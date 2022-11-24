https://ria.ru/20221124/zakon-1833999744.html

Путин потребовал скорее принять закон об обезличивании персональных данных

Путин потребовал скорее принять закон об обезличивании персональных данных - РИА Новости, 24.11.2022

Путин потребовал скорее принять закон об обезличивании персональных данных

Президент России Владимир Путин поручил ускорить работу над законопроектом по обезличиванию персональных данных. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T16:27

2022-11-24T16:27

2022-11-24T16:27

общество

технологии

владимир путин

россия

госдума рф

сбер

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ускорить работу над законопроектом по обезличиванию персональных данных.Госдума 16 февраля 2021 года приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в ФЗ "О персональных данных", устанавливающий порядок обезличивания персональных данных. Законопроект также устанавливает порядок получения согласия на обработку персональных данных, а также регулирования оборота больших объемов данных с учетом необходимости защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных. В декабре 2021 года президент РФ Владимир Путин поручил поручил правительству и Госдуме до марта подготовить проекты поправок в законы о доступе к наборам обезличенных данных с обеспечением безопасности и конфиденциальности."Прошу парламент ускорить работу над соответствующим законопроектом, он должен быть принят в кратчайшие сроки. Он в первом чтении, насколько я понимаю, уже прошел еще в 2021 году, нужно доработать", - сказал Путин на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту."Есть, конечно, вопросы, связанные с необходимостью защиты личной информации, насколько я понял, ...речь идет об обезличенных данных, это, безусловно, будет помогать, повышать эффективность оказания медицинской помощи", - сказал он.Президент отметил, что при работе в этом направлении необходимо учитывать озабоченность граждан и предпринимателей.Также президент попросил подумать, как лучше выстроить механизм, чтобы разработчики получили такие данные, в таком объеме, какой необходим для создания решений по машинному обучению.

https://ria.ru/20221124/ii-1833987848.html

https://ria.ru/20221124/otsenka-1833998230.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, владимир путин, россия, госдума рф, сбер