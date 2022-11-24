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Предсказать сроки реализации защитной зоны на ЗАЭС сложно, заявил Ульянов

Предсказать сроки реализации защитной зоны на ЗАЭС сложно, заявил Ульянов - РИА Новости, 24.11.2022

Предсказать сроки реализации защитной зоны на ЗАЭС сложно, заявил Ульянов

Предсказать сроки реализации идеи о создании защитной зоны на Запорожской АЭС сейчас сложно, отношение России к соответствующей инициативе генерального... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T14:09

2022-11-24T14:09

2022-11-24T14:09

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михаил ульянов (дипломат)

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ВЕНА, 24 ноя - РИА Новости. Предсказать сроки реализации идеи о создании защитной зоны на Запорожской АЭС сейчас сложно, отношение России к соответствующей инициативе генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в целом позитивное, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."У нас отношение (к инициативе генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о создании зоны физической и ядерной безопасности на ЗАЭС - ред), в целом, позитивное, при учете наших обоснованных замечаний", - заявил постпред, уточнив, что "предсказать результат и сроки его достижения сейчас сложно". По словам Ульянова, Россия разделяет позицию Гросси о необходимости прекращения огня в районе станции, однако "надо согласовать и другие элементы "зоны защиты".После серии обстрелов Запорожской АЭС в конце минувшей недели Гросси заявил, что активизировал усилия по созданию зоны физической и ядерной безопасности на станции.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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