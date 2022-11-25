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Пользователи Сети заподозрили Бузову в романе с бывшим поклонником - РИА Новости, 25.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221125/buzova-1834222123.html
Пользователи Сети заподозрили Бузову в романе с бывшим поклонником
Пользователи Сети заподозрили Бузову в романе с бывшим поклонником - РИА Новости, 25.11.2022
Пользователи Сети заподозрили Бузову в романе с бывшим поклонником
Пользователи Сети заподозрили Ольгу Бузову в отношениях с бывшим поклонником из "Дома-2" Романом Гриценко. Причиной послужили съемки модели в новом видео певицы РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T15:11
2022-11-25T15:11
шоубиз
ольга бузова
отношения
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пользователи Сети заподозрили Ольгу Бузову в отношениях с бывшим поклонником из "Дома-2" Романом Гриценко. Причиной послужили съемки модели в новом видео певицы "Худи". Она выложила кадры ролика в своей соцсети. В Сети неоднозначно отреагировали на участие Гриценко в видео Бузовой. Одни обвинили знаменитостей в пиаре. Другие вспомнили, что участник "Дома-2" ухаживал за певицей, и заподозрили пару в отношениях. Гриценко познакомился с певицей во время съемок шоу "Дом-2" в 2017 году. Он оказывал ей знаки внимания и продолжил ухаживать за исполнительницей на передаче "План Б". Однако звезда не ответила ему взаимностью. Накануне пару заметили в одном из московских ресторанов. Вероятно, Бузова и Гриценко обсуждали детали совместной работы. Ранее Бузова рассказала о необычном подарке от поклонника. Он подарил ведущей коня.
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ольга бузова, отношения
Шоубиз, Ольга Бузова, отношения
15:11 25.11.2022
 
Пользователи Сети заподозрили Бузову в романе с бывшим поклонником

Пользователи Сети заподозрили Бузову в романе с бывшим поклонником из "Дома-2"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПевица Ольга Бузова во время выступления на концерте "Вот она я!"
Певица Ольга Бузова во время выступления на концерте Вот она я! - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пользователи Сети заподозрили Ольгу Бузову в отношениях с бывшим поклонником из "Дома-2" Романом Гриценко. Причиной послужили съемки модели в новом видео певицы "Худи". Она выложила кадры ролика в своей соцсети.
Кадр из видео Ольги Бузовой "Худи"
Кадр из видео Ольги Бузовой Худи
Кадр из видео Ольги Бузовой "Худи"
"Счастливые не смотрят на часы. Всем любви! Она просто необходима", – прокомментировала пост артистка.
В Сети неоднозначно отреагировали на участие Гриценко в видео Бузовой. Одни обвинили знаменитостей в пиаре.
"Это просто чтобы подогреть интерес к новому треку. Нет там ничего", "Роме надо где-то засветиться на экране. Давно не слышно же", "Он пиарится!" – возмутились подписчики.
Другие вспомнили, что участник "Дома-2" ухаживал за певицей, и заподозрили пару в отношениях.

"Так нравилось, когда он ухаживал за Ольгой!", "Когда был клип с Давой, вы были вместе. Тут такая же история?", "Вы пара?", "Вы хорошая пара! Будьте вместе!", "Будьте счастливы, Оля с Ромой!" – написали поклонники артистки.

Гриценко познакомился с певицей во время съемок шоу "Дом-2" в 2017 году. Он оказывал ей знаки внимания и продолжил ухаживать за исполнительницей на передаче "План Б". Однако звезда не ответила ему взаимностью.
Накануне пару заметили в одном из московских ресторанов. Вероятно, Бузова и Гриценко обсуждали детали совместной работы.
Ранее Бузова рассказала о необычном подарке от поклонника. Он подарил ведущей коня.
Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 11:28Шоубиз
"Нет того мужчины": Бузова окончательно разочаровалась в отношениях
 
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