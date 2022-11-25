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В Калужской области разработали чат-бот для борьбы с буллингом в школах - РИА Новости, 25.11.2022
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Калужская область
https://ria.ru/20221125/bulling-1834347332.html
В Калужской области разработали чат-бот для борьбы с буллингом в школах
В Калужской области разработали чат-бот для борьбы с буллингом в школах - РИА Новости, 25.11.2022
В Калужской области разработали чат-бот для борьбы с буллингом в школах
Команда экспертов из Калужской области разработала проект по борьбе с буллингом в школах, разработкой заинтересовалось министерство образования региона,... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T19:50
2022-11-25T19:50
калужская область
калужская область
общество
владислав шапша
школа
дети
агентство стратегических инициатив (аси)
светлана чупшева
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КАЛУГА, 25 ноя - РИА Новости. Команда экспертов из Калужской области разработала проект по борьбе с буллингом в школах, разработкой заинтересовалось министерство образования региона, сообщает областное правительство.По данным областного правительства, Агентство социальных инициатив (АСИ) в рамках Национальной социальной инициативы (НСИ) впервые запустило в 27 субъектах страны, в том числе в Калужской области, акселерационную программу по решению жизненных ситуаций для региональных сервисных уполномоченных (РСУ) и сервис-дизайнеров. Во время образовательного акселератора РСУ и их команды за 12 недель спроектировали 48 решений по восьми жизненным ситуациям: выход на пенсию, потеря кормильца, потеря здоровья, буллинг, насилие в семье, рождение ребенка, трудоустройство и возвращение (помощь участникам специальной военной операции и их семьям).В пятницу губернатор Владислав Шапша в качестве эксперта принял участие в финале образовательного акселератора социальных решений, где команды защищали свои проекты."Поддержал нашу команду. Создан чат-бот для помощи тем, кто столкнулся с буллингом. В КГУ имени К.Э. Циолковского разработан учебный модуль для будущих педагогов. Он помогает учителям правильно себя вести, если в классе начинается травля кого-то из учеников", - написал Шапша в своем Telegram-канале, отметив, что проект называется "Добрыня".По данным областного правительства, в состав калужской команды вошли региональный сервисный уполномоченный – сотрудник проектного офиса, три сервис-дизайнера и волонтёры – квалифицированные психологи."Представляя свой проект, они озвучили пути решения проблемы буллинга в школах. Им уже заинтересовались в региональном министерстве образования и науки", - сообщает областное правительство.По итогам конкурса калужская команда вошла в десятку сильнейших.Генеральный директор АНО "Агентство стратегических инициатив" Светлана Чупшева отметила, что знания, умения и навыки, полученные в ходе обучения, участники образовательного акселератора могут применять для выработки решений в любых ситуациях. "Мы в начале пути. Это работа непростая. И здесь не может быть быстрых результатов", - отметила Чупшева.Шапша, в свою очередь, поблагодарил АСИ за сотрудничество. По его словам, в Калужской области много проектов, которые реализуются при поддержке Агентства. "Они помогают людям быстро и просто получать социальные услуги. Для этого мы создаём электронные сервисы. Запись детей в школу, телемедицина, электронные рецепты. В союзе с ЦУРом (центр управления регионом – ред.) получается существенно сокращать время ответа на обращения жителей", - подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20221116/tekhnologii-1832047759.html
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калужская область, общество, владислав шапша, школа, дети, агентство стратегических инициатив (аси), светлана чупшева, технологии
Калужская область, Калужская область, Общество, Владислав Шапша, Школа, Дети, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Светлана Чупшева, Технологии
19:50 25.11.2022
 
В Калужской области разработали чат-бот для борьбы с буллингом в школах

Команда экспертов из Калужской области разработала чат-бот для борьбы с буллингом в школах

© Depositphotos.com / KobyakovРебенок со смартфоном
Ребенок со смартфоном - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© Depositphotos.com / Kobyakov
Ребенок со смартфоном . Архивное фото
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КАЛУГА, 25 ноя - РИА Новости. Команда экспертов из Калужской области разработала проект по борьбе с буллингом в школах, разработкой заинтересовалось министерство образования региона, сообщает областное правительство.
По данным областного правительства, Агентство социальных инициатив (АСИ) в рамках Национальной социальной инициативы (НСИ) впервые запустило в 27 субъектах страны, в том числе в Калужской области, акселерационную программу по решению жизненных ситуаций для региональных сервисных уполномоченных (РСУ) и сервис-дизайнеров. Во время образовательного акселератора РСУ и их команды за 12 недель спроектировали 48 решений по восьми жизненным ситуациям: выход на пенсию, потеря кормильца, потеря здоровья, буллинг, насилие в семье, рождение ребенка, трудоустройство и возвращение (помощь участникам специальной военной операции и их семьям).
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В пятницу губернатор Владислав Шапша в качестве эксперта принял участие в финале образовательного акселератора социальных решений, где команды защищали свои проекты.
"Поддержал нашу команду. Создан чат-бот для помощи тем, кто столкнулся с буллингом. В КГУ имени К.Э. Циолковского разработан учебный модуль для будущих педагогов. Он помогает учителям правильно себя вести, если в классе начинается травля кого-то из учеников", - написал Шапша в своем Telegram-канале, отметив, что проект называется "Добрыня".
По данным областного правительства, в состав калужской команды вошли региональный сервисный уполномоченный – сотрудник проектного офиса, три сервис-дизайнера и волонтёры – квалифицированные психологи.
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"Представляя свой проект, они озвучили пути решения проблемы буллинга в школах. Им уже заинтересовались в региональном министерстве образования и науки", - сообщает областное правительство.
По итогам конкурса калужская команда вошла в десятку сильнейших.
Генеральный директор АНО "Агентство стратегических инициатив" Светлана Чупшева отметила, что знания, умения и навыки, полученные в ходе обучения, участники образовательного акселератора могут применять для выработки решений в любых ситуациях. "Мы в начале пути. Это работа непростая. И здесь не может быть быстрых результатов", - отметила Чупшева.
Шапша, в свою очередь, поблагодарил АСИ за сотрудничество. По его словам, в Калужской области много проектов, которые реализуются при поддержке Агентства. "Они помогают людям быстро и просто получать социальные услуги. Для этого мы создаём электронные сервисы. Запись детей в школу, телемедицина, электронные рецепты. В союзе с ЦУРом (центр управления регионом – ред.) получается существенно сокращать время ответа на обращения жителей", - подчеркнул глава региона.
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Калужская областьКалужская областьОбществоВладислав ШапшаШколаДетиАгентство стратегических инициатив (АСИ)Светлана ЧупшеваТехнологии
 
 
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