https://ria.ru/20221125/chs-1834149140.html

В Нижегородской области ввели режим ЧС межмуниципального характера

В Нижегородской области ввели режим ЧС межмуниципального характера - РИА Новости, 25.11.2022

В Нижегородской области ввели режим ЧС межмуниципального характера

Режим ЧС межмуниципального характера введен в 14 городах и районах Нижегородской области после ледяного дождя, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T11:26

2022-11-25T11:26

2022-11-25T11:31

нижегородская область

происшествия

россия

арзамас

жкх

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

погода

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя - РИА Новости. Режим ЧС межмуниципального характера введен в 14 городах и районах Нижегородской области после ледяного дождя, сообщает пресс-служба правительства региона.Ледяной дождь накрыл Нижегородскую область поздно вечером 22 ноября. Тротуар покрылся ледяной коркой, машины – ледяным панцирем, деревья стали падать под тяжестью намерзшего льда. Наблюдались перебои с движением троллейбусов, связанные с обледенением контактных проводов. По данным Минэнерго РФ, без света остались более 98 тысяч человек. В регионе третьи сутки ведутся аварийно-восстановительные работы."В Нижегородской области введен режим ЧС межмуниципального характера для оперативного решения вопросов по устранению последствий неблагоприятных погодных условий. В зону действия режима ЧС входят конкретные территории: Арзамас, Бор, Богородский, Вачский, Воротынский, Дальнеконстантиновский, Краснооктябрьский, Кстовский, Лысковский, Павловский, Пильнинский, Сергачский, Сеченовский, Сосновский районы", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что режим ЧС "позволит максимально оперативно реагировать на ситуацию, незамедлительно выделять силы и средства на решение вопросов".На остальной территории региона действует режим повышенной готовности. Аварийные бригады работают в круглосуточном режиме.

https://ria.ru/20221123/svet-1833771673.html

https://ria.ru/20221123/sneg-1833664381.html

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

нижегородская область, происшествия, россия, арзамас, жкх, министерство энергетики рф (минэнерго россии), погода