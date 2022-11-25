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Замглавкома ВМФ рассказал, как морские пехотинцы освободили Бердянск - РИА Новости, 25.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221125/desant-1834095020.html
Замглавкома ВМФ рассказал, как морские пехотинцы освободили Бердянск
Замглавкома ВМФ рассказал, как морские пехотинцы освободили Бердянск - РИА Новости, 25.11.2022
Замглавкома ВМФ рассказал, как морские пехотинцы освободили Бердянск
Умелые действия сил флота и высадка десанта морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии в районе Бердянска позволили обмануть украинские войска и... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T00:18
2022-11-25T02:11
специальная военная операция на украине
безопасность
бердянск
россия
азовское море
каспийская флотилия
красная звезда
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Умелые действия сил флота и высадка десанта морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии в районе Бердянска позволили обмануть украинские войска и освободить город, сообщил в интервью газете "Красная звезда" заместитель главкома ВМФ России, генерал-лейтенант Виктор Астапов.Он напомнил, что морпехи сыграли значимую роль не только при освобождении прибрежных Бердянска и Мариуполя, но и других городов и поселков Донбасса."Свежий пример – взятие населенного пункта Павловка Донецкой Народной Республики, в котором главную роль сыграли действия соединения морской пехоты Тихоокеанского флота", - добавил Астапов.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
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безопасность, бердянск, россия, азовское море, каспийская флотилия, красная звезда, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Бердянск, Россия, Азовское море, Каспийская флотилия, Красная звезда, Вооруженные силы Украины
00:18 25.11.2022 (обновлено: 02:11 25.11.2022)
 
Замглавкома ВМФ рассказал, как морские пехотинцы освободили Бердянск

Замглавкома ВМФ России Астапов: действия морской пехоты позволили освободить Бердянск

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкВысадка морской пехоты
Высадка морской пехоты - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Высадка морской пехоты. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Умелые действия сил флота и высадка десанта морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии в районе Бердянска позволили обмануть украинские войска и освободить город, сообщил в интервью газете "Красная звезда" заместитель главкома ВМФ России, генерал-лейтенант Виктор Астапов.

"В ходе специальной военной операции ВСУ ждали морские десанты и готовились к ним, заминировав побережье и акваторию портов Черного и Азовского морей. Умелые действия сил флота позволили обмануть противника и высадить десант морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии в районе Бердянска. Основная же часть морской пехоты флотов вошла на освобождаемую территорию по земле", - рассказал он накануне Дня морской пехоты в России.

Он напомнил, что морпехи сыграли значимую роль не только при освобождении прибрежных Бердянска и Мариуполя, но и других городов и поселков Донбасса.
"Свежий пример – взятие населенного пункта Павловка Донецкой Народной Республики, в котором главную роль сыграли действия соединения морской пехоты Тихоокеанского флота", - добавил Астапов.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБердянскРоссияАзовское мореКаспийская флотилияКрасная звездаВооруженные силы Украины
 
 
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