https://ria.ru/20221125/armyansk-1834110322.html

В Армянске на севере Крыма сработала система ПВО

В Армянске на севере Крыма сработала система ПВО - РИА Новости, 25.11.2022

В Армянске на севере Крыма сработала система ПВО

Система противовоздушной обороны сработала на севере Крыма в районе Армянска, сообщил глава администрации города Василий Телиженко в Telegram-канале. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T08:23

2022-11-25T08:23

2022-11-25T09:02

специальная военная операция на украине

армянск

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774961942_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_66eb5a5f8d3b0a985408cf24c339ec6c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя — РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала на севере Крыма в районе Армянска, сообщил глава администрации города Василий Телиженко в Telegram-канале.Телиженко призвал горожан соблюдать спокойствие.По распоряжению главы Крыма Сергея Аксенова, в некоторых районах республики, в том числе в городском округе Армянска, действует "желтый" уровень террористической опасности. Руководитель региона подчеркивал, что власти полностью контролируют ситуацию, безопасность Крыма и его жителей обеспечена в полном объеме.Также Аксенов 22 ноября назвал фейком слухи об эвакуации населения из Армянска, которые "разгоняют" украинские спецслужбы, чтобы дестабилизировать ситуацию на полуострове. Глава Крыма призвал ориентироваться только на проверенные источники информации.

https://ria.ru/20221125/svatovo-1833646946.html

армянск

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

армянск, республика крым