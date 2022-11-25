https://ria.ru/20221125/boevik-1834103048.html

Пленный боевик "Азова"* признал, что русские и украинцы — один народ

Пленный боевик "Азова"* признал, что русские и украинцы — один народ - РИА Новости, 25.11.2022

Пленный боевик "Азова"* признал, что русские и украинцы — один народ

Русские и украинцы — это один народ, и забыть общую историю невозможно, признал пленный боевик националистического полка "Азов"* (признан террористической... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T05:05

2022-11-25T05:05

2022-11-25T11:50

специальная военная операция на украине

украина

россия

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834120307_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d4ac27ac725520caddc7f16970931432.jpg

ДОНЕЦК, 25 ноя — РИА Новости. Русские и украинцы — это один народ, и забыть общую историю невозможно, признал пленный боевик националистического полка "Азов"* (признан террористической организацией в России) Владислав Дудчак, имеющий ученое звание кандидата философских наук.Соображения, противоречащие идейным убеждениям самих украинских националистов, были высказаны Дудчаком в беседе с сопредседателем Центра стратегических инициатив Новороссии, видеозапись которой имеется в распоряжении РИА Новости."Безусловно, мы исторически соседи, у нас общая история, и я не вижу смысла списывать ее со счетов и забывать. Да это и невозможно. Ведь, по сути, вы правильно говорите, я с вами полностью согласен: генетически мы абсолютно не отличаемся", — сказал Дудчак.Идея разделения русского и украинского народов много лет активно пропагандируется в украинском обществе, создав основу для появления радикальных националистических организаций.Азовец Дудчак с позывным Доцент, имеющий проукраинские националистические убеждения, признал, что ранее такого понятия, как "украинцы", вовсе не существовало."В XV, XVI, XVII веках таких названий, как "украинцы" и "белорусы", не существовало, были литвины, были русские. Украина и Беларусь просто неотъемлемая часть государства Российского. Если они не будут принадлежать Великой России, будет ли Россия Россией?" — сказал он.Дудчак был взят в плен на "Азовстали" и содержался в Еленовской колонии, затем его обменяли и отправили на Украину. Запись сделана в августе 2022 года.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20221101/komandiry-1828325673.html

украина

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пленный боевик "Азова"* признал единство русского и украинского народов Пленный боевик "Азова"* признал, что русские и украинцы – один народ, а забыть общую историю невозможно. 2022-11-25T05:05 true PT2M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, белоруссия