https://ria.ru/20221124/zaes-1833882458.html
Москва делает все для создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС, заявил Рябков
Москва делает все для создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС, заявил Рябков - РИА Новости, 24.11.2022
Москва делает все для создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС, заявил Рябков
Российская сторона делает все возможное, чтобы создать зону безопасности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на брифинге в... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T11:52
2022-11-24T11:52
2022-11-24T11:52
в мире
сергей рябков
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энергодар
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российская сторона делает все возможное, чтобы создать зону безопасности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на брифинге в преддверии девятой Обзорной конференции государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), которая пройдет в Женеве 28 ноября-16 декабря."Со своей стороны мы делаем все возможное для того, чтобы решить проблему, сделать это без затяжек", - сказал он , отвечая на вопрос о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС. "Мы сделаем максимум для того, чтобы такое решение состоялось", - добавил он.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20221122/obstrely-1833399758.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей рябков, россия, энергодар, москва, запорожская аэс
В мире, Сергей Рябков, Россия, Энергодар, Москва, Запорожская АЭС
Москва делает все для создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков: Москва делает все для создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС