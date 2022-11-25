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Второй энергоблок Хмельницкой АЭС подсоединили к единой электросети Украины - РИА Новости, 25.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Второй энергоблок Хмельницкой АЭС подсоединили к единой электросети Украины
Второй энергоблок Хмельницкой АЭС подсоединили к единой электросети Украины - РИА Новости, 25.11.2022
Второй энергоблок Хмельницкой АЭС подсоединили к единой электросети Украины
Второй энергоблок Хмельницкой АЭС подсоединили к единой электросети Украины на минимально контролируемый уровень мощности, промышленность в пятницу остается без РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T09:31
2022-11-25T09:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
хмельницкая область
хмельницкая аэс
денис шмыгаль
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Второй энергоблок Хмельницкой АЭС подсоединили к единой электросети Украины на минимально контролируемый уровень мощности, промышленность в пятницу остается без электричества, сообщил глава Хмельницкой военной администрации Сергей Гамалий."Возобновляем нормальную работу ХАЭС: первый блок выведен на мощность 500 МВт, второй - на минимально контролируемый уровень мощности. К сожалению, завтра все еще не будет возможности подключить промышленность из-за отсутствия мощности", - написал Гамалий в своем Telegram-канале.По его словам, в Хмельницкой области самая сложная ситуация с электроснабжением. Тем не менее, как он отметил, в регионе есть 35% мощности от потребности, поэтому критическую инфраструктуру "имеют возможность подключить всю". Чиновник уточнил, что, несмотря на усилия энергетиков, до сих пор без света остаются Изяслав и Белогорье.По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты были поражены.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221124/zaes-1833869779.html
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в мире, украина, россия, хмельницкая область, хмельницкая аэс, денис шмыгаль
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Хмельницкая область, Хмельницкая АЭС, Денис Шмыгаль
09:31 25.11.2022
 
Второй энергоблок Хмельницкой АЭС подсоединили к единой электросети Украины

Второй энергоблок Хмельницкой АЭС вывели на минимально контролируемый уровень мощности

CC BY-SA 3.0 / alexndm / Khmelnitskiy Nuclear Power Plant, unit one and twoХмельницкая АЭС
Хмельницкая АЭС - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
CC BY-SA 3.0 / alexndm / Khmelnitskiy Nuclear Power Plant, unit one and two
Хмельницкая АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Второй энергоблок Хмельницкой АЭС подсоединили к единой электросети Украины на минимально контролируемый уровень мощности, промышленность в пятницу остается без электричества, сообщил глава Хмельницкой военной администрации Сергей Гамалий.
"Возобновляем нормальную работу ХАЭС: первый блок выведен на мощность 500 МВт, второй - на минимально контролируемый уровень мощности. К сожалению, завтра все еще не будет возможности подключить промышленность из-за отсутствия мощности", - написал Гамалий в своем Telegram-канале.
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По его словам, в Хмельницкой области самая сложная ситуация с электроснабжением. Тем не менее, как он отметил, в регионе есть 35% мощности от потребности, поэтому критическую инфраструктуру "имеют возможность подключить всю". Чиновник уточнил, что, несмотря на усилия энергетиков, до сих пор без света остаются Изяслав и Белогорье.
По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты были поражены.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
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