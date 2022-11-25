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Выставка к 10-летию Академии Андрияки открылась в Новой Третьяковке - РИА Новости, 25.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221125/andriyaka-1834355242.html
Выставка к 10-летию Академии Андрияки открылась в Новой Третьяковке
Выставка к 10-летию Академии Андрияки открылась в Новой Третьяковке - РИА Новости, 25.11.2022
Выставка к 10-летию Академии Андрияки открылась в Новой Третьяковке
Выставка, посвященная 10-летнему юбилею Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, открылась в здании Новой Третьяковки, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T20:19
2022-11-25T20:19
культура
новости культуры
сергей андрияка
выставки
искусство
живопись
куда сходить
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Выставка, посвященная 10-летнему юбилею Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, открылась в здании Новой Третьяковки, передает корреспондент РИА Новости.Академия Андрияки – высшее художественное учебное заведение нового типа, основная задача выставки – показать, чего достиг молодой институт."Самое главное в нашей работе – это передача мастерства из рук в руки. Ну, по образцу "делай как я". То есть мы сегодня считаем, что любое образование, это не только художественное, это, наверное, любое образование, оно построено на повторе, на копировании. И это является основой любого образования", – сказал на открытии экспозиции народный художник РФ, ректор академии Сергей Андрияка.На выставке будут представлены работы самого Андрияки, а также художников-педагогов, студентов и учащихся академии. Это более двух тысяч экспонатов, выполненных в различных техниках и жанрах, в частности, масляная и темперная живопись, иконопись, анималистическая скульптура, гончарное искусство, ювелирные изделия, книжная иллюстрация.Выставка пройдет с 25 ноября по 25 декабря. Гости смогут принять участие в пробных уроках, показательных мастер-классах, встречах с деятелями культуры и искусства и посмотреть концерты творческих коллективов. 27 ноября пройдет мастер-класс самого Андрияки.
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новости культуры, сергей андрияка, выставки, искусство, живопись, куда сходить
Культура, Новости культуры, Сергей Андрияка, Выставки, Искусство, Живопись, куда сходить
20:19 25.11.2022
 
Выставка к 10-летию Академии Андрияки открылась в Новой Третьяковке

Выставка к 10-летию Академии Андрияки в Новой Третьяковке продлится до 25 декабря

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкПосетители в День открытых дверей в академии акварели и изящных искусств С. Андрияки
Посетители в День открытых дверей в академии акварели и изящных искусств С. Андрияки - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Выставка, посвященная 10-летнему юбилею Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, открылась в здании Новой Третьяковки, передает корреспондент РИА Новости.
Академия Андрияки – высшее художественное учебное заведение нового типа, основная задача выставки – показать, чего достиг молодой институт.
"Самое главное в нашей работе – это передача мастерства из рук в руки. Ну, по образцу "делай как я". То есть мы сегодня считаем, что любое образование, это не только художественное, это, наверное, любое образование, оно построено на повторе, на копировании. И это является основой любого образования", – сказал на открытии экспозиции народный художник РФ, ректор академии Сергей Андрияка.
На выставке будут представлены работы самого Андрияки, а также художников-педагогов, студентов и учащихся академии. Это более двух тысяч экспонатов, выполненных в различных техниках и жанрах, в частности, масляная и темперная живопись, иконопись, анималистическая скульптура, гончарное искусство, ювелирные изделия, книжная иллюстрация.
Выставка пройдет с 25 ноября по 25 декабря. Гости смогут принять участие в пробных уроках, показательных мастер-классах, встречах с деятелями культуры и искусства и посмотреть концерты творческих коллективов. 27 ноября пройдет мастер-класс самого Андрияки.
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