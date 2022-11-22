Рейтинг@Mail.ru
Бузова рассказала о необычном подарке от поклонника - РИА Новости, 22.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221122/buzova-1833278602.html
Бузова рассказала о необычном подарке от поклонника
Бузова рассказала о необычном подарке от поклонника - РИА Новости, 22.11.2022
Бузова рассказала о необычном подарке от поклонника
Ольга Бузова рассказала о необычном презенте от поклонника. Он подарил певице коня. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T11:15
2022-11-22T11:15
шоубиз
ольга бузова
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/05/1793259556_0:64:3076:1794_1920x0_80_0_0_ef7aec4556c8b393a073b168c1a4f579.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Ольга Бузова рассказала о необычном презенте от поклонника. Он подарил певице коня. По ее словам, у жеребца оказался непростой характер. Однако артистка отказалась называть имя мужчины, который сделал щедрый презент. Тем не менее она раскрыла детали их отношений.Ранее певица сообщила, что окончательно разочаровалась в любви. Она сказала, что рядом с ней нет человека, с которым хотелось бы создать семью.
https://ria.ru/20221028/buzova-1827433311.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/05/1793259556_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_6a20cdd475a8ea1991a3179a042ab71c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ольга бузова, шоу-бизнес
Шоубиз, Ольга Бузова, Шоу-бизнес
11:15 22.11.2022
 
Бузова рассказала о необычном подарке от поклонника

Бузова рассказала о необычном подарке от поклонника и раскрыла детали их отношений

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПевица Ольга Бузова во время выступления на концерте "Вот она я!"
Певица Ольга Бузова во время выступления на концерте Вот она я! - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Ольга Бузова рассказала о необычном презенте от поклонника. Он подарил певице коня.

"Конь! И еще имя у него такое – Ураган. Я прям на коне! Бузова на Урагане!" – поделилась знаменитость в интервью "Пятому каналу".

По ее словам, у жеребца оказался непростой характер.
"Он Ураган реально. Была один раз ситуация, когда он меня чуть не скинул с седла. Он пока еще малой, жеребец. Его нужно держать крепко в узде", – пожаловалась ведущая.
Однако артистка отказалась называть имя мужчины, который сделал щедрый презент. Тем не менее она раскрыла детали их отношений.
"Мы в прекрасных отношениях. Более того, мы в потрясающих отношениях!" – призналась Бузова.
Ранее певица сообщила, что окончательно разочаровалась в любви. Она сказала, что рядом с ней нет человека, с которым хотелось бы создать семью.
Певица Ольга Бузова во время выступления на концерте Вот она я! - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 11:18Шоубиз
"Вульгарно": пользователи возмутились нарядом Бузовой
 
ШоубизОльга БузоваШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала