https://ria.ru/20221125/boevik-1834103048.html
Пленный боевик "Азова"* признал, что русские и украинцы — один народ
Пленный боевик "Азова"* признал, что русские и украинцы — один народ - РИА Новости, 25.11.2022
Пленный боевик "Азова"* признал, что русские и украинцы — один народ
Русские и украинцы — это один народ, и забыть общую историю невозможно, признал пленный боевик националистического полка "Азов"* (признан террористической... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T05:05
2022-11-25T05:05
2022-11-25T11:50
специальная военная операция на украине
украина
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ДОНЕЦК, 25 ноя — РИА Новости. Русские и украинцы — это один народ, и забыть общую историю невозможно, признал пленный боевик националистического полка "Азов"* (признан террористической организацией в России) Владислав Дудчак, имеющий ученое звание кандидата философских наук.Соображения, противоречащие идейным убеждениям самих украинских националистов, были высказаны Дудчаком в беседе с сопредседателем Центра стратегических инициатив Новороссии, видеозапись которой имеется в распоряжении РИА Новости."Безусловно, мы исторически соседи, у нас общая история, и я не вижу смысла списывать ее со счетов и забывать. Да это и невозможно. Ведь, по сути, вы правильно говорите, я с вами полностью согласен: генетически мы абсолютно не отличаемся", — сказал Дудчак.Идея разделения русского и украинского народов много лет активно пропагандируется в украинском обществе, создав основу для появления радикальных националистических организаций.Азовец Дудчак с позывным Доцент, имеющий проукраинские националистические убеждения, признал, что ранее такого понятия, как "украинцы", вовсе не существовало."В XV, XVI, XVII веках таких названий, как "украинцы" и "белорусы", не существовало, были литвины, были русские. Украина и Беларусь просто неотъемлемая часть государства Российского. Если они не будут принадлежать Великой России, будет ли Россия Россией?" — сказал он.Дудчак был взят в плен на "Азовстали" и содержался в Еленовской колонии, затем его обменяли и отправили на Украину. Запись сделана в августе 2022 года.*Запрещенная в России террористическая организация.
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Пленный боевик "Азова"* признал единство русского и украинского народов
Пленный боевик "Азова"* признал, что русские и украинцы – один народ, а забыть общую историю невозможно.
2022-11-25T05:05
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PT2M11S
РИА Новости
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украина, россия, белоруссия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Белоруссия
05:05 25.11.2022 (обновлено: 11:50 25.11.2022)
Пленный боевик "Азова"* признал, что русские и украинцы — один народ
Находившийся в плену боевик "Азова" Дудчак признал единство русского и украинского народов
ДОНЕЦК, 25 ноя — РИА Новости. Русские и украинцы — это один народ, и забыть общую историю невозможно, признал пленный боевик националистического полка "Азов"* (признан террористической организацией в России) Владислав Дудчак, имеющий ученое звание кандидата философских наук.
Соображения, противоречащие идейным убеждениям самих украинских националистов, были высказаны Дудчаком в беседе с сопредседателем Центра стратегических инициатив Новороссии, видеозапись которой имеется в распоряжении РИА Новости.
"Безусловно, мы исторически соседи, у нас общая история, и я не вижу смысла списывать ее со счетов и забывать. Да это и невозможно. Ведь, по сути, вы правильно говорите, я с вами полностью согласен: генетически мы абсолютно не отличаемся", — сказал Дудчак.
Идея разделения русского и украинского народов много лет активно пропагандируется в украинском обществе, создав основу для появления радикальных националистических организаций.
Азовец Дудчак с позывным Доцент, имеющий проукраинские националистические убеждения, признал, что ранее такого понятия, как "украинцы", вовсе не существовало.
"В XV, XVI, XVII веках таких названий, как "украинцы" и "белорусы", не существовало, были литвины, были русские. Украина
и Беларусь
просто неотъемлемая часть государства Российского. Если они не будут принадлежать Великой России, будет ли Россия
Россией?" — сказал он.
Дудчак был взят в плен на "Азовстали" и содержался в Еленовской колонии, затем его обменяли и отправили на Украину. Запись сделана в августе 2022 года.
*Запрещенная в России террористическая организация.