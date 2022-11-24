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Два энергоблока Запорожской АЭС продолжают работу на малой мощности - РИА Новости, 24.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Два энергоблока Запорожской АЭС продолжают работу на малой мощности
Два энергоблока Запорожской АЭС продолжают работу на малой мощности - РИА Новости, 24.11.2022
Два энергоблока Запорожской АЭС продолжают работу на малой мощности
На Запорожской АЭС продолжают работать на малой мощности пятый и шестой энергоблоки, отопление в Энергодаре обеспечивается за счет дизель-генераторов, сообщил... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T15:12
2022-11-24T15:12
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
энергодар
запорожская область
запорожская аэс
безопасность
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. На Запорожской АЭС продолжают работать на малой мощности пятый и шестой энергоблоки, отопление в Энергодаре обеспечивается за счет дизель-генераторов, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий."Что касается ЗАЭС, на малой мощности работу продолжают пятый и шестой энергоблоки. Отопление в городе обеспечивают дизель-генераторы", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.Как подчеркнул врио губернатора, коммунальные службы работают над скорейшим восстановлением отопления, по прогнозам специалистов работы будут завершены в пятницу.
энергодар
запорожская область
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евгений балицкий, энергодар, запорожская область, запорожская аэс, безопасность, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, Энергодар, Запорожская область, Запорожская АЭС, Безопасность, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:12 24.11.2022
 
Два энергоблока Запорожской АЭС продолжают работу на малой мощности

Балицкий: пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС продолжают работу на малой мощности

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкСотрудники у 6-го энергоблока Запорожской атомной электростанции после недавних обстрелов со стороны ВСУ
Сотрудники у 6-го энергоблока Запорожской атомной электростанции после недавних обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Сотрудники у 6-го энергоблока Запорожской атомной электростанции после недавних обстрелов со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. На Запорожской АЭС продолжают работать на малой мощности пятый и шестой энергоблоки, отопление в Энергодаре обеспечивается за счет дизель-генераторов, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"Что касается ЗАЭС, на малой мощности работу продолжают пятый и шестой энергоблоки. Отопление в городе обеспечивают дизель-генераторы", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Как подчеркнул врио губернатора, коммунальные службы работают над скорейшим восстановлением отопления, по прогнозам специалистов работы будут завершены в пятницу.
"Безрассудно и прискорбно": последствия обстрелов Запорожской АЭС
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

После двух относительно спокойных месяцев Запорожская атомная станция подверглась массированным ударам со стороны ВСУ.

Сотрудник Росэнергоатома Дмитрий Шевченко у поврежденного бака с дистиллированной водой для обеспечения работы 4-го энергоблока Запорожской атомной электростанции после недавних обстрелов со стороны ВСУ
1 из 10

После двух относительно спокойных месяцев Запорожская атомная станция подверглась массированным ударам со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Сотрудники "Росатома" насчитали на территории более 20 попаданий крупнокалиберных орудий.

Сотрудник Росэнергоатома у воронки от разорвавшегося снаряда на территории Запорожской атомной электростанции после недавних обстрелов со стороны ВСУ
2 из 10

Сотрудники "Росатома" насчитали на территории более 20 попаданий крупнокалиберных орудий.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Ремонтные бригады устраняют последствия обстрела ЗАЭС.

Ремонт железнодорожных путей на территории Запорожской атомной электростанции после недавних обстрелов со стороны ВСУ
3 из 10

Ремонтные бригады устраняют последствия обстрела ЗАЭС.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Электростанция в очередной раз потеряла доступ к внешнему электроснабжению и полагается на аварийные дизельные генераторы.

Стела Запорожской атомной электростанции
4 из 10

Электростанция в очередной раз потеряла доступ к внешнему электроснабжению и полагается на аварийные дизельные генераторы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло назвала обстрел "безрассудным и прискорбным".

4-й энергоблок Запорожской атомной электростанции
5 из 10

Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло назвала обстрел "безрассудным и прискорбным".

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Фрагмент от разорвавшегося снаряда после недавних обстрелов станции со стороны ВСУ.

Фрагмент от разорвавшегося снаряда после недавних обстрелов со стороны ВСУ на территории Запорожской атомной электростанции
6 из 10

Фрагмент от разорвавшегося снаряда после недавних обстрелов станции со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Запорожская АЭС, расположенная рядом с городом Энергодар, — самая крупная в Европе.

Поврежденное здание 5-го энергоблока Запорожской атомной электростанции после недавних обстрелов со стороны ВСУ
7 из 10

Запорожская АЭС, расположенная рядом с городом Энергодар, — самая крупная в Европе.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

На станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту.

Сотрудник Росэнергоатома Дмитрий Шевченко у поврежденного бака с дистиллированной водой для обеспечения работы 4-го энергоблока Запорожской атомной электростанции после недавних обстрелов со стороны ВСУ
8 из 10

На станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

С марта АЭС охраняют российские военные. Они следят за тем, чтобы не было утечек ядерных и радиоактивных материалов.

Сотрудники Запорожской атомной электростанции на территории
9 из 10

С марта АЭС охраняют российские военные. Они следят за тем, чтобы не было утечек ядерных и радиоактивных материалов.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар и прилегающую к городу атомную станцию.

Запорожская атомная электростанция
10 из 10

Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар и прилегающую к городу атомную станцию.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
1 из 10

После двух относительно спокойных месяцев Запорожская атомная станция подверглась массированным ударам со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
2 из 10

Сотрудники "Росатома" насчитали на территории более 20 попаданий крупнокалиберных орудий.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
3 из 10

Ремонтные бригады устраняют последствия обстрела ЗАЭС.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
4 из 10

Электростанция в очередной раз потеряла доступ к внешнему электроснабжению и полагается на аварийные дизельные генераторы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
5 из 10

Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло назвала обстрел "безрассудным и прискорбным".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
6 из 10

Фрагмент от разорвавшегося снаряда после недавних обстрелов станции со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
7 из 10

Запорожская АЭС, расположенная рядом с городом Энергодар, — самая крупная в Европе.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
8 из 10

На станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
9 из 10

С марта АЭС охраняют российские военные. Они следят за тем, чтобы не было утечек ядерных и радиоактивных материалов.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
10 из 10

Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар и прилегающую к городу атомную станцию.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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Специальная военная операция на УкраинеЕвгений БалицкийЭнергодарЗапорожская областьЗапорожская АЭСБезопасностьРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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