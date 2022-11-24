https://ria.ru/20221124/zarplata-1833811587.html

Россиянам раскрыли, кому положена тринадцатая зарплата

Россиянам раскрыли, кому положена тринадцатая зарплата - РИА Новости, 24.11.2022

Россиянам раскрыли, кому положена тринадцатая зарплата

Тринадцатую зарплату обычно начисляют военнослужащим, сотрудникам бюджетной сферы или крупных корпораций. Платить ли ее, решает работодатель – если... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T02:17

2022-11-24T02:17

2022-11-24T02:17

общество

россия

зарплата

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Тринадцатую зарплату обычно начисляют военнослужащим, сотрудникам бюджетной сферы или крупных корпораций. Платить ли ее, решает работодатель – если обязательность этой выплаты не прописана в Положении об оплате труда, рассказала агентству "Прайм" руководитель аппарата Саратовского реготделения Ассоциации юристов России Наталья Грешнова.По словам эксперта, если это условие нигде не оговорено, вопрос о выплате тринадцатой зарплаты решают руководители. При этом, вознаграждение получают работники, добившиеся значительных успехов, имеющие большой стаж или указанное в Положении об оплате труда условие.При решении поощрить весь коллектив исключение, вероятнее всего, составят нарушители трудовой дисциплины и некачественно выполнявшие свои обязанности сотрудники, подчеркнула юрист.Грешнова добавила, что работодатель может отказаться от зачисления тринадцатой зарплаты на фоне сложной экономической ситуации. В таком случае, отметила она, работники могут рассчитывать на иной вид поощрений.

https://radiosputnik.ria.ru/20221025/zarplata-1826312431.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, россия, зарплата