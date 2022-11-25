11:26 25.11.2022 (обновлено: 11:31 25.11.2022)
В Нижегородской области ввели режим ЧС межмуниципального характера
В Нижегородской области ввели режим ЧС межмуниципального характера после ледяного дождя
© РИА Новости / Олег Золото / Перейти в медиабанкВид на слияние рек Ока и Волга и собор Александра Невского в Нижнем Новгороде
Вид на слияние рек Ока и Волга и собор Александра Невского в Нижнем Новгороде. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя - РИА Новости. Режим ЧС межмуниципального характера введен в 14 городах и районах Нижегородской области после ледяного дождя, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ледяной дождь накрыл Нижегородскую область поздно вечером 22 ноября. Тротуар покрылся ледяной коркой, машины – ледяным панцирем, деревья стали падать под тяжестью намерзшего льда. Наблюдались перебои с движением троллейбусов, связанные с обледенением контактных проводов. По данным Минэнерго РФ, без света остались более 98 тысяч человек. В регионе третьи сутки ведутся аварийно-восстановительные работы.
"В Нижегородской области введен режим ЧС межмуниципального характера для оперативного решения вопросов по устранению последствий неблагоприятных погодных условий. В зону действия режима ЧС входят конкретные территории: Арзамас, Бор, Богородский, Вачский, Воротынский, Дальнеконстантиновский, Краснооктябрьский, Кстовский, Лысковский, Павловский, Пильнинский, Сергачский, Сеченовский, Сосновский районы", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что режим ЧС "позволит максимально оперативно реагировать на ситуацию, незамедлительно выделять силы и средства на решение вопросов".
На остальной территории региона действует режим повышенной готовности. Аварийные бригады работают в круглосуточном режиме.
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