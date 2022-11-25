https://ria.ru/20221125/covid-19-1834138145.html

Пандемия COVID-19 произошла из-за ЧП с исследованием, предположили в США

Пандемия COVID-19 произошла из-за ЧП с исследованием, предположили в США - РИА Новости, 25.11.2022

Пандемия COVID-19 произошла из-за ЧП с исследованием, предположили в США

Пандемия коронавируса, вероятнее всего, стала результатом инцидента, связанного с исследованием, следует из промежуточного отчета комитета Сената США по... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T10:51

2022-11-25T10:51

2022-11-25T10:51

распространение коронавируса

в мире

сша

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пандемия коронавируса, вероятнее всего, стала результатом инцидента, связанного с исследованием, следует из промежуточного отчета комитета Сената США по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям."На основе анализа общедоступной информации представляется разумным сделать вывод, что пандемия COVID-19, скорее всего, стала результатом инцидента, связанного с исследованиями", - говорится в отчете. Однако в документе также отмечается, что новая информация, которая может быть опубликована и будет доступна для проверки, "может изменить эту оценку".При этом в отчете сообщается, что гипотеза о естественном природно-очаговом происхождении коронавируса более не заслуживает "кредита доверия" или "презумпции точности".Комитет также перечислил ряд нерешенных вопросов, ответы на которые, по его мнению, помогут более определенно сделать вывод о происхождении коронавируса. В частности, речь идет о том, какой вид животного является промежуточным хозяином для SARS-CoV-2 и когда тот впервые заразил человека, где находится вирусный резервуар, а также каким образом коронавирус приобрел свои уникальные генетические особенности.США неоднократно утверждали, что COVID-19 возник в лаборатории в китайском Ухане, однако Пекин отвергал эти заявления. В свою очередь, начальник войск радиационной химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщал, что Минобороны РФ рассматривает возможность того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID). В связи с этим вице-спикер ГД Ирина Яровая призвала ВОЗ начать расследование деятельности американских военных биолабораторий, отметив, что США "в течение длительного времени намеренно вели скрытые разработки опасных патогенов".В октябре портал немецкого телеканала n-tv сообщил, что группа из трех ученых утверждает, что найдены доказательства лабораторного происхождения коронавируса - согласно их исследованию, он на 99,9% является искусственной копией естественного вируса. Ранее комиссия по коронавирусу британского медицинского журнала Lancet опубликовала доклад на основе двухлетней работы, в котором заявила, что не исключает лабораторного происхождения COVID-19. В связи с обнародованием доклада Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что продолжает поиск источника происхождения вируса SARS-CoV-2.При этом доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский заявил РИА Новости, что распространение коронавируса по всему миру, отсутствие препаратов с высокой эффективностью и его относительно невысокая летальность вызывают сомнения в теории об искусственном происхождении SARS-CoV-2, при этом развитие пандемии COVID-19 укладывается в естественную эволюцию вируса.

https://ria.ru/20220906/koronavirus-1814854725.html

https://ria.ru/20220915/koronavirus-1816989229.html

https://ria.ru/20220913/covid-1815690466.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, здоровье - общество, коронавирус covid-19