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Два энергоблока Запорожской АЭС продолжают работу на малой мощности

Два энергоблока Запорожской АЭС продолжают работу на малой мощности - РИА Новости, 24.11.2022

Два энергоблока Запорожской АЭС продолжают работу на малой мощности

На Запорожской АЭС продолжают работать на малой мощности пятый и шестой энергоблоки, отопление в Энергодаре обеспечивается за счет дизель-генераторов, сообщил... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T15:12

2022-11-24T15:12

2022-11-24T15:12

специальная военная операция на украине

евгений балицкий

энергодар

запорожская область

запорожская аэс

безопасность

россия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. На Запорожской АЭС продолжают работать на малой мощности пятый и шестой энергоблоки, отопление в Энергодаре обеспечивается за счет дизель-генераторов, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий."Что касается ЗАЭС, на малой мощности работу продолжают пятый и шестой энергоблоки. Отопление в городе обеспечивают дизель-генераторы", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.Как подчеркнул врио губернатора, коммунальные службы работают над скорейшим восстановлением отопления, по прогнозам специалистов работы будут завершены в пятницу.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

евгений балицкий, энергодар, запорожская область, запорожская аэс, безопасность, россия, ситуация в днр и лнр