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В Дании опубликовали кадры поврежденного "Северного потока" - РИА Новости, 25.11.2022
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В Дании опубликовали кадры поврежденного "Северного потока"
В Дании опубликовали кадры поврежденного "Северного потока" - РИА Новости, 25.11.2022
В Дании опубликовали кадры поврежденного "Северного потока"
Датский телеканал TV2 /Bornholm с помощью подводного беспилотника снял поврежденную часть газопровода "Северный поток — 2" в экономической зоне королевства. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T11:09
2022-11-25T11:50
владимир путин
алексей миллер
европа
россия
дания
генеральная прокуратура рф
газпром
северный поток — 2
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МУРМАНСК, 25 ноя — РИА Новости. Датский телеканал TV2 /Bornholm с помощью подводного беспилотника снял поврежденную часть газопровода "Северный поток — 2" в экономической зоне королевства.Он выложил трехминутное видео, на котором видна труба газопровода с пробоиной.Это первые официальные кадры взорванного газопровода из датской экономической зоны.Двадцать шестого сентября произошли теракты сразу на двух российских экспортных газопроводах — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". По имеющейся информации, повреждены три из четырех ниток магистралей.Взрывы произошли в исключительных экономических зонах Швеции и Дании.В Берлине, Стокгольме и Копенгагене не исключили целенаправленную диверсию.Российская Генпрокуратура открыла дело об акте международного терроризма.Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" допустили к обследованию места подрыва. Президент подчеркнул, что произошедшее — это очевидный теракт.
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владимир путин, алексей миллер, европа, россия, дания, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток — 2, северный поток, в мире, авария на "северных потоках"
Владимир Путин, Алексей Миллер, Европа, Россия, Дания, Генеральная прокуратура РФ, Газпром, Северный поток — 2, Северный поток, В мире, Авария на "Северных потоках"
11:09 25.11.2022 (обновлено: 11:50 25.11.2022)
 
В Дании опубликовали кадры поврежденного "Северного потока"

Телеканал TV2 /Bornholm опубликовал кадры поврежденного "Северного потока" в Дании

© TV 2/BornholmКадр повреждения газопровода Северный поток, опубликованный датским телеканалом TV 2/Bornholm
Кадр повреждения газопровода Северный поток, опубликованный датским телеканалом TV 2/Bornholm
© TV 2/Bornholm
Кадр повреждения газопровода Северный поток, опубликованный датским телеканалом TV 2/Bornholm
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МУРМАНСК, 25 ноя — РИА Новости. Датский телеканал TV2 /Bornholm с помощью подводного беспилотника снял поврежденную часть газопровода "Северный поток — 2" в экономической зоне королевства.
Он выложил трехминутное видео, на котором видна труба газопровода с пробоиной.
"Телекомпания несколько недель ждала разрешения от Датского морского управления, чтобы погрузить беспилотник и снять новую часть европейской истории", — говорится в сообщении на сайте TV2.
Это первые официальные кадры взорванного газопровода из датской экономической зоны.
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Двадцать шестого сентября произошли теракты сразу на двух российских экспортных газопроводах — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". По имеющейся информации, повреждены три из четырех ниток магистралей.
Взрывы произошли в исключительных экономических зонах Швеции и Дании.
В Берлине, Стокгольме и Копенгагене не исключили целенаправленную диверсию.
Российская Генпрокуратура открыла дело об акте международного терроризма.
Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" допустили к обследованию места подрыва. Президент подчеркнул, что произошедшее — это очевидный теракт.
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Владимир ПутинАлексей МиллерЕвропаРоссияДанияГенеральная прокуратура РФГазпромСеверный поток — 2Северный потокВ миреАвария на "Северных потоках"
 
 
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