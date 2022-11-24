Предсказать сроки реализации защитной зоны на ЗАЭС сложно, заявил Ульянов

Постпред в Вене Ульянов: предсказать сроки реализации защитной зоны на ЗАЭС сложно
После двух относительно спокойных месяцев Запорожская атомная станция подверглась массированным ударам со стороны ВСУ.
После двух относительно спокойных месяцев Запорожская атомная станция подверглась массированным ударам со стороны ВСУ.
Сотрудники "Росатома" насчитали на территории более 20 попаданий крупнокалиберных орудий.
Сотрудники "Росатома" насчитали на территории более 20 попаданий крупнокалиберных орудий.
Ремонтные бригады устраняют последствия обстрела ЗАЭС.
Ремонтные бригады устраняют последствия обстрела ЗАЭС.
Электростанция в очередной раз потеряла доступ к внешнему электроснабжению и полагается на аварийные дизельные генераторы.
Электростанция в очередной раз потеряла доступ к внешнему электроснабжению и полагается на аварийные дизельные генераторы.
Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло назвала обстрел "безрассудным и прискорбным".
Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло назвала обстрел "безрассудным и прискорбным".
Фрагмент от разорвавшегося снаряда после недавних обстрелов станции со стороны ВСУ.
Фрагмент от разорвавшегося снаряда после недавних обстрелов станции со стороны ВСУ.
Запорожская АЭС, расположенная рядом с городом Энергодар, — самая крупная в Европе.
Запорожская АЭС, расположенная рядом с городом Энергодар, — самая крупная в Европе.
На станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту.
На станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту.
С марта АЭС охраняют российские военные. Они следят за тем, чтобы не было утечек ядерных и радиоактивных материалов.
С марта АЭС охраняют российские военные. Они следят за тем, чтобы не было утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар и прилегающую к городу атомную станцию.
Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар и прилегающую к городу атомную станцию.
После двух относительно спокойных месяцев Запорожская атомная станция подверглась массированным ударам со стороны ВСУ.
Сотрудники "Росатома" насчитали на территории более 20 попаданий крупнокалиберных орудий.
Ремонтные бригады устраняют последствия обстрела ЗАЭС.
Электростанция в очередной раз потеряла доступ к внешнему электроснабжению и полагается на аварийные дизельные генераторы.
Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло назвала обстрел "безрассудным и прискорбным".
Фрагмент от разорвавшегося снаряда после недавних обстрелов станции со стороны ВСУ.
Запорожская АЭС, расположенная рядом с городом Энергодар, — самая крупная в Европе.
На станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту.
С марта АЭС охраняют российские военные. Они следят за тем, чтобы не было утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар и прилегающую к городу атомную станцию.