павловка Донецкой Народной Республики, в котором главную роль сыграли действия соединения морской пехоты Тихоокеанского флота", - добавил Астапов.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
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