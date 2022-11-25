https://ria.ru/20221125/altay-1833983047.html

Чуйский и Телецкий тракты на Алтае обеспечат сотовой связью

Чуйский и Телецкий тракты на Алтае обеспечат сотовой связью - РИА Новости, 25.11.2022

Чуйский и Телецкий тракты на Алтае обеспечат сотовой связью

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин пообещал обеспечить сотовый связью популярные у туристов Чуйский и Телецкий тракты. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T06:01

2022-11-25T06:01

2022-11-25T06:01

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БАРНАУЛ, 25 ноя - РИА Новости. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин пообещал обеспечить сотовый связью популярные у туристов Чуйский и Телецкий тракты."В скором времени мы обеспечим полную устойчивую связь и на Чуйском, и на Телецком трактах", - заявил Хорохордин во время прямой линии.Также он отметил, что к 2023-2024 году сотовой связью обеспечат все "живые" села региона.

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Лана Баева

туризм, олег хорохордин, республика алтай, новости - туризм, туристы, мобильная связь