https://ria.ru/20221124/zaes-1833894155.html

На ЗАЭС есть система собственного энергообеспечения, заявили в "Росатоме"

На ЗАЭС есть система собственного энергообеспечения, заявили в "Росатоме" - РИА Новости, 24.11.2022

На ЗАЭС есть система собственного энергообеспечения, заявили в "Росатоме"

На Запорожской АЭС есть система собственного энергообеспечения, в холодном режиме ее можно держать в относительно безопасном состоянии, сообщил глава Росатома... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T12:26

2022-11-24T12:26

2022-11-24T12:26

алексей лихачев

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

общество

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. На Запорожской АЭС есть система собственного энергообеспечения, в холодном режиме ее можно держать в относительно безопасном состоянии, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев."Любое обесточивание станции - это нарушение ее уязвимости, это снижение безопасности. Я думаю, что вы прекрасно понимаете. Понятное дело, что на Запорожской станции существует система собственного энергообеспечения. Это 18 штатных и 20 так называемых фукусимских мобильных генераторов, это созданный запас дизельного топлива примерно на 17 суток, который мы будем естественно поддерживать. И в холодном режиме, в режиме холодного останова мы станцию можем держать в относительно безопасном состоянии", - сказал Лихачев журналистам на вопрос, угрожает ли безопасности ЗАЭС отключение электричества.Он подчеркнул, что эта мера тоже уязвима, особенно когда по станции ведется прямой прицельный огонь."Поэтому, конечно, оптимальная модель безопасности - это работа станции в устойчивом режиме и вывод электричества, вывод электрогенерации по мощным линиям электропередач в первую очередь для потребителей", - добавил Лихачев.

https://ria.ru/20221124/zaes-1833886734.html

https://ria.ru/20221124/ukraina-1833893015.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

алексей лихачев, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", общество