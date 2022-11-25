https://ria.ru/20221125/buzova-1834222123.html

Пользователи Сети заподозрили Бузову в романе с бывшим поклонником

Пользователи Сети заподозрили Бузову в романе с бывшим поклонником - РИА Новости, 25.11.2022

Пользователи Сети заподозрили Бузову в романе с бывшим поклонником

Пользователи Сети заподозрили Ольгу Бузову в отношениях с бывшим поклонником из "Дома-2" Романом Гриценко. Причиной послужили съемки модели в новом видео певицы РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T15:11

2022-11-25T15:11

2022-11-25T15:11

шоубиз

ольга бузова

отношения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/05/1793263574_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_f8aed7e38873911a94f4f577f3e554c7.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пользователи Сети заподозрили Ольгу Бузову в отношениях с бывшим поклонником из "Дома-2" Романом Гриценко. Причиной послужили съемки модели в новом видео певицы "Худи". Она выложила кадры ролика в своей соцсети. В Сети неоднозначно отреагировали на участие Гриценко в видео Бузовой. Одни обвинили знаменитостей в пиаре. Другие вспомнили, что участник "Дома-2" ухаживал за певицей, и заподозрили пару в отношениях. Гриценко познакомился с певицей во время съемок шоу "Дом-2" в 2017 году. Он оказывал ей знаки внимания и продолжил ухаживать за исполнительницей на передаче "План Б". Однако звезда не ответила ему взаимностью. Накануне пару заметили в одном из московских ресторанов. Вероятно, Бузова и Гриценко обсуждали детали совместной работы. Ранее Бузова рассказала о необычном подарке от поклонника. Он подарил ведущей коня.

https://ria.ru/20221025/buzova-1826464827.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ольга бузова, отношения