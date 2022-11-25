08:23 25.11.2022 (обновлено: 09:02 25.11.2022)
В Армянске на севере Крыма сработала система ПВО
Власти Армянска на севере Крыма сообщили, что в городе сработала система ПВО
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России на контрольно-пропускном пункте в Армянске
Военнослужащий ВС России на контрольно-пропускном пункте в Армянске. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя — РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала на севере Крыма в районе Армянска, сообщил глава администрации города Василий Телиженко в Telegram-канале.
"Работает система ПВО", — говорится в публикации.
Телиженко призвал горожан соблюдать спокойствие.
По распоряжению главы Крыма Сергея Аксенова, в некоторых районах республики, в том числе в городском округе Армянска, действует "желтый" уровень террористической опасности. Руководитель региона подчеркивал, что власти полностью контролируют ситуацию, безопасность Крыма и его жителей обеспечена в полном объеме.
Также Аксенов 22 ноября назвал фейком слухи об эвакуации населения из Армянска, которые "разгоняют" украинские спецслужбы, чтобы дестабилизировать ситуацию на полуострове. Глава Крыма призвал ориентироваться только на проверенные источники информации.