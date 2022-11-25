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Чуйский и Телецкий тракты на Алтае обеспечат сотовой связью - РИА Новости, 25.11.2022
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Туризм
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Чуйский и Телецкий тракты на Алтае обеспечат сотовой связью
Чуйский и Телецкий тракты на Алтае обеспечат сотовой связью - РИА Новости, 25.11.2022
Чуйский и Телецкий тракты на Алтае обеспечат сотовой связью
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин пообещал обеспечить сотовый связью популярные у туристов Чуйский и Телецкий тракты. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T06:01
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туризм
туризм
олег хорохордин
республика алтай
новости - туризм
туристы
мобильная связь
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БАРНАУЛ, 25 ноя - РИА Новости. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин пообещал обеспечить сотовый связью популярные у туристов Чуйский и Телецкий тракты."В скором времени мы обеспечим полную устойчивую связь и на Чуйском, и на Телецком трактах", - заявил Хорохордин во время прямой линии.Также он отметил, что к 2023-2024 году сотовой связью обеспечат все "живые" села региона.
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туризм, олег хорохордин, республика алтай, новости - туризм, туристы, мобильная связь
Туризм, Туризм, Олег Хорохордин, Республика Алтай, Новости - Туризм, туристы, мобильная связь
06:01 25.11.2022
 
Чуйский и Телецкий тракты на Алтае обеспечат сотовой связью

Глава Алтая пообещал обеспечить связью популярные у туристов Чуйский и Телецкий тракты

© РИА Новости / Александр Кряжев/Владимир Сергеев / Перейти в медиабанкАвтомобильная дорога федерального значения "Чуйский тракт" в Онгудайском районе Республики Алтай
Автомобильная дорога федерального значения Чуйский тракт в Онгудайском районе Республики Алтай - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев/Владимир Сергеев
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БАРНАУЛ, 25 ноя - РИА Новости. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин пообещал обеспечить сотовый связью популярные у туристов Чуйский и Телецкий тракты.
"В скором времени мы обеспечим полную устойчивую связь и на Чуйском, и на Телецком трактах", - заявил Хорохордин во время прямой линии.
Также он отметил, что к 2023-2024 году сотовой связью обеспечат все "живые" села региона.
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ТуризмТуризмОлег ХорохординРеспублика АлтайНовости - Туризмтуристымобильная связь
 
 
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