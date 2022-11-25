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В Калужской области разработали чат-бот для борьбы с буллингом в школах

В Калужской области разработали чат-бот для борьбы с буллингом в школах - РИА Новости, 25.11.2022

В Калужской области разработали чат-бот для борьбы с буллингом в школах

Команда экспертов из Калужской области разработала проект по борьбе с буллингом в школах, разработкой заинтересовалось министерство образования региона,... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T19:50

2022-11-25T19:50

2022-11-25T19:50

калужская область

калужская область

общество

владислав шапша

школа

дети

агентство стратегических инициатив (аси)

светлана чупшева

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КАЛУГА, 25 ноя - РИА Новости. Команда экспертов из Калужской области разработала проект по борьбе с буллингом в школах, разработкой заинтересовалось министерство образования региона, сообщает областное правительство.По данным областного правительства, Агентство социальных инициатив (АСИ) в рамках Национальной социальной инициативы (НСИ) впервые запустило в 27 субъектах страны, в том числе в Калужской области, акселерационную программу по решению жизненных ситуаций для региональных сервисных уполномоченных (РСУ) и сервис-дизайнеров. Во время образовательного акселератора РСУ и их команды за 12 недель спроектировали 48 решений по восьми жизненным ситуациям: выход на пенсию, потеря кормильца, потеря здоровья, буллинг, насилие в семье, рождение ребенка, трудоустройство и возвращение (помощь участникам специальной военной операции и их семьям).В пятницу губернатор Владислав Шапша в качестве эксперта принял участие в финале образовательного акселератора социальных решений, где команды защищали свои проекты."Поддержал нашу команду. Создан чат-бот для помощи тем, кто столкнулся с буллингом. В КГУ имени К.Э. Циолковского разработан учебный модуль для будущих педагогов. Он помогает учителям правильно себя вести, если в классе начинается травля кого-то из учеников", - написал Шапша в своем Telegram-канале, отметив, что проект называется "Добрыня".По данным областного правительства, в состав калужской команды вошли региональный сервисный уполномоченный – сотрудник проектного офиса, три сервис-дизайнера и волонтёры – квалифицированные психологи."Представляя свой проект, они озвучили пути решения проблемы буллинга в школах. Им уже заинтересовались в региональном министерстве образования и науки", - сообщает областное правительство.По итогам конкурса калужская команда вошла в десятку сильнейших.Генеральный директор АНО "Агентство стратегических инициатив" Светлана Чупшева отметила, что знания, умения и навыки, полученные в ходе обучения, участники образовательного акселератора могут применять для выработки решений в любых ситуациях. "Мы в начале пути. Это работа непростая. И здесь не может быть быстрых результатов", - отметила Чупшева.Шапша, в свою очередь, поблагодарил АСИ за сотрудничество. По его словам, в Калужской области много проектов, которые реализуются при поддержке Агентства. "Они помогают людям быстро и просто получать социальные услуги. Для этого мы создаём электронные сервисы. Запись детей в школу, телемедицина, электронные рецепты. В союзе с ЦУРом (центр управления регионом – ред.) получается существенно сокращать время ответа на обращения жителей", - подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20221116/tekhnologii-1832047759.html

https://ria.ru/20220901/shkola-1813841564.html

https://ria.ru/20221112/kibersport-1831077414.html

калужская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

калужская область, общество, владислав шапша, школа, дети, агентство стратегических инициатив (аси), светлана чупшева, технологии