https://ria.ru/20221122/buzova-1833278602.html

Бузова рассказала о необычном подарке от поклонника

Бузова рассказала о необычном подарке от поклонника - РИА Новости, 22.11.2022

Бузова рассказала о необычном подарке от поклонника

Ольга Бузова рассказала о необычном презенте от поклонника. Он подарил певице коня. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T11:15

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шоубиз

ольга бузова

шоу-бизнес

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Ольга Бузова рассказала о необычном презенте от поклонника. Он подарил певице коня. По ее словам, у жеребца оказался непростой характер. Однако артистка отказалась называть имя мужчины, который сделал щедрый презент. Тем не менее она раскрыла детали их отношений.Ранее певица сообщила, что окончательно разочаровалась в любви. Она сказала, что рядом с ней нет человека, с которым хотелось бы создать семью.

https://ria.ru/20221028/buzova-1827433311.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ольга бузова, шоу-бизнес