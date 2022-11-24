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На ЗАЭС есть система собственного энергообеспечения, заявили в "Росатоме" - РИА Новости, 24.11.2022
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На ЗАЭС есть система собственного энергообеспечения, заявили в "Росатоме"
На ЗАЭС есть система собственного энергообеспечения, заявили в "Росатоме" - РИА Новости, 24.11.2022
На ЗАЭС есть система собственного энергообеспечения, заявили в "Росатоме"
На Запорожской АЭС есть система собственного энергообеспечения, в холодном режиме ее можно держать в относительно безопасном состоянии, сообщил глава Росатома... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T12:26
2022-11-24T12:26
алексей лихачев
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. На Запорожской АЭС есть система собственного энергообеспечения, в холодном режиме ее можно держать в относительно безопасном состоянии, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев."Любое обесточивание станции - это нарушение ее уязвимости, это снижение безопасности. Я думаю, что вы прекрасно понимаете. Понятное дело, что на Запорожской станции существует система собственного энергообеспечения. Это 18 штатных и 20 так называемых фукусимских мобильных генераторов, это созданный запас дизельного топлива примерно на 17 суток, который мы будем естественно поддерживать. И в холодном режиме, в режиме холодного останова мы станцию можем держать в относительно безопасном состоянии", - сказал Лихачев журналистам на вопрос, угрожает ли безопасности ЗАЭС отключение электричества.Он подчеркнул, что эта мера тоже уязвима, особенно когда по станции ведется прямой прицельный огонь."Поэтому, конечно, оптимальная модель безопасности - это работа станции в устойчивом режиме и вывод электричества, вывод электрогенерации по мощным линиям электропередач в первую очередь для потребителей", - добавил Лихачев.
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алексей лихачев, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", общество
Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Общество
12:26 24.11.2022
 
На ЗАЭС есть система собственного энергообеспечения, заявили в "Росатоме"

Глава "Росатома" Лихачев: ЗАЭС можно держать в холодном режиме

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк2-й энергоблок Запорожской атомной электростанции
2-й энергоблок Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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2-й энергоблок Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. На Запорожской АЭС есть система собственного энергообеспечения, в холодном режиме ее можно держать в относительно безопасном состоянии, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.
"Любое обесточивание станции - это нарушение ее уязвимости, это снижение безопасности. Я думаю, что вы прекрасно понимаете. Понятное дело, что на Запорожской станции существует система собственного энергообеспечения. Это 18 штатных и 20 так называемых фукусимских мобильных генераторов, это созданный запас дизельного топлива примерно на 17 суток, который мы будем естественно поддерживать. И в холодном режиме, в режиме холодного останова мы станцию можем держать в относительно безопасном состоянии", - сказал Лихачев журналистам на вопрос, угрожает ли безопасности ЗАЭС отключение электричества.
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Он подчеркнул, что эта мера тоже уязвима, особенно когда по станции ведется прямой прицельный огонь.
"Поэтому, конечно, оптимальная модель безопасности - это работа станции в устойчивом режиме и вывод электричества, вывод электрогенерации по мощным линиям электропередач в первую очередь для потребителей", - добавил Лихачев.
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Алексей ЛихачевЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Общество
 
 
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