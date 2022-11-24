https://ria.ru/20221124/zaes-1833894155.html
На ЗАЭС есть система собственного энергообеспечения, заявили в "Росатоме"
На ЗАЭС есть система собственного энергообеспечения, заявили в "Росатоме" - РИА Новости, 24.11.2022
На ЗАЭС есть система собственного энергообеспечения, заявили в "Росатоме"
На Запорожской АЭС есть система собственного энергообеспечения, в холодном режиме ее можно держать в относительно безопасном состоянии, сообщил глава Росатома... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T12:26
2022-11-24T12:26
2022-11-24T12:26
алексей лихачев
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833866808_0:45:3072:1772_1920x0_80_0_0_92f31d590e8bfecfb380ae8a4b8fded8.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. На Запорожской АЭС есть система собственного энергообеспечения, в холодном режиме ее можно держать в относительно безопасном состоянии, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев."Любое обесточивание станции - это нарушение ее уязвимости, это снижение безопасности. Я думаю, что вы прекрасно понимаете. Понятное дело, что на Запорожской станции существует система собственного энергообеспечения. Это 18 штатных и 20 так называемых фукусимских мобильных генераторов, это созданный запас дизельного топлива примерно на 17 суток, который мы будем естественно поддерживать. И в холодном режиме, в режиме холодного останова мы станцию можем держать в относительно безопасном состоянии", - сказал Лихачев журналистам на вопрос, угрожает ли безопасности ЗАЭС отключение электричества.Он подчеркнул, что эта мера тоже уязвима, особенно когда по станции ведется прямой прицельный огонь."Поэтому, конечно, оптимальная модель безопасности - это работа станции в устойчивом режиме и вывод электричества, вывод электрогенерации по мощным линиям электропередач в первую очередь для потребителей", - добавил Лихачев.
https://ria.ru/20221124/zaes-1833886734.html
https://ria.ru/20221124/ukraina-1833893015.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833866808_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2d3ac1fbf8cfdb94cab260de286a774a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей лихачев, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", общество
Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Общество
На ЗАЭС есть система собственного энергообеспечения, заявили в "Росатоме"
Глава "Росатома" Лихачев: ЗАЭС можно держать в холодном режиме
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. На Запорожской АЭС есть система собственного энергообеспечения, в холодном режиме ее можно держать в относительно безопасном состоянии, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.
"Любое обесточивание станции - это нарушение ее уязвимости, это снижение безопасности. Я думаю, что вы прекрасно понимаете. Понятное дело, что на Запорожской станции существует система собственного энергообеспечения. Это 18 штатных и 20 так называемых фукусимских мобильных генераторов, это созданный запас дизельного топлива примерно на 17 суток, который мы будем естественно поддерживать. И в холодном режиме, в режиме холодного останова мы станцию можем держать в относительно безопасном состоянии", - сказал Лихачев журналистам на вопрос, угрожает ли безопасности ЗАЭС отключение электричества.
Он подчеркнул, что эта мера тоже уязвима, особенно когда по станции ведется прямой прицельный огонь.
"Поэтому, конечно, оптимальная модель безопасности - это работа станции в устойчивом режиме и вывод электричества, вывод электрогенерации по мощным линиям электропередач в первую очередь для потребителей", - добавил Лихачев.