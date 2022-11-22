https://ria.ru/20221122/buzova-1833278602.html
Бузова рассказала о необычном подарке от поклонника
Бузова рассказала о необычном подарке от поклонника - РИА Новости, 22.11.2022
Бузова рассказала о необычном подарке от поклонника
Ольга Бузова рассказала о необычном презенте от поклонника. Он подарил певице коня. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T11:15
2022-11-22T11:15
2022-11-22T11:15
шоубиз
ольга бузова
шоу-бизнес
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Ольга Бузова рассказала о необычном презенте от поклонника. Он подарил певице коня. По ее словам, у жеребца оказался непростой характер. Однако артистка отказалась называть имя мужчины, который сделал щедрый презент. Тем не менее она раскрыла детали их отношений.Ранее певица сообщила, что окончательно разочаровалась в любви. Она сказала, что рядом с ней нет человека, с которым хотелось бы создать семью.
https://ria.ru/20221028/buzova-1827433311.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга бузова, шоу-бизнес
Шоубиз, Ольга Бузова, Шоу-бизнес
Бузова рассказала о необычном подарке от поклонника
Бузова рассказала о необычном подарке от поклонника и раскрыла детали их отношений
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Ольга Бузова рассказала о необычном презенте от поклонника. Он подарил певице коня.
"Конь! И еще имя у него такое – Ураган. Я прям на коне! Бузова на Урагане!" – поделилась знаменитость в интервью "Пятому каналу".
По ее словам, у жеребца оказался непростой характер.
"Он Ураган реально. Была один раз ситуация, когда он меня чуть не скинул с седла. Он пока еще малой, жеребец. Его нужно держать крепко в узде", – пожаловалась ведущая.
Однако артистка отказалась называть имя мужчины, который сделал щедрый презент. Тем не менее она раскрыла детали их отношений.
"Мы в прекрасных отношениях. Более того, мы в потрясающих отношениях!" – призналась Бузова.
Ранее певица сообщила
, что окончательно разочаровалась в любви. Она сказала, что рядом с ней нет человека, с которым хотелось бы создать семью.