https://ria.ru/20221125/boeviki-1834222906.html
ВС России уничтожили более 300 иностранных наемников на Украине и в ДНР
ВС России уничтожили более 300 иностранных наемников на Украине и в ДНР - РИА Новости, 25.11.2022
ВС России уничтожили более 300 иностранных наемников на Украине и в ДНР
Российские подразделения за сутки уничтожили до 200 польских боевиков и более 100 наемников "иностранного легиона", говорится в сводке Минобороны о ходе... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T14:40
2022-11-25T14:40
2022-11-25T17:15
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
донецкая народная республика
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Российские подразделения за сутки уничтожили до 200 польских боевиков и более 100 наемников "иностранного легиона", говорится в сводке Минобороны о ходе специальной военной операции от 25 ноября.."В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по трем пунктам временной дислокации польских наемников в районе населенного пункта Великие Хутора Харьковской области уничтожено до двухсот боевиков", — указано в дкоументе.Более ста боевиков из "иностранного легиона" удалось ликвидировать в районе Северска и Славянска в Донецкой Народной Республике.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Конашенков об уничтожении более 300 иностранных наемников на Украине и в ДНР
ВКС РФ высокоточными ударами уничтожили до 200 польских боевиков в Великих Хуторах Харьковской области и свыше 100 наемников "иностранного легиона" в ДНР, сообщили в пятницу в Минобороны России.
2022-11-25T14:40
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PT3M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, донецкая народная республика, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Воздушно-космические силы России
14:40 25.11.2022 (обновлено: 17:15 25.11.2022)
ВС России уничтожили более 300 иностранных наемников на Украине и в ДНР
Минобороны: российские войска ликвидировали до 200 польских наемников под Харьковом