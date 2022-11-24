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Путин потребовал скорее принять закон об обезличивании персональных данных - РИА Новости, 24.11.2022
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Путин потребовал скорее принять закон об обезличивании персональных данных
Путин потребовал скорее принять закон об обезличивании персональных данных - РИА Новости, 24.11.2022
Путин потребовал скорее принять закон об обезличивании персональных данных
Президент России Владимир Путин поручил ускорить работу над законопроектом по обезличиванию персональных данных. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T16:27
2022-11-24T16:27
общество
технологии
владимир путин
россия
госдума рф
сбер
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ускорить работу над законопроектом по обезличиванию персональных данных.Госдума 16 февраля 2021 года приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в ФЗ "О персональных данных", устанавливающий порядок обезличивания персональных данных. Законопроект также устанавливает порядок получения согласия на обработку персональных данных, а также регулирования оборота больших объемов данных с учетом необходимости защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных. В декабре 2021 года президент РФ Владимир Путин поручил поручил правительству и Госдуме до марта подготовить проекты поправок в законы о доступе к наборам обезличенных данных с обеспечением безопасности и конфиденциальности."Прошу парламент ускорить работу над соответствующим законопроектом, он должен быть принят в кратчайшие сроки. Он в первом чтении, насколько я понимаю, уже прошел еще в 2021 году, нужно доработать", - сказал Путин на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту."Есть, конечно, вопросы, связанные с необходимостью защиты личной информации, насколько я понял, ...речь идет об обезличенных данных, это, безусловно, будет помогать, повышать эффективность оказания медицинской помощи", - сказал он.Президент отметил, что при работе в этом направлении необходимо учитывать озабоченность граждан и предпринимателей.Также президент попросил подумать, как лучше выстроить механизм, чтобы разработчики получили такие данные, в таком объеме, какой необходим для создания решений по машинному обучению.
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общество, технологии, владимир путин, россия, госдума рф, сбер
Общество, Технологии, Владимир Путин, Россия, Госдума РФ, Сбер
16:27 24.11.2022
 
Путин потребовал скорее принять закон об обезличивании персональных данных

Путин поручил ускорить работу над законопроектом по обезличиванию персональных данных

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта"
Президент РФ Владимир Путин на международной конференции Путешествие в мир искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ускорить работу над законопроектом по обезличиванию персональных данных.
Госдума 16 февраля 2021 года приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в ФЗ "О персональных данных", устанавливающий порядок обезличивания персональных данных. Законопроект также устанавливает порядок получения согласия на обработку персональных данных, а также регулирования оборота больших объемов данных с учетом необходимости защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных. В декабре 2021 года президент РФ Владимир Путин поручил поручил правительству и Госдуме до марта подготовить проекты поправок в законы о доступе к наборам обезличенных данных с обеспечением безопасности и конфиденциальности.
Президент РФ Владимир Путин на международной конференции Путешествие в мир искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 16:02
Путин предложил использовать ИИ вместо людей на вредных производствах
"Прошу парламент ускорить работу над соответствующим законопроектом, он должен быть принят в кратчайшие сроки. Он в первом чтении, насколько я понимаю, уже прошел еще в 2021 году, нужно доработать", - сказал Путин на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту.
"Есть, конечно, вопросы, связанные с необходимостью защиты личной информации, насколько я понял, ...речь идет об обезличенных данных, это, безусловно, будет помогать, повышать эффективность оказания медицинской помощи", - сказал он.
Президент отметил, что при работе в этом направлении необходимо учитывать озабоченность граждан и предпринимателей.
"Хорошо понимаю те опасения, которые возникают как со стороны государства, так и со стороны бизнеса, нужно обязательно учитывать все озабоченности граждан, предпринимателей относительно доступа к массивам информации, создавать прочные законодательные гарантии защиты прав и свобод и обязательно двигаться вперед, налаживать все технологические процессы формирования, обезличивания, хранения, предоставления доступа к данным", - сказал Путин.
Также президент попросил подумать, как лучше выстроить механизм, чтобы разработчики получили такие данные, в таком объеме, какой необходим для создания решений по машинному обучению.
Президент РФ Владимир Путин на международной конференции Путешествие в мир искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 16:23
Путин попросил ввести систему оценки продуктов в сфере ИИ
 
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