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Москва делает все для создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС, заявил Рябков - РИА Новости, 24.11.2022
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Москва делает все для создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС, заявил Рябков
Москва делает все для создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС, заявил Рябков - РИА Новости, 24.11.2022
Москва делает все для создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС, заявил Рябков
Российская сторона делает все возможное, чтобы создать зону безопасности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на брифинге в... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T11:52
2022-11-24T11:52
в мире
сергей рябков
россия
энергодар
москва
запорожская аэс
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российская сторона делает все возможное, чтобы создать зону безопасности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на брифинге в преддверии девятой Обзорной конференции государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), которая пройдет в Женеве 28 ноября-16 декабря."Со своей стороны мы делаем все возможное для того, чтобы решить проблему, сделать это без затяжек", - сказал он , отвечая на вопрос о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС. "Мы сделаем максимум для того, чтобы такое решение состоялось", - добавил он.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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в мире, сергей рябков, россия, энергодар, москва, запорожская аэс
В мире, Сергей Рябков, Россия, Энергодар, Москва, Запорожская АЭС
11:52 24.11.2022
 
Москва делает все для создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков: Москва делает все для создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции
Стела Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Стела Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российская сторона делает все возможное, чтобы создать зону безопасности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на брифинге в преддверии девятой Обзорной конференции государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), которая пройдет в Женеве 28 ноября-16 декабря.
"Со своей стороны мы делаем все возможное для того, чтобы решить проблему, сделать это без затяжек", - сказал он , отвечая на вопрос о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС. "Мы сделаем максимум для того, чтобы такое решение состоялось", - добавил он.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
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В миреСергей РябковРоссияЭнергодарМоскваЗапорожская АЭС
 
 
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