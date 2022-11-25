11:09 25.11.2022 (обновлено: 11:50 25.11.2022)
В Дании опубликовали кадры поврежденного "Северного потока"
Телеканал TV2 /Bornholm опубликовал кадры поврежденного "Северного потока" в Дании
© TV 2/BornholmКадр повреждения газопровода Северный поток, опубликованный датским телеканалом TV 2/Bornholm
Кадр повреждения газопровода Северный поток, опубликованный датским телеканалом TV 2/Bornholm
МУРМАНСК, 25 ноя — РИА Новости. Датский телеканал TV2 /Bornholm с помощью подводного беспилотника снял поврежденную часть газопровода "Северный поток — 2" в экономической зоне королевства.
Он выложил трехминутное видео, на котором видна труба газопровода с пробоиной.
"Телекомпания несколько недель ждала разрешения от Датского морского управления, чтобы погрузить беспилотник и снять новую часть европейской истории", — говорится в сообщении на сайте TV2.
Это первые официальные кадры взорванного газопровода из датской экономической зоны.
Двадцать шестого сентября произошли теракты сразу на двух российских экспортных газопроводах — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". По имеющейся информации, повреждены три из четырех ниток магистралей.
Взрывы произошли в исключительных экономических зонах Швеции и Дании.
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