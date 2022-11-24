https://ria.ru/20221124/zaes-1833926843.html
Декларация о создании защитной зоны на ЗАЭС не согласована, заявил Ульянов
Декларация о создании защитной зоны на ЗАЭС не согласована, заявил Ульянов - РИА Новости, 24.11.2022
Декларация о создании защитной зоны на ЗАЭС не согласована, заявил Ульянов
В декларацию о создании защитной зоны на Запорожской АЭС, переданную главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси РФ и Украине,... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T13:35
2022-11-24T13:35
2022-11-24T13:35
в мире
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ВЕНА, 24 ноя - РИА Новости. В декларацию о создании защитной зоны на Запорожской АЭС, переданную главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси РФ и Украине, внесены изменения, но документ не согласован, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Процесс консультаций продолжается. Идея была выдвинута главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в начале сентября. 21 сентября он передал российской и украинской сторонам проект декларации по этому вопросу, которая является предметом обсуждения. Документ уже претерпел определенные изменения, он пока не согласован", - заявил постпред.Он добавил, что "надо иметь в виду, что итоговый результат зависит не только от МАГАТЭ и России, но и от украинской стороны".После серии обстрелов Запорожской АЭС (ЗАЭС) в конце минувшей недели генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что активизировал усилия по созданию зоны физической и ядерной безопасности на станции.
https://ria.ru/20221124/zaes-1833910294.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, михаил ульянов (дипломат), вена, украина, россия, магатэ, запорожская аэс
В мире, Михаил Ульянов (дипломат), Вена, Украина, Россия, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Декларация о создании защитной зоны на ЗАЭС не согласована, заявил Ульянов
Постпред в Вене Ульянов: декларация о создании защитной зоны на ЗАЭС не согласована