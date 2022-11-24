https://ria.ru/20221124/zarplata-1833811587.html
Россиянам раскрыли, кому положена тринадцатая зарплата
Россиянам раскрыли, кому положена тринадцатая зарплата - РИА Новости, 24.11.2022
Россиянам раскрыли, кому положена тринадцатая зарплата
Тринадцатую зарплату обычно начисляют военнослужащим, сотрудникам бюджетной сферы или крупных корпораций. Платить ли ее, решает работодатель – если... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T02:17
2022-11-24T02:17
2022-11-24T02:17
общество
россия
зарплата
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Тринадцатую зарплату обычно начисляют военнослужащим, сотрудникам бюджетной сферы или крупных корпораций. Платить ли ее, решает работодатель – если обязательность этой выплаты не прописана в Положении об оплате труда, рассказала агентству "Прайм" руководитель аппарата Саратовского реготделения Ассоциации юристов России Наталья Грешнова.По словам эксперта, если это условие нигде не оговорено, вопрос о выплате тринадцатой зарплаты решают руководители. При этом, вознаграждение получают работники, добившиеся значительных успехов, имеющие большой стаж или указанное в Положении об оплате труда условие.При решении поощрить весь коллектив исключение, вероятнее всего, составят нарушители трудовой дисциплины и некачественно выполнявшие свои обязанности сотрудники, подчеркнула юрист.Грешнова добавила, что работодатель может отказаться от зачисления тринадцатой зарплаты на фоне сложной экономической ситуации. В таком случае, отметила она, работники могут рассчитывать на иной вид поощрений.
https://radiosputnik.ria.ru/20221025/zarplata-1826312431.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, зарплата
Общество, Россия, Зарплата
Россиянам раскрыли, кому положена тринадцатая зарплата
Юрист Грешнова: тринадцатую зарплату могут получить военнослужащие и бюджетники
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости.
Тринадцатую зарплату обычно начисляют военнослужащим, сотрудникам бюджетной сферы или крупных корпораций. Платить ли ее, решает работодатель – если обязательность этой выплаты не прописана в Положении об оплате труда, рассказала агентству "Прайм"
руководитель аппарата Саратовского реготделения Ассоциации юристов России Наталья Грешнова.
По словам эксперта, если это условие нигде не оговорено, вопрос о выплате тринадцатой зарплаты решают руководители. При этом, вознаграждение получают работники, добившиеся значительных успехов, имеющие большой стаж или указанное в Положении об оплате труда условие.
При решении поощрить весь коллектив исключение, вероятнее всего, составят нарушители трудовой дисциплины и некачественно выполнявшие свои обязанности сотрудники, подчеркнула юрист.
Грешнова добавила, что работодатель может отказаться от зачисления тринадцатой зарплаты на фоне сложной экономической ситуации. В таком случае, отметила она, работники могут рассчитывать на иной вид поощрений.