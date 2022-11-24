https://ria.ru/20221124/zakon-1833999744.html
Путин потребовал скорее принять закон об обезличивании персональных данных
Путин потребовал скорее принять закон об обезличивании персональных данных - РИА Новости, 24.11.2022
Путин потребовал скорее принять закон об обезличивании персональных данных
Президент России Владимир Путин поручил ускорить работу над законопроектом по обезличиванию персональных данных. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T16:27
2022-11-24T16:27
2022-11-24T16:27
общество
технологии
владимир путин
россия
госдума рф
сбер
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ускорить работу над законопроектом по обезличиванию персональных данных.Госдума 16 февраля 2021 года приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в ФЗ "О персональных данных", устанавливающий порядок обезличивания персональных данных. Законопроект также устанавливает порядок получения согласия на обработку персональных данных, а также регулирования оборота больших объемов данных с учетом необходимости защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных. В декабре 2021 года президент РФ Владимир Путин поручил поручил правительству и Госдуме до марта подготовить проекты поправок в законы о доступе к наборам обезличенных данных с обеспечением безопасности и конфиденциальности."Прошу парламент ускорить работу над соответствующим законопроектом, он должен быть принят в кратчайшие сроки. Он в первом чтении, насколько я понимаю, уже прошел еще в 2021 году, нужно доработать", - сказал Путин на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту."Есть, конечно, вопросы, связанные с необходимостью защиты личной информации, насколько я понял, ...речь идет об обезличенных данных, это, безусловно, будет помогать, повышать эффективность оказания медицинской помощи", - сказал он.Президент отметил, что при работе в этом направлении необходимо учитывать озабоченность граждан и предпринимателей.Также президент попросил подумать, как лучше выстроить механизм, чтобы разработчики получили такие данные, в таком объеме, какой необходим для создания решений по машинному обучению.
https://ria.ru/20221124/ii-1833987848.html
https://ria.ru/20221124/otsenka-1833998230.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, владимир путин, россия, госдума рф, сбер
Общество, Технологии, Владимир Путин, Россия, Госдума РФ, Сбер
Путин потребовал скорее принять закон об обезличивании персональных данных
Путин поручил ускорить работу над законопроектом по обезличиванию персональных данных
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ускорить работу над законопроектом по обезличиванию персональных данных.
Госдума
16 февраля 2021 года приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в ФЗ "О персональных данных", устанавливающий порядок обезличивания персональных данных. Законопроект также устанавливает порядок получения согласия на обработку персональных данных, а также регулирования оборота больших объемов данных с учетом необходимости защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных. В декабре 2021 года президент РФ Владимир Путин
поручил поручил правительству и Госдуме до марта подготовить проекты поправок в законы о доступе к наборам обезличенных данных с обеспечением безопасности и конфиденциальности.
"Прошу парламент ускорить работу над соответствующим законопроектом, он должен быть принят в кратчайшие сроки. Он в первом чтении, насколько я понимаю, уже прошел еще в 2021 году, нужно доработать", - сказал Путин на конференции "Сбера
" по искусственному интеллекту
.
"Есть, конечно, вопросы, связанные с необходимостью защиты личной информации, насколько я понял, ...речь идет об обезличенных данных, это, безусловно, будет помогать, повышать эффективность оказания медицинской помощи", - сказал он.
Президент отметил, что при работе в этом направлении необходимо учитывать озабоченность граждан и предпринимателей.
"Хорошо понимаю те опасения, которые возникают как со стороны государства, так и со стороны бизнеса, нужно обязательно учитывать все озабоченности граждан, предпринимателей относительно доступа к массивам информации, создавать прочные законодательные гарантии защиты прав и свобод и обязательно двигаться вперед, налаживать все технологические процессы формирования, обезличивания, хранения, предоставления доступа к данным", - сказал Путин.
Также президент попросил подумать, как лучше выстроить механизм, чтобы разработчики получили такие данные, в таком объеме, какой необходим для создания решений по машинному обучению.