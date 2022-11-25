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В Дании опубликовали кадры поврежденного "Северного потока"

В Дании опубликовали кадры поврежденного "Северного потока" - РИА Новости, 25.11.2022

В Дании опубликовали кадры поврежденного "Северного потока"

Датский телеканал TV2 /Bornholm с помощью подводного беспилотника снял поврежденную часть газопровода "Северный поток — 2" в экономической зоне королевства. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T11:09

2022-11-25T11:09

2022-11-25T11:50

владимир путин

алексей миллер

европа

россия

дания

генеральная прокуратура рф

газпром

северный поток — 2

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МУРМАНСК, 25 ноя — РИА Новости. Датский телеканал TV2 /Bornholm с помощью подводного беспилотника снял поврежденную часть газопровода "Северный поток — 2" в экономической зоне королевства.Он выложил трехминутное видео, на котором видна труба газопровода с пробоиной.Это первые официальные кадры взорванного газопровода из датской экономической зоны.Двадцать шестого сентября произошли теракты сразу на двух российских экспортных газопроводах — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". По имеющейся информации, повреждены три из четырех ниток магистралей.Взрывы произошли в исключительных экономических зонах Швеции и Дании.В Берлине, Стокгольме и Копенгагене не исключили целенаправленную диверсию.Российская Генпрокуратура открыла дело об акте международного терроризма.Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" допустили к обследованию места подрыва. Президент подчеркнул, что произошедшее — это очевидный теракт.

https://ria.ru/20221118/rassledovanie-1832490696.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, алексей миллер, европа, россия, дания, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток — 2, северный поток, в мире, авария на "северных потоках"