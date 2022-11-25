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Путин отметил заслуги Ахмата Кадырова в нормализации жизни в Чечне
Путин отметил заслуги Ахмата Кадырова в нормализации жизни в Чечне - РИА Новости, 25.11.2022
Путин отметил заслуги Ахмата Кадырова в нормализации жизни в Чечне
Президент России Владимир Путин отметил заслуги первого президента Чечни Ахмата Кадырова в нормализации ситуации в республике и вспомнил, каким был Грозный в... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T19:41
2022-11-25T19:41
2022-11-25T19:41
общество
владимир путин
ахмат кадыров (политик)
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил заслуги первого президента Чечни Ахмата Кадырова в нормализации ситуации в республике и вспомнил, каким был Грозный в конце 1990-х годов."То, что произошло на чеченской земле, и та нормализация, которая произошла, – это, прежде всего, заслуга самого чеченского народа и Ахмат-Хаджи, который отдал жизнь за свой народ, за чеченцев", – сказал Путин на встрече с матерями участников специально военной операции."Я знаю разницу между сегодняшним Грозным и тем Грозным, который я видел с борта боевого вертолета, когда летел над городом в 1999 году. И площадь Минутку я помню – ну, развалины, как в Сталинграде", – добавил он.По его словам, тогда шли разговоры о том, чтобы перенести столицу Чечни, так как весь Грозный был в руинах.Некоторые считали, что восстановить город невозможно, однако сейчас Грозный процветает, отметил президент.
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общество, владимир путин, ахмат кадыров (политик), россия, грозный
Общество, Владимир Путин, Ахмат Кадыров (политик), Россия, Грозный
Путин отметил заслуги Ахмата Кадырова в нормализации жизни в Чечне
Путин отметил заслуги первого главы Чечни Ахмата Кадырова в нормализации жизни в регионе
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил заслуги первого президента Чечни Ахмата Кадырова в нормализации ситуации в республике и вспомнил, каким был Грозный в конце 1990-х годов.
"То, что произошло на чеченской земле, и та нормализация, которая произошла, – это, прежде всего, заслуга самого чеченского народа и Ахмат-Хаджи, который отдал жизнь за свой народ, за чеченцев", – сказал Путин на встрече с матерями участников специально военной операции.
"Я знаю разницу между сегодняшним Грозным и тем Грозным, который я видел с борта боевого вертолета, когда летел над городом в 1999 году. И площадь Минутку я помню – ну, развалины, как в Сталинграде", – добавил он.
По его словам, тогда шли разговоры о том, чтобы перенести столицу Чечни, так как весь Грозный был в руинах.
Некоторые считали, что восстановить город невозможно, однако сейчас Грозный процветает, отметил президент.