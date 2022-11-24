https://ria.ru/20221124/zhertvy-1833944870.html
В ЛНР из-за украинской агрессии с начала спецоперации погибли 130 человек
В ЛНР из-за украинской агрессии с начала спецоперации погибли 130 человек - РИА Новости, 24.11.2022
В ЛНР из-за украинской агрессии с начала спецоперации погибли 130 человек
В Луганской Народной Республике с конца февраля из-за украинской агрессии погибли 130 человек, 379 пострадали, сообщило представительство ЛНР в Совместном... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T14:12
2022-11-24T14:12
2022-11-24T14:12
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
сцкк
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 24 ноя - РИА Новости. В Луганской Народной Республике с конца февраля из-за украинской агрессии погибли 130 человек, 379 пострадали, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Жертвами агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины) за вышеуказанный период стали 509 мирных жителей, из которых 130 человек погибли и 379 получили ранения. В результате обстрелов семь детей погибло и 28 получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.По данным ведомства, за этот период украинские войска 1280 раз обстреляли территорию ЛНР с применением тяжелого вооружения, выпустив более 11 тысяч боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" (37 ракет) и американской РСЗО HIMARS (512 ракет), РСЗО ("Град", "Ураган", "Смерч") – 2698 снарядов, 155-миллиметровых артиллерийских орудий (123 снаряда).Из-за обстрелов со стороны украинских войск разрушены и повреждены 3285 домостроений в 80 населенных пунктах. Повреждены 342 объекта гражданской инфраструктуры, включая 83 образовательных и 14 медицинских учреждений.
https://ria.ru/20221122/dnr-1833247302.html
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луганская народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия
В ЛНР из-за украинской агрессии с начала спецоперации погибли 130 человек
СЦКК ЛНР: с конца февраля в республике из-за обстрелов погибли 130 человек, 379 пострадали