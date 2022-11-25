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Онлайн-продажа алкоголя разовьет осознанное потребление, считает эксперт - РИА Новости, 25.11.2022
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Онлайн-продажа алкоголя разовьет осознанное потребление, считает эксперт
Онлайн-продажа алкоголя разовьет осознанное потребление, считает эксперт - РИА Новости, 25.11.2022
Онлайн-продажа алкоголя разовьет осознанное потребление, считает эксперт
Эксперимент по онлайн-продаже алкоголя в России позволит развить культуру производства и осознанное потребление спиртных напитков, при этом не отразится на... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T17:11
2022-11-25T18:14
экономика
алексей сазанов
алкоголь
вино
виноделие
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Эксперимент по онлайн-продаже алкоголя в России позволит развить культуру производства и осознанное потребление спиртных напитков, при этом не отразится на количестве приобретаемой продукции, поделился мнением с РИА Новости исполнительный директор крупнейшего импортера вин в России Luding Group Эрнест Хачатурян."Мы уверены, что онлайн-продажи алкоголя не повлияют на количество приобретаемой алкогольной продукции – они улучшат качество потребления: разовьют культуру производства и осознанное потребление. Сопутствующий риск – онлайн-верификацию совершеннолетнего возраста потребителя – можно разрешить благодаря контролю со стороны крупных игроков, которые заинтересованы в реализации только легального алкоголя и дорожат своей репутацией", - сказал он в кулуарах первого Российского винодельческого форума.До этого, в четверг, замминистра финансов Алексей Сазанов в ходе выступления на форуме заявил, что Минфин надеется на то, что эксперимент по онлайн-продаже вина в России будет запущен в 2023 году, и в дальнейшем его можно будет масштабировать."Благодаря запуску онлайн-продаж бренды станут ближе к людям, компании будут лучше понимать потребности своих потребителей, и все стороны получат сокращение транзакционных издержек", - заключил Хачатурян.В среду газета "Известия" со ссылкой на законопроект правительства РФ сообщила, что эксперимент по онлайн-продаже отечественного вина могут запустить в Москве и области с ноября 2023 года. По данным газеты, документ предполагает, что спиртное можно будет купить на сайте "Почты России", причем компания начнет развозить продукцию лишь спустя 24 часа после подтверждения заказа.Позже "Почта России" сообщила РИА Новости, что компания готовится к запуску эксперимента по дистанционной продаже вина: определила зоны для хранения вина и подготовила оборудование для транспортировки в пилотные регионы.
https://ria.ru/20221124/vino-1834013073.html
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экономика, алексей сазанов, алкоголь, вино, виноделие
Экономика, Алексей Сазанов, Алкоголь, Вино, Виноделие
17:11 25.11.2022 (обновлено: 18:14 25.11.2022)
 
Онлайн-продажа алкоголя разовьет осознанное потребление, считает эксперт

Исполнительный директор Luding: онлайн-продажа алкоголя разовьет осознанное потребление

© Фото : Почта РоссииУпаковка для доставки вина
Упаковка для доставки вина - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© Фото : Почта России
Упаковка для доставки вина. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Эксперимент по онлайн-продаже алкоголя в России позволит развить культуру производства и осознанное потребление спиртных напитков, при этом не отразится на количестве приобретаемой продукции, поделился мнением с РИА Новости исполнительный директор крупнейшего импортера вин в России Luding Group Эрнест Хачатурян.
"Мы уверены, что онлайн-продажи алкоголя не повлияют на количество приобретаемой алкогольной продукции – они улучшат качество потребления: разовьют культуру производства и осознанное потребление. Сопутствующий риск – онлайн-верификацию совершеннолетнего возраста потребителя – можно разрешить благодаря контролю со стороны крупных игроков, которые заинтересованы в реализации только легального алкоголя и дорожат своей репутацией", - сказал он в кулуарах первого Российского винодельческого форума.
Мужчина дегустирует вино на первом Российском винодельческом форуме в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
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До этого, в четверг, замминистра финансов Алексей Сазанов в ходе выступления на форуме заявил, что Минфин надеется на то, что эксперимент по онлайн-продаже вина в России будет запущен в 2023 году, и в дальнейшем его можно будет масштабировать.
"Благодаря запуску онлайн-продаж бренды станут ближе к людям, компании будут лучше понимать потребности своих потребителей, и все стороны получат сокращение транзакционных издержек", - заключил Хачатурян.
В среду газета "Известия" со ссылкой на законопроект правительства РФ сообщила, что эксперимент по онлайн-продаже отечественного вина могут запустить в Москве и области с ноября 2023 года. По данным газеты, документ предполагает, что спиртное можно будет купить на сайте "Почты России", причем компания начнет развозить продукцию лишь спустя 24 часа после подтверждения заказа.
Позже "Почта России" сообщила РИА Новости, что компания готовится к запуску эксперимента по дистанционной продаже вина: определила зоны для хранения вина и подготовила оборудование для транспортировки в пилотные регионы.
Дегустация вина на первом Российском винодельческом форуме в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
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ЭкономикаАлексей СазановАлкогольВиноВиноделие
 
 
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