https://ria.ru/20221125/andriyaka-1834355242.html

Выставка к 10-летию Академии Андрияки открылась в Новой Третьяковке

Выставка к 10-летию Академии Андрияки открылась в Новой Третьяковке - РИА Новости, 25.11.2022

Выставка к 10-летию Академии Андрияки открылась в Новой Третьяковке

Выставка, посвященная 10-летнему юбилею Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, открылась в здании Новой Третьяковки, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T20:19

2022-11-25T20:19

2022-11-25T20:19

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Выставка, посвященная 10-летнему юбилею Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, открылась в здании Новой Третьяковки, передает корреспондент РИА Новости.Академия Андрияки – высшее художественное учебное заведение нового типа, основная задача выставки – показать, чего достиг молодой институт."Самое главное в нашей работе – это передача мастерства из рук в руки. Ну, по образцу "делай как я". То есть мы сегодня считаем, что любое образование, это не только художественное, это, наверное, любое образование, оно построено на повторе, на копировании. И это является основой любого образования", – сказал на открытии экспозиции народный художник РФ, ректор академии Сергей Андрияка.На выставке будут представлены работы самого Андрияки, а также художников-педагогов, студентов и учащихся академии. Это более двух тысяч экспонатов, выполненных в различных техниках и жанрах, в частности, масляная и темперная живопись, иконопись, анималистическая скульптура, гончарное искусство, ювелирные изделия, книжная иллюстрация.Выставка пройдет с 25 ноября по 25 декабря. Гости смогут принять участие в пробных уроках, показательных мастер-классах, встречах с деятелями культуры и искусства и посмотреть концерты творческих коллективов. 27 ноября пройдет мастер-класс самого Андрияки.

https://ria.ru/20221125/pietrolonghi-1834309287.html

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Екатерина Янсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, сергей андрияка, выставки, искусство, живопись, куда сходить