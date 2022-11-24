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Россиянам раскрыли, кому положена тринадцатая зарплата - РИА Новости, 24.11.2022
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Россиянам раскрыли, кому положена тринадцатая зарплата
Россиянам раскрыли, кому положена тринадцатая зарплата - РИА Новости, 24.11.2022
Россиянам раскрыли, кому положена тринадцатая зарплата
Тринадцатую зарплату обычно начисляют военнослужащим, сотрудникам бюджетной сферы или крупных корпораций. Платить ли ее, решает работодатель – если... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T02:17
2022-11-24T02:17
общество
россия
зарплата
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Тринадцатую зарплату обычно начисляют военнослужащим, сотрудникам бюджетной сферы или крупных корпораций. Платить ли ее, решает работодатель – если обязательность этой выплаты не прописана в Положении об оплате труда, рассказала агентству "Прайм" руководитель аппарата Саратовского реготделения Ассоциации юристов России Наталья Грешнова.По словам эксперта, если это условие нигде не оговорено, вопрос о выплате тринадцатой зарплаты решают руководители. При этом, вознаграждение получают работники, добившиеся значительных успехов, имеющие большой стаж или указанное в Положении об оплате труда условие.При решении поощрить весь коллектив исключение, вероятнее всего, составят нарушители трудовой дисциплины и некачественно выполнявшие свои обязанности сотрудники, подчеркнула юрист.Грешнова добавила, что работодатель может отказаться от зачисления тринадцатой зарплаты на фоне сложной экономической ситуации. В таком случае, отметила она, работники могут рассчитывать на иной вид поощрений.
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общество, россия, зарплата
Общество, Россия, Зарплата
02:17 24.11.2022
 
Россиянам раскрыли, кому положена тринадцатая зарплата

Юрист Грешнова: тринадцатую зарплату могут получить военнослужащие и бюджетники

© Depositphotos.com / minervastockРасчет зарплаты
Расчет зарплаты - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© Depositphotos.com / minervastock
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Тринадцатую зарплату обычно начисляют военнослужащим, сотрудникам бюджетной сферы или крупных корпораций. Платить ли ее, решает работодатель – если обязательность этой выплаты не прописана в Положении об оплате труда, рассказала агентству "Прайм" руководитель аппарата Саратовского реготделения Ассоциации юристов России Наталья Грешнова.
По словам эксперта, если это условие нигде не оговорено, вопрос о выплате тринадцатой зарплаты решают руководители. При этом, вознаграждение получают работники, добившиеся значительных успехов, имеющие большой стаж или указанное в Положении об оплате труда условие.
При решении поощрить весь коллектив исключение, вероятнее всего, составят нарушители трудовой дисциплины и некачественно выполнявшие свои обязанности сотрудники, подчеркнула юрист.
Грешнова добавила, что работодатель может отказаться от зачисления тринадцатой зарплаты на фоне сложной экономической ситуации. В таком случае, отметила она, работники могут рассчитывать на иной вид поощрений.
Подсчет денежных средств Годовая премия - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 00:00Сказано в эфире
Что будет с выплатой тринадцатой зарплаты в этом году?
 
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