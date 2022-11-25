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ВС России уничтожили более 300 иностранных наемников на Украине и в ДНР - РИА Новости, 25.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221125/boeviki-1834222906.html
ВС России уничтожили более 300 иностранных наемников на Украине и в ДНР
ВС России уничтожили более 300 иностранных наемников на Украине и в ДНР - РИА Новости, 25.11.2022
ВС России уничтожили более 300 иностранных наемников на Украине и в ДНР
Российские подразделения за сутки уничтожили до 200 польских боевиков и более 100 наемников "иностранного легиона", говорится в сводке Минобороны о ходе... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T14:40
2022-11-25T17:15
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
донецкая народная республика
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Российские подразделения за сутки уничтожили до 200 польских боевиков и более 100 наемников "иностранного легиона", говорится в сводке Минобороны о ходе специальной военной операции от 25 ноября.."В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по трем пунктам временной дислокации польских наемников в районе населенного пункта Великие Хутора Харьковской области уничтожено до двухсот боевиков", — указано в дкоументе.Более ста боевиков из "иностранного легиона" удалось ликвидировать в районе Северска и Славянска в Донецкой Народной Республике.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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Конашенков об уничтожении более 300 иностранных наемников на Украине и в ДНР
ВКС РФ высокоточными ударами уничтожили до 200 польских боевиков в Великих Хуторах Харьковской области и свыше 100 наемников "иностранного легиона" в ДНР, сообщили в пятницу в Минобороны России.
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министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, донецкая народная республика, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Воздушно-космические силы России
14:40 25.11.2022 (обновлено: 17:15 25.11.2022)
 
ВС России уничтожили более 300 иностранных наемников на Украине и в ДНР

Минобороны: российские войска ликвидировали до 200 польских наемников под Харьковом

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Российские подразделения за сутки уничтожили до 200 польских боевиков и более 100 наемников "иностранного легиона", говорится в сводке Минобороны о ходе специальной военной операции от 25 ноября..
"В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по трем пунктам временной дислокации польских наемников в районе населенного пункта Великие Хутора Харьковской области уничтожено до двухсот боевиков", — указано в дкоументе.
Более ста боевиков из "иностранного легиона" удалось ликвидировать в районе Северска и Славянска в Донецкой Народной Республике.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Харьковская областьДонецкая Народная РеспубликаВоздушно-космические силы России
 
 
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