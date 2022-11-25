https://ria.ru/20221125/boeviki-1834222906.html

ВС России уничтожили более 300 иностранных наемников на Украине и в ДНР

ВС России уничтожили более 300 иностранных наемников на Украине и в ДНР - РИА Новости, 25.11.2022

ВС России уничтожили более 300 иностранных наемников на Украине и в ДНР

Российские подразделения за сутки уничтожили до 200 польских боевиков и более 100 наемников "иностранного легиона", говорится в сводке Минобороны о ходе... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T14:40

2022-11-25T14:40

2022-11-25T17:15

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

донецкая народная республика

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Российские подразделения за сутки уничтожили до 200 польских боевиков и более 100 наемников "иностранного легиона", говорится в сводке Минобороны о ходе специальной военной операции от 25 ноября.."В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по трем пунктам временной дислокации польских наемников в районе населенного пункта Великие Хутора Харьковской области уничтожено до двухсот боевиков", — указано в дкоументе.Более ста боевиков из "иностранного легиона" удалось ликвидировать в районе Северска и Славянска в Донецкой Народной Республике.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

донецкая народная республика

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Влада Копылова

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Конашенков об уничтожении более 300 иностранных наемников на Украине и в ДНР ВКС РФ высокоточными ударами уничтожили до 200 польских боевиков в Великих Хуторах Харьковской области и свыше 100 наемников "иностранного легиона" в ДНР, сообщили в пятницу в Минобороны России. 2022-11-25T14:40 true PT3M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, донецкая народная республика, воздушно-космические силы россии