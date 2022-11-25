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Замглавкома ВМФ рассказал, как морские пехотинцы освободили Бердянск

Замглавкома ВМФ рассказал, как морские пехотинцы освободили Бердянск - РИА Новости, 25.11.2022

Замглавкома ВМФ рассказал, как морские пехотинцы освободили Бердянск

Умелые действия сил флота и высадка десанта морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии в районе Бердянска позволили обмануть украинские войска и... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T00:18

2022-11-25T00:18

2022-11-25T02:11

специальная военная операция на украине

безопасность

бердянск

россия

азовское море

каспийская флотилия

красная звезда

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Умелые действия сил флота и высадка десанта морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии в районе Бердянска позволили обмануть украинские войска и освободить город, сообщил в интервью газете "Красная звезда" заместитель главкома ВМФ России, генерал-лейтенант Виктор Астапов.Он напомнил, что морпехи сыграли значимую роль не только при освобождении прибрежных Бердянска и Мариуполя, но и других городов и поселков Донбасса."Свежий пример – взятие населенного пункта Павловка Донецкой Народной Республики, в котором главную роль сыграли действия соединения морской пехоты Тихоокеанского флота", - добавил Астапов.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

https://ria.ru/20220208/ucheniya-1771708989.html

бердянск

россия

азовское море

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безопасность, бердянск, россия, азовское море, каспийская флотилия, красная звезда, вооруженные силы украины