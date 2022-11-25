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В Армянске на севере Крыма сработала система ПВО - РИА Новости, 25.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221125/armyansk-1834110322.html
В Армянске на севере Крыма сработала система ПВО
В Армянске на севере Крыма сработала система ПВО - РИА Новости, 25.11.2022
В Армянске на севере Крыма сработала система ПВО
Система противовоздушной обороны сработала на севере Крыма в районе Армянска, сообщил глава администрации города Василий Телиженко в Telegram-канале. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T08:23
2022-11-25T09:02
специальная военная операция на украине
армянск
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя — РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала на севере Крыма в районе Армянска, сообщил глава администрации города Василий Телиженко в Telegram-канале.Телиженко призвал горожан соблюдать спокойствие.По распоряжению главы Крыма Сергея Аксенова, в некоторых районах республики, в том числе в городском округе Армянска, действует "желтый" уровень террористической опасности. Руководитель региона подчеркивал, что власти полностью контролируют ситуацию, безопасность Крыма и его жителей обеспечена в полном объеме.Также Аксенов 22 ноября назвал фейком слухи об эвакуации населения из Армянска, которые "разгоняют" украинские спецслужбы, чтобы дестабилизировать ситуацию на полуострове. Глава Крыма призвал ориентироваться только на проверенные источники информации.
https://ria.ru/20221125/svatovo-1833646946.html
армянск
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армянск, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Армянск, Республика Крым
08:23 25.11.2022 (обновлено: 09:02 25.11.2022)
 
В Армянске на севере Крыма сработала система ПВО

Власти Армянска на севере Крыма сообщили, что в городе сработала система ПВО

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России на контрольно-пропускном пункте в Армянске
Военнослужащий ВС России на контрольно-пропускном пункте в Армянске - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС России на контрольно-пропускном пункте в Армянске. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя — РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала на севере Крыма в районе Армянска, сообщил глава администрации города Василий Телиженко в Telegram-канале.
"Работает система ПВО", — говорится в публикации.
Телиженко призвал горожан соблюдать спокойствие.
По распоряжению главы Крыма Сергея Аксенова, в некоторых районах республики, в том числе в городском округе Армянска, действует "желтый" уровень террористической опасности. Руководитель региона подчеркивал, что власти полностью контролируют ситуацию, безопасность Крыма и его жителей обеспечена в полном объеме.
Также Аксенов 22 ноября назвал фейком слухи об эвакуации населения из Армянска, которые "разгоняют" украинские спецслужбы, чтобы дестабилизировать ситуацию на полуострове. Глава Крыма призвал ориентироваться только на проверенные источники информации.
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Специальная военная операция на УкраинеАрмянскРеспублика Крым
 
 
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